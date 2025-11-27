Final explicado del volumen 1 de Stranger Things 5: qué pasó con Max, los planes de Vecna y más datos clave de la serie

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

Alerta de spoilers de la quinta temporada de Stranger Things

El primer volumen de Stranger Things 5, estrenado el 26 de noviembre en Netflix, comienza a atar cabos sobre los misterios del Upside Down y su amenaza al mundo real. Los primeros cuatro episodios, ambientados ahora en 1987, llevan al público de vuelta a Hawkins tras la cuarentena impuesta por el ejército tras los incidentes de la entrega previa.

A pesar del riesgo, el equipo formado por Mike, Dustin, Lucas, Will, Joyce, Jim, Steve, Robin y Nancy trabaja para encontrar a Vecna, derrotarlo y cerrar los portales hacia la otra dimensión. La tarea se complica cuando el villano secuestra a Holly Wheeler y comienza a ejecutar su plan para destruir el mundo.

El nuevo engaño de Vecna

Desde el episodio 1, los adultos comienzan a notar que Holly, la hermana menor de Mike y Nancy, habla sola y parece comportarse de manera extraña.

El secuestro de Holly ocurre cuando un demogorgon irrumpe en la casa de los Wheeler, y deja a sus padres al borde de la muerte (Créditos: Netflix)

Su “amigo imaginario”, Mr. Whatsit, toma inspiración del personaje de A Wrinkle in Time, pero no es una manifestación inocente: es Henry Creel, también conocido como Vecna, quien se presenta con un trato amable y casi paternal para ganarse su confianza.

En declaraciones a Tudum, el actor Jamie Campbell Bower reveló que basó la personalidad de Mr. Whatsit en figuras como el Flautista de Hamelin y Mr. Rogers, un disfraz perfecto para manipular a una niña.

El plan comienza a ejecutarse cuando un demogorgon irrumpe en casa de los Wheeler y secuestra a Holly, dejando a Karen y Ted gravemente heridos. La criatura la traslada al Upside Down, donde su amigo imaginario la mantiene atrapada en una prisión mental que replica la Casa Creel, restaurada a un perfecto estilo de los años cincuenta.

Es en este espacio aparentemente idílico que Holly se reencuentra con Max, quien reaparece por primera vez desde su coma en la temporada 4.

Para Holly, Henry sigue siendo un guía protector, pero el encuentro con Max siembra las primeras dudas que conducirán a su papel en la parte final del volumen.

¿Qué pasó con Max?

Max reaparece dentro del espacio mental de Vecna, tras haber quedado clínicamente muerta y ciega en la temporada 4 (Netflix)

Tal como adelantaron los hermanos Duffer, Max sufrió daños extremos en la temporada 4: quedó “clínicamente muerta, ciega y con todos los huesos rotos”. Sin embargo, su conciencia no desapareció.

Max sobrevivió de manera inexplicable durante unos segundos tras su colapso, y ese breve momento le permitió deslizarse por los recuerdos y traumas de Henry Creel. Cuando intentó volver a su cuerpo guiada por “Running Up That Hill”, la canción que la salvó la primera vez, el portal desapareció.

Vecna la persiguió por múltiples memorias hasta que encontró un refugio en una cueva del propio inframundo mental del villano, un sitio que él mismo evita entrar.

Como describe Tudum, Max ha construido allí un espacio para sobrevivir, incluso usando objetos tomados de memorias de Henry, como un parche en sus jeans elaborado con tela de una camisa que él usó en su infancia. Su plan ahora consiste en ayudar a Holly a escapar, permitiéndole volver temporalmente con Vecna para ejecutar una estrategia aún misteriosa.

Henry Creel tiene memorias desagradables de la cueva en la que se refugia Max (Captura: Netflix)

El espeluznante plan de Vecna

El retorno del aterrador villano se inspiró en la entrada de Darth Vader en Rogue One, afirmó Ross Duffer. A pesar de haber sido lastimado en la entrega previa, se ha convertido en una entidad mucho más fuerte.

Los adolescentes logran decifrar su plan: reunir a 12 niños que él considera “vasijas perfectas”, vulnerables y maleables, para reformar el mundo bajo su control.

Estos secuestros explican por qué Holly y varios de sus compañeros comenzaron a ver a Mr. Whatsit. Y también revelan por qué el ejército, desde su base en el Upside Down, estaba concentrando a niños de secundaria y primaria.

Vecna además confiesa su interés persistente por Will Byers. Él fue su primera “vasija” en 1983, y su caso le reveló al monstruo el alcance de lo que podía llegar a hacer. Will sigue conectado a la mente colmena de los demogorgons, y ese enlace se vuelve crucial en el final del volumen.

El equipo intenta proteger a los niños del ataque de Vecna (Créditos: Netflix)

¿Qué encontró Eleven en la base militar?

Mientras el ejército usa Hawkins como laboratorio clandestino, Eleven continuaba escondiéndose y entrenando. Su objetivo era entrar al Upside Down para buscar a Holly y detener a Vecna, pero la presencia militar la obliga a moverse por túneles subterráneos para evitar la captura.

Aunque Hopper impedía que Eleven lo acompañe a las misiones de reconocimiento y búsqueda de Vecna, se ve obligado a aceptar su compañía cuando la joven entra desesperadamente para buscar a Holly.

Tras infiltrarse en el complejo, la psíquica queda temporalmente incapacitada por un arma sónica utilizada por la unidad Wolfpack, comandada por Sullivan. Pero Hopper logra neutralizarla a tiros.

Hopper acompaña a Eleven a la base clandestina, pese a haber intentado mantenerla fuera de las misiones de reconocimiento.(Captura: Netflix)

La gran sorpresa ocurre cuando Eleven abre la cámara secreta que ella misma vio en la mente del soldado Akers. Allí no encuentra a Vecna, sino a Kali, también conocida como Eight, su “hermana” con poderes de ilusión presentada en la temporada 2.

Su presencia detenida en la base militar plantea nuevas preguntas que, por ahora, la serie no responde.

El giro final: Will se convierte en el arma contra Vecna

El final del Volumen 1 se centra totalmente en Will. Cuando Vecna lo ve, lo eleva y lo confronta en un monólogo sobre la primera vez que invadió su mente y cómo lo ha usado para destruir el mundo.

Pero, ante el peligro de muerte de sus amigos, ocurre lo inesperado: Will aprende a invertir la conexión.

Will logra canalizar energía emocional de sus recuerdos más felices para invertir el enlace con la mente colmena (Netflix)

Al recordar sus memorias felices —Castle Byers, sus juegos con Mike, su infancia—, Will canaliza la energía del vínculo y ejecuta un movimiento psíquico que, según Tudum, originalmente se planteó similar al gesto clásico de Eleven, pero que terminó evolucionando en una postura distinta: con la mano abierta hacia arriba, como si arrancara poder del propio Vecna.

El resultado es fulminante: Will detiene y mata mentalmente a todos los demogorgons que estaban atacando a Lucas, Robin y Mike.

La escena cierra con Will sangrando por la nariz… pero consciente de que acaba de entrar en una nueva etapa. Ahora el campo de batalla parece estar equilibrado: “Tenemos dos Elevens”, resumió Finn Wolfhard en su comentario sobre el final de la serie.

El volumen 2 se estrenará en Netflix el 25 de diciembre, mientras que el final definitivo llegará el 31 de diciembre a las 8 p. m. ET.