¿Aliada o villana?: Scarlett Johansson estaría negociando su llegada al universo Batman para la secuela

Tráiler de "The Batman" (2022)

Scarlett Johansson estaría en negociaciones para unirse al elenco de The Batman: Part II, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves que supondría el regreso de la actriz al cine de superhéroes tras una década en Marvel Studios.

Según información de Espinof, el posible fichaje de Johansson ha generado especulación entre los seguidores de la franquicia, aunque el papel que interpretaría no ha sido confirmado oficialmente.

Johansson y su impacto en el cine de superhéroes

El interés por la llegada de Johansson radica en su peso dentro del género, tras su trayectoria como figura central en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su transición a la saga de DC, protagonizada por Robert Pattinson en el papel de Batman, representa un movimiento relevante tanto para la actriz como para la franquicia.

Scarlett Johansson suma su experiencia en Marvel al universo de DC junto a Robert Pattinson como Batman y Matt Reeves como director (Warner Bros.)

Espinof señala que la noticia, difundida inicialmente por Deadline, ha reactivado el entusiasmo de los aficionados, quienes ven en la posible incorporación de Johansson un incentivo para una producción que ha atravesado un largo proceso de preproducción.

En cuanto a los personajes que podría interpretar, las teorías de los seguidores se centran en dos figuras emblemáticas de Ciudad Gótica. La primera opción es Hiedra Venenosa, aunque su perfil sobrenatural parece alejarse del enfoque realista que Reeves ha dado a la saga.

Por ello, la reportera Vicki Vale aparece como una alternativa más plausible, acorde con la línea narrativa de la primera entrega. Espinof subraya que, hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el personaje asignado a Johansson, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades.

Los seguidores especulan sobre el papel de Scarlett Johansson, destacando a Hiedra Venenosa como una de las opciones más populares (CULTURA Marvel/DC COMICS)

El legado de la Viuda Negra

Desde su debut en Iron Man 2 (2010) bajo la dirección de Jon Favreau, Johansson se consolidó como pieza central en la trama coral de Los Vengadores. Su participación abarcó ocho producciones, integrándose a las dos principales fases de la saga.

Bajo la dirección de cineastas como Joss Whedon y los hermanos Anthony y Joe Russo, la Viuda Negra estuvo presente en títulos como Los Vengadores (2012), Los Vengadores: La era de Ultrón (2015), Los Vengadores: Infinity War (2018) y Los Vengadores: Endgame (2019).

Además, su huella se extendió a Capitán América y el Soldado del Invierno (2014) y Capitán América: Civil War (2016).

Scarlett Johansson debutó como Viuda Negra en "Iron Man 2" bajo la dirección de Jon Favreau en 2010 (Créditos: Paramount Pictures)

El cierre para el personaje llegó con Viuda Negra (2021) de Cate Shortland, su primer largometraje en solitario dentro del UCM y, hasta la fecha, su última intervención con el traje de Natasha Romanoff. Johansson recalcó en uan entrevista que “lo que funciona de la Viuda Negra es que su historia está completa”, añadiendo: “No quiero jugar con eso. Para el fandom también es importante”.

El ciclo de Scarlett Johansson en el UCM parece haber llegado a un punto definitivo, sin perspectivas de retorno para la actriz en próximas entregas de la franquicia.

Si bien en varias ocasiones expresó su aprecio por el equipo y el ambiente de trabajo durante todos estos años, considera que la narrativa de su personaje ha alcanzado una conclusión lógica e indivisible de su legado.

El legado de la Viuda Negra en el UCM se consolidó tras su última aparición en solitario en 2021 (CULTURA MARVEL STUDIOS)

Cambios en el equipo técnico

La secuela de The Batman también presentará cambios en su equipo técnico.

Greig Fraser, responsable de la fotografía en la primera película, será reemplazado por Erik Messerschmidt, conocido por su trabajo junto a David Fincher en producciones como Mindhunter.

Este relevo supone una variación en el apartado visual de la saga, aunque Espinof indica que la elección de Messerschmidt ha sido bien recibida por su trayectoria y estilo.

Scarlett Johansson negocia su incorporación al elenco de "The Batman: Part II", la secuela dirigida por Matt Reeves (EFE/TOLGA AKMEN)

En cuanto al calendario de producción, el rodaje de The Batman: Part II está previsto para el segundo trimestre de 2026, tras un retraso respecto a la fecha inicialmente planeada para 2023. El estreno en cines se ha fijado para el 1 de octubre de 2027, según confirmó Espinof.

Con varios meses por delante antes del inicio del rodaje, la producción dispone de tiempo suficiente para definir los detalles de un proyecto que busca consolidarse como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de los próximos años.