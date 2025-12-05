El elenco de “E.T.” habló sobre los elementos de la cinta que son homenajeados en “Stranger Things”

Stranger Things rinde tributo a grandes películas de los años 80. (Captura de video)

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se ha consolidado como una serie que dialoga abiertamente con el cine y la cultura pop de los años 80. Sus referencias abarcan desde clásicos de Steven Spielberg hasta adaptaciones de Stephen King, un entramado que ha sido observado no solo por la audiencia, sino también por actores que formaron parte de esas producciones originales.

Entre ellos se encuentra Robert MacNaughton, Michael en E.T., quien ha identificado paralelismos directos entre el fenómeno de Netflix y el cine con el que creció una generación.

MacNaughton, que interpretó al hermano mayor de Elliott y Gertie en la cinta de 1982, vio las dos primeras temporadas de la serie y reconoció de inmediato elementos familiares.

Uno de los más evidentes aparece en la primera temporada, cuando Eleven usa una peluca rubia para ocultar su identidad, un guiño directo a E.T. vestido con ropa y peluca en la icónica secuencia en la que el extraterrestre intenta pasar desapercibido.

"Stranger Things" tomó elementos de "E.T.". (Captura de video)

Para el actor, la conexión va incluso más allá: recordó que en 1981, durante una jornada de rodaje que coincidió con Halloween, Steven Spielberg llevó exactamente ese disfraz, improvisado con artículos del departamento de utilería.

“Estábamos filmando en el set el mismo día de Halloween de 1981, y el elenco y el equipo se disfrazaron. Steven simplemente irrumpió en el departamento de utilería y se vistió exactamente igual, Parecía más bien una indigente, y dirigió todo el día vestido así. Fue un día divertido”, recordó.

El actor también subrayó otros detalles que encontró en Stranger Things, como la idea de un grupo de niños protegiendo a un ser “extraño” —en este caso, Once—, similar a la dinámica central de E.T.

Señaló además pequeños momentos que podrían pasar inadvertidos, como cuando uno de los personajes imita la voz de Yoda, recurso que él mismo utilizaba en la película.

La primera temporada de "Stranger Things" sigue la misma dinámica de "E.T.". (Captura de video)

Su esposa, la actriz Bianca Hunter, notó también el paralelismo tonal, en especial el uso de iluminación cálida que Allen Daviau aplicó en E.T., un estilo que MacNaughton considera presente en muchas escenas de la serie.

El reparto de Stranger Things ha establecido puentes generacionales con el cine ochentero más allá de sus referencias. Robert MacNaughton ha coincidido con actores del elenco actual en distintas convenciones, entre ellos Joseph Quinn, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo.

Quinn, quien interpretó a Eddie Munson en la cuarta temporada, dejó una impresión particular en los hijos del actor, uno de los cuales lo conoció en un evento en Londres. MacNaughton relató que la popularidad del intérprete alcanzó niveles que comparó con “los Beatles”, por el interés del público en conseguir fotos y autógrafos.

Stranger Things también incorpora referencias más amplias del cine juvenil y de aventuras de la década de 1980. Películas como The Goonies y Stand By Me son parte de la base sobre la que los hermanos Duffer han construido el espíritu de la serie.

Los creadores de "Stranger Things" se basaron en proyectos como "Stand By Me" para construir la historia. (Columbia Pictures)

Bruce A. Evans, guionista de Stand By Me, vio las primeras temporadas y destacó cómo la narrativa de niños explorando el mundo sin supervisión adulta remite directamente a la película que coescribió en 1986.

Para él, que una obra contemporánea evoque esos elementos constituye un reconocimiento al trabajo de quienes hicieron cine durante esa época.

Las influencias de Stephen King están igualmente presentes. A lo largo de sus cinco temporadas, Stranger Things ha retomado elementos de Carrie, The Shining, It y Firestarter.

David Keith, protagonista de la cinta de 1984 junto a Drew Barrymore, observó que Once comparte con el personaje de Barrymore la idea de una niña con poderes sobrenaturales sujeta a experimentos por parte de una agencia gubernamental.

La vibra de Drew Barrymore en E.T. es muy similar a la inocencia de Once en Stranger Things. (Captura de video)

Aunque no se considera seguidor habitual de la serie, reconoció su impacto en nuevas generaciones, impulsado en parte por estas conexiones temáticas.

Además de las referencias visuales y narrativas, MacNaughton destacó la selección musical. Canciones como “Nocturnal Me” de Echo & the Bunnymen o la presencia de bandas como Reagan Youth, con la cual su esposa tuvo un vínculo personal, le llamaron la atención. Incluso mencionó el resurgimiento internacional de “Running Up That Hill”, de Kate Bush, tras aparecer en la cuarta temporada.

Stranger Things estrenará su quinta temporada en tres partes: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre.