Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

La actriz sostuvo que cualquier comprador de Warner implicaría “menos empleos, menos diversidad de historias y menos oportunidades creativas”.(REUTERS/REUTERS)

La histórica venta de Warner Bros. Discovery a Netflix por US$72.000 millones ha desencadenado una ola de inquietud entre figuras de la industria y algunos de los sindicatos más influyentes de Hollywood. Aunque el trato todavía debe ser aprobado por las autoridades regulatorias del mercado, voces importantes en el sector manifestaron su preocupación respecto a uno de los acuerdos empresariales más ambiciosos de la época.

Justo horas antes de que se anunciara la operación, Jane Fonda publicó una columna en The Ankler alertando que la consolidación empresarial en el sector “pone en riesgo” no solo los empleos y la creatividad, sino incluso la salud democrática del país.

Aunque en ese momento aún no se conocía el desenlace de la puja que involucró a Netflix, Paramount y Comcast, la actriz y activista aseguró que cualquier fusión de esa magnitud representaba una “alarmante escalada en una crisis de consolidación que amenaza ”a toda la industria del entretenimiento, al público que sirve y, potencialmente, a la propia Primera Enmienda".

La actriz denunció que recientes fusiones han sido usadas como “herramientas de presión política y censura" (Captura de pantalla/The Ankler)

Más allá del resultado de la venta, Fonda argumentó que existen riesgos en la concentración mediática ya que reduce empleos, diversidad narrativa y capacidad de negociación de los sindicatos.

“Y cuando solo un puñado de megacompañías controlan todo el proceso, obtienen el poder de atropellar a todos los gremios —SAG-AFTRA, WGA, PGA, DGA, IATSE, todos— lo que hace más dificil que los trabajadores negocien, se defiendan y se ganen la vida”, escribió.

Pero su señal de alarma más fuerte no apuntaba al terreno económico, sino político. La protagonista de Klute acusó a la administración actual de usar fusiones y revisiones regulatorias en los medios como herramientas de presión ideológica.

Recordó lo ocurrido con la fusión Skydance–Paramount y las acciones del presidente de la FCC, que, según ella, derivaron en investigaciones, despidos y eliminación de programas de diversidad.

La adquisición de Warner por US$72.000 millones incluye franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y HBO Max (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Al evocar los antecedentes de censura y persecución política del Hollywood de los años 50 —mencionando el trabajo de su padre, Henry Fonda, en el Committee for the First Amendment—, advirtió: “Si no hablamos ahora, es posible que no nos quede ninguna industria —ni ninguna democracia— que defender".

Sindicatos en alerta

Aunque Netflix presentó el acuerdo como una jugada “pro-obreros”, varias organizaciones rechazan esa caracterización.

El Sindicato de Guionistas y Escritores (WGA) es el de la postura más tajante. “Esta fusión debe bloquearse”, sostuvo un comunicado reproducido por The Hollywood Reporter. “Que la mayor empresa de streaming del mundo se trague a uno de sus mayores competidores es precisamente lo que las leyes antimonopolio pretenden evitar”.

Asimismo, Mike Schur, cocreador de Parks and Recreation y miembro de la junta de WGA West, declaró que la fusión inevitable de las operaciones en ambas compañías sería devastadora para sus trabajadores. “Menos empresas significa menos puestos de trabajo, punto”, remarcó.

Por otro lado, el Sindicato de Directores (DGA) adoptó un tono más diplomático. Mientras se ultimaban detalles del trato de Netflix, la agrupación indicó que se reunirían con la compañía de streaming para expresarle sus preocupaciones y entender mejor qué planes concretos tiene el gigante de entretenimiento con Warner. El gremio insistió en que una industria saludable depende de “una competencia saludable y genuina por talento”.

SAG-AFTRA advirtió que solo apoyará la operación si significa “más creación y más producción, no menos” (REUTERS/Mike Blake)

Asimismo, SAG-AFTRA (el gremio de actores) señaló que no tomará posición hasta evaluar detenidamente el impacto, pero dejó claro su criterio: el acuerdo debe significar “más creación y más producción; no una reducción”. “Debe darse en un ambiente de respeto para el talento involucrado”, comentaron sobre la transacción.

Por su parte, la organización comercial Producers Guild of America, afirmó que los productores están “legítimamente preocupados”.

“Nuestra industria, junto con los responsables políticos, debe encontrar una forma de avanzar que proteja el sustento de los productores y promueva la creatividad y las oportunidades para los trabajadores y los artistas, la libertad de elección para los consumidores y la libertad de expresión”, dijeron vía The Hollywood Reporter.