Florence Pugh confesó cuál es la única película de la que se arrepiente: “Necesitaba el dinero”

Florence Pugh se ha convertido en una de las figuras más destacadas y versátiles dentro de la industria cinematográfica. A sus 29 años, la actriz británica ha sumado más de 30 títulos en la pantalla, moviéndose con soltura entre dramas independientes y superproducciones de renombre. Sin embargo, en ese recorrido, existe una obra que, para la intérprete, desentona claramente con el resto de su filmografía. Este reconocimiento público llegó a través de una entrevista concedida a Louis Theroux, en la que Pugh confesó abiertamente su pesar por haber participado en el largometraje Malevolent, estrenado en 2018 y actualmente disponible en la plataforma de Netflix.

Según la actriz, esa cinta de terror representa la única mancha en una trayectoria de la que, por lo demás, se siente profundamente orgullosa. Durante la charla, Pugh no dudó en declarar: “Probablemente sea la única película que desearía no haber hecho nunca. Creo que todo el mundo tiene una de esas películas”. La sinceridad de su afirmación refleja una autocrítica inusual en grandes figuras de Hollywood, especialmente para alguien que ha experimentado un ascenso meteórico en la industria. Pugh no solo lamenta su paso por esa producción, sino que reconoce abiertamente que jamás ha vuelto a ver el filme tras su rodaje.

Sinopsis y detalles sobre “Malevolent”

Malevolen’ es una película de terror dirigida por Olaf de Fleur Johannesson, una de las propuestas que intentó capitalizar el auge del género en plataformas de streaming en el momento de su lanzamiento. La historia gira en torno a dos hermanos, interpretados por Florence Pugh y Ben Lloyd-Hughes, quienes se dedican a estafar a personas que atraviesan experiencias paranormales.

Utilizando artimañas para fingir ser expertos en fenómenos sobrenaturales, ambos protagonistas encuentran una rentable fuente de ingresos. Todo cambia radicalmente cuando, en el transcurso de uno de sus fraudes, la situación que enfrentan comienza a tornarse peligrosamente real.

Junto a Pugh y Lloyd-Hughes, en el reparto también aparece la actriz Celia Imrie, completando la lista principal de intérpretes. La trama toma un giro oscuro y escalofriante cuando los embustes de los hermanos les llevan a enfrentarse cara a cara con fuerzas paranormales genuinas, detonando una cadena de sucesos aterradores.

A pesar de la atmósfera de intriga y miedo que propone, la película no consiguió destacar ni entre la crítica especializada ni entre el público general, lo cual se refleja en las evaluaciones posteriores a su estreno.

Razones de Florence Pugh para aceptar el papel en “Malevolent”

La actriz fue totalmente franca al explicar los motivos que la llevaron a involucrarse en un proyecto que terminaría lamentando con el paso de los años. Según admitió en la entrevista con Theroux, aceptó el rol en Malevolent en una etapa temprana de su carrera, cuando la necesidad económica pesaba mucho más que la búsqueda de un guion o de una producción de calidad. Pugh explicó: “Creo que fue una película que hice cuando era más joven y necesitaba dinero. Pensé: ‘Bueno, obviamente está genial. Y luego llegué allí y no lo era’”.

Su testimonio pone en relieve una situación común a numerosos actores y actrices en la industria cinematográfica, donde los comienzos suelen estar marcados por proyectos que no siempre responden a las expectativas artísticas de quienes los integran, sino a necesidades prácticas o económicas. La experiencia terminó resultando agridulce para Pugh, quien ahora, desde la perspectiva que dan los logros conseguidos en años posteriores, puede permitirse analizar con honestidad aquel error de juventud.

Recepción crítica y del público de ‘Malevolent’

La acogida que tuvo ‘Malevolent’ entre la crítica y el público fue mediocre y, en algunos aspectos, francamente desalentadora. Aunque la cinta logró superar, aunque sea mínimamente, el margen del suspenso de acuerdo a las valoraciones especializadas, la recepción general estuvo lejos de ser favorable. En el reconocido portal Rotten Tomatoes, Malevolent alcanzó un 54% de aprobación por parte de la crítica, lo que se traduce en una evaluación apenas suficiente.

El panorama resulta todavía más negativo al observar la opinión del público. Según los mismos registros, la audiencia le otorgó una puntuación de solo un 18%, evidenciando un desencanto notable respecto al producto final que llegó a las pantallas. Las cifras dejan claro que la película no caló entre los espectadores y tampoco contribuyó de manera significativa a impulsar la trayectoria de aquellos que participaron en ella, reforzando así la postura de Pugh sobre aquel episodio de su carrera.

Carrera de Florence Pugh después de “Malevolent”

A pesar del traspié representado por ‘Malevolent’, la carrera de Florence Pugh se redefinió rápidamente gracias a su talento y a la capacidad de elegir proyectos más sólidos. Previo a su participación en el filme de terror, ya había logrado captar la atención de la crítica con ‘Lady Macbeth’ (2016), una cinta alabada que supuso su primer papel relevante y que la posicionó como una actriz emergente a seguir.

Posteriormente a ‘Malevolent’, Pugh se incorporó a la miniserie ‘La chica del tambor’ (2018), y más tarde obtuvo papeles destacados en películas como ‘Midsommar’ (2019) y ‘Mujercitas’ (2019), esta última le valió una nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto. Desde entonces, formó parte de grandes franquicias y universos cinematográficos, interpretando a la princesa Irulan en la saga ‘Dune’ (2021-) y encarnando a Yelena Belova/Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel y ‘Thunderbolts’ (2025) consolidando así un currículum que sigue evolucionando y alejándose del que considera su mayor error profesional.