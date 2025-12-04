Gaten Matarazzo reflexionó sobre el final de Stranger Things: “Después de leer el guion final, sentí que era el cierre correcto”

El intérprete reveló que la última temporada de Stranger Things muestra una faceta más realista y cruda del duelo de su personaje (Netflix)

Reconocido mundialmente por su papel de Dustin Henderson en Stranger Things, Gaten Matarazzo compartió en el pódcast Podcrushed detalles sobre sus inicios en el teatro y la inesperada formación del dúo Steve-Dustin, que se transformó en uno de los pilares emocionales de la serie.

“El teatro fue mi primer amor. Empecé en Broadway a los nueve años, y Les Misérables era mi sueño. Mi mamá me sentó frente al concierto del décimo aniversario y desde entonces supe que quería estar ahí”, relató en su reciente charla.

Gaten Matarazzo destacó el impacto del teatro y Broadway en su formación como actor antes de Stranger Things (Podcrushed)

Primeros pasos en Broadway y el descubrimiento de la vocación

El actor estadounidense relató que su carrera profesional comenzó de forma temprana, con participaciones en obras como Les Misérables, Sweeney Todd y Dear Evan Hansen. Recordó que dejó Les Miz con casi 12 años y pensó en enfocarse en la escuela, pero la audición para Stranger Things llegó de inmediato. “La idea de dejar de actuar era aterradora. Ahí me di cuenta de que no podía hacer otra cosa, que esto era lo que realmente amaba”, comentó.

Sobre el miedo a actuar, lo describió como “una descarga de adrenalina”, similar a lanzarse en paracaídas. Compartió además una anécdota: “Una vez, en Les Miz, me concentré tanto en una técnica de respiración que casi olvido mi entrada y terminé haciendo toda la coreografía sin cantar una sola línea. Al final, el director musical bajó al camerino y me dijo que había sido lo más divertido que había visto”.

Salto a “Stranger Things”: audiciones y primeras impresiones

El proceso de audición para Stranger Things fue, según Matarazzo, “bastante estándar al principio”. Tenía poca experiencia en televisión, con algunos papeles pequeños previos.

La particularidad llegó en las etapas finales, donde todos los niños finalistas ya contaban con experiencia. “Creo que los creadores buscaban chicos que pudieran soportar la presión de liderar una serie tan grande”, señaló en Podcrushed.

Destacó que los productores también evaluaban a los padres: “No solo buscan talento en los niños, también quieren ver cómo son los padres en el set, si están ahí por las razones correctas”. Los guiones eran secretos y solo recibieron escenas de prueba junto a un “look book” de 30 páginas.

“No sentí que fuera algo radicalmente distinto a lo que había hecho antes, pero la emoción creció cuando viajé a Los Ángeles para el screen test. Era la primera vez que iba y, curiosamente, llovía a cántaros”, recordó.

El proceso de audición para Stranger Things incluyó pruebas para los niños y la evaluación del entorno familiar (Netflix)

Origen de la dupla Steve-Dustin y la química en pantalla

Uno de los elementos más memorables de Stranger Things fue la relación entre Dustin y Steve (Joe Keery). Reveló que esta dupla surgió casi por accidente: “En la segunda temporada, los guionistas no sabían muy bien qué hacer con algunos personajes. Dustin necesitaba un aventón y Steve tenía un auto, así que los juntaron. La química surgió de inmediato y se convirtió en una de las dinámicas más queridas”.

Señaló como su escena favorita la que protagonizó con Joe Keery en la que ambos crean un rastro de carne en las vías del tren. “Es asqueroso, pero muy divertida. Creo que ahí se consolidó nuestra relación”, explicó.

Sobre la experiencia con su colega Keery, expresó: “Joe es un profesional increíble y una gran persona. Al principio, para nosotros era como el hermano mayor cool. Ahora, es un verdadero amigo”.

La dupla Steve-Dustin surgió por casualidad y se convirtió en uno de los pilares centrales de Stranger Things (Netflix)

Momentos inolvidables y reflexiones sobre el final de “Stranger Things”

Durante la entrevista, compartió diversas historias del rodaje. “Hay mucho maquillaje, sudor, sangre falsa y slime del Upside Down, pero lo más desagradable era el brillo labial que nos ponían para simular sudor. Me cubrían de gloss y la piel se me despegaba del cuello. Además, me salían brotes y me preguntaban si me lavaba la cara”, relató riendo.

Sobre el momento musical de la tercera temporada, dijo: “Siempre decían que iban a hacerme cantar en la serie y yo pensaba que arruinaría todo. Cuando leí el guion y vi que realmente iba a suceder, no lo podía creer. Creo que solo funcionó porque la temporada ya era muy excéntrica y la gente lo aceptó con humor”.

Con la serie acercándose a su cierre, el artista de 23 años expresó sensaciones encontradas. “Me gusta mucho el personaje que interpreto. Esta última temporada ha sido un reto porque Dustin atraviesa un proceso de duelo muy fuerte. Los guionistas quisieron mostrar una faceta más cruda y realista del dolor”.

En cuanto al final, aseguró: “Después de leer el guion final, sentí que era el cierre correcto. La última lectura de mesa fue muy emotiva, coincidió con mi cumpleaños y mis compañeros me hicieron un pastel que terminó desmoronándose en el camino”.

De cara al futuro, reconoció sentir incertidumbre: “Es la primera vez en años que mi agenda está realmente abierta. Da miedo, pero también es emocionante. He tenido la suerte de vivir de mi hobby favorito, y ahora toca descubrir qué sigue”.

El cierre de Stranger Things representa para Matarazzo no solo el fin de una etapa, sino también la oportunidad de explorar nuevos horizontes (Netflix)

Vida personal, relaciones y consejos a jóvenes actores

El intérprete valoró el papel de su entorno familiar y se definió como alguien alejado del perfil clásico de “niño de Hollywood”. “Crecí en Nueva Jersey y siempre estuve rodeado de mi familia. Llevo con mi novia desde los 15 años y es bonito poder compartir recuerdos de esa época con alguien que sigue a mi lado”, compartió.

Respecto a su experiencia formando a jóvenes actores, detalló: “Hace un par de años di una clase de actuación y canto en Indiana. Fue divertido porque los chicos ya tenían experiencia y pude compartir ejercicios y consejos prácticos. Siempre les digo que empiecen en el teatro comunitario y vean si realmente les gusta antes de lanzarse a lo profesional”.

Matarazzo aconseja a jóvenes actores comenzar en el teatro comunitario y priorizar la salud mental desde temprana edad (Podcrushed)

Al finalizar la charla, Matarazzo reflexionó sobre el aprendizaje adquirido bajo la mirada pública y dejó un mensaje a su versión más joven: “Si pudiera volver a los 12, le diría que piense en la terapia antes. No hay que esperar a sentirse mal para buscar ayuda. Es algo que puede hacer mucho bien desde el principio”, sentenció sobre su filosofía actual.