Entretenimiento

El médico que vendió ketamina a Matthew Perry enfrenta sentencia en Los Ángeles

La audiencia definirá la responsabilidad del especialista que entregó sustancias al actor mientras sus familiares preparan mensajes sobre el impacto emocional tras su pérdida

Guardar
Documentos judiciales revelan que Plasencia
Documentos judiciales revelan que Plasencia reconoció haber suministrado ketamina a pesar de conocer los antecedentes de adicción del actor. (Universal)

El médico Salvador Plasencia, quien se declaró culpable de vender ketamina a Matthew Perry en las semanas previas a la muerte por sobredosis del actor de Friends, será el primero de cinco acusados en recibir sentencia este miércoles en un tribunal federal de Los Ángeles. La audiencia marca un paso clave en el caso federal que examinó cómo el intérprete de Chandler Bing, una de las figuras televisivas más populares de su generación, obtuvo sustancias fuera de los canales regulados.

La familia de Perry y otras personas directamente afectadas por su fallecimiento tendrán la oportunidad de dirigirse a la corte antes de que la jueza federal de distrito Sherilyn Peace Garnett determine la pena. El proceso se desarrolla más de un año después del deceso del actor, ocurrido el 28 de octubre de 2023, en circunstancias que, según las autoridades, incluyeron los efectos letales de una dosis de ketamina no atribuida al acusado Plasencia.

La fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión para el médico de 44 años, con base en un acuerdo de culpabilidad en el que admitió haber vendido ilegalmente grandes cantidades de ketamina a Perry. Aunque no fue acusado de haberle suministrado la dosis fatal, reconoció que lo abasteció pese a conocer sus antecedentes de adicción.

La fiscalía solicita tres años
La fiscalía solicita tres años de prisión para el médico tras admitir la distribución ilegal del anestésico utilizado por Perry. REUTERS/Neil Hall/File Photo

El rol del médico y los detalles del acuerdo de culpabilidad

Antes de recurrir a Plasencia, Matthew Perry ya había recibido ketamina en un contexto médico regulado como parte de un tratamiento para la depresión, terapia que ha ganado terreno en los últimos años en centros clínicos especializados. Sin embargo, cuando su médico principal dejó de proporcionarle el fármaco en las cantidades que él consideraba necesarias, Perry buscó alternativas y encontró en Plasencia una vía ilegal para obtenerlo.

De acuerdo con documentos judiciales citados por los fiscales, Plasencia sabía que el actor tenía un historial complejo con sustancias, pero aun así procedió a venderle ketamina fuera del marco legal. En un mensaje dirigido a otro médico, el acusado se refirió a Perry como un “imbécil” susceptible de ser explotado, lo que la fiscalía consideró un indicio claro de su intención de beneficiarse económicamente a costa de la vulnerabilidad del paciente.

El memorando de sentencia de los fiscales sostuvo que, “en lugar de hacer lo mejor para el Sr. Perry —alguien que había luchado con la adicción durante la mayor parte de su vida—, el acusado intentó explotar la vulnerabilidad médica de Perry para obtener ganancias”. Para el gobierno federal, este comportamiento justificaba una pena significativa que enviara un mensaje sobre las consecuencias del desvío de medicamentos controlados.

La defensa argumenta que Plasencia
La defensa argumenta que Plasencia perdió su licencia médica y su carrera luego de declararse culpable de vender ketamina fuera de la ley. REUTERS/Mike Segar/File Photo

La defensa apela a su historia personal y pide evitar pena de prisión

Los abogados de Plasencia presentaron su propia versión del acusado, describiéndolo como un profesional que salió de la pobreza para convertirse en un médico apreciado por sus pacientes. En su memorando destacaron que varios de ellos enviaron cartas al tribunal relatando experiencias positivas con su atención y su compromiso con la comunidad.

De acuerdo con la defensa, la venta ilegal a Perry fue un acto “imprudente” y “el mayor error de su vida”. También aseguraron que Plasencia experimenta un profundo “dolor, arrepentimiento y vergüenza” por los hechos y por no haber evitado la tragedia. Según el documento, el médico ha enfrentado consecuencias severas: perdió su licencia profesional, su clínica y su carrera médica.

La defensa también señaló que Plasencia y su familia se han visto expuestos a una intensa atención mediática y a amenazas, lo que llevó a que su esposa e hijo de dos años se mudaran con él a Arizona. En un video dirigido a la jueza Garnett, el acusado expresó: “Quiero que [mi hijo] se sienta orgulloso de su padre. Cometí errores, pero quiero que sepa que intenté tomar mejores decisiones después de mis errores”.

Otros cuatro implicados en la
Otros cuatro implicados en la red de distribución enfrentan sentencias posteriores por su vinculación con el acceso ilícito de ketamina del actor. REUTERS/Mario Anzuoni

Posibles escenarios de sentencia y otros acusados en el caso

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina, mientras que la fiscalía aceptó retirar otros cinco cargos. Aunque se recomendó una pena de tres años, el acuerdo no incluyó garantías; por ley, la jueza puede imponer una condena de hasta 40 años de prisión, una posibilidad que dependerá de su interpretación de los factores agravantes y atenuantes expuestos durante la audiencia.

En audiencias previas han estado presentes la madre del actor, Suzanne Perry, y su padrastro, el periodista de Dateline Keith Morrison, quienes podrían ofrecer declaraciones antes de que se emita la sentencia. En procedimientos federales de este tipo, las palabras de familiares de la víctima suelen tener un peso simbólico y emocional importante.

Temas Relacionados

Matthew PerrySalvador Plasenciaketamina ilegalEntretenimientomuerte por sobredosisFriends actor

Últimas Noticias

‘Emily en París’: Netflix reveló el tráiler de la quinta temporada

Lily Collins regresa como Emily Cooper junto a nuevos escenarios y conflictos en Roma y París

‘Emily en París’: Netflix reveló

La conmovedora carta de los padres de Matthew Perry en la que piden justicia a la corte

La misiva fue enviada al tribunal justo antes de que se emita sentencia al Dr. Plasencia, médico de Perry que le había facilitado ketamina

La conmovedora carta de los

El primer tráiler de “Mother Mary” revela un thriller pop con Anne Hathaway y Michaela Coel

Rituales, secretos del pasado y una actuación de regreso: así se presenta la nueva apuesta de David Lowery en el universo del pop

El primer tráiler de “Mother

“Su último show fue como un velorio en vida”: la familia Osbourne recordó el adiós del legendario cantante

En un episodio especial del podcast familiar, los Osbourne revivieron los últimos meses de vida de Ozzy, compartieron recuerdos inéditos y agradecieron el cariño global hacia el ícono del heavy metal

“Su último show fue como

“Es culpa nuestra endiosar a los artistas como si fueran diferentes a nosotros”: J Balvin cuestionó la cultura de la industria musical

En diálogo con Vogue, el artista colombiano llamó a desmitificar la figura del músico y reivindicó la honestidad y la vulnerabilidad como claves para una industria más real

“Es culpa nuestra endiosar a
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
Murió a los 49 años

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado responsabilizó a

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026