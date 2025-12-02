Entretenimiento

“Stranger Things 5” consigue el mejor debut en la historia de Netflix

La temporada final logró 59.6 millones de views en cinco días e impulsó a que las cuatro temporadas previas volvieran al Top 10 de la plataforma

"Stranger Things 5" alcanzó niveles
"Stranger Things 5" alcanzó niveles históricos de audiencia. (Captura de video)

La quinta y última temporada de Stranger Things llegó a Netflix con una fuerza arrolladora. En apenas cinco posteriores a su estreno, los nuevos episodios alcanzaron 59.6 millones de views, una cifra que convierte a la serie en el mejor debut de una serie en inglés en la historia de la plataforma.

Solo las temporadas 2 y 3 del drama de ciencia ficción coreano Squid Game superan este lanzamiento a nivel global. Los números representan un salto monumental en comparación con el estreno de la temporada anterior.

En 2022, Stranger Things 4 acumuló 287 millones de horas reproducidas en sus primeros tres días, una métrica que en ese entonces era la que Netflix utilizaba para medir el rendimiento de sus producciones.

Traducido al sistema actual de views, aquella cifra equivaldría a aproximadamente 22 millones de visualizaciones, lo que significa que el estreno de la quinta temporada creció alrededor de 171%.

La quinta temporada de "Stranger
La quinta temporada de "Stranger Things" rompió récord de audiencia en Netflix. (Netflix)

Cabe mencionar, sin embargo, que la medición de la temporada 5 abarca cinco días de visualización, mientras que la temporada 4 fue calculada en un periodo de solo tres días.

El furor por la nueva entrega no se limitó a su estreno. La quinta temporada ya provocó otro logro histórico incluso antes de su lanzamiento oficial.

Durante la semana previa, cuando la anticipación por el cierre de la saga estaba en su punto máximo, las cuatro temporadas anteriores de Stranger Things volvieron a colarse simultáneamente en el Top 10 global de Netflix, un hito sin precedentes para cualquier serie dentro de la plataforma.

La estrategia de estreno por partes también ha contribuido a mantener el interés. Netflix lanzó únicamente los primeros cuatro episodios de la temporada final durante la última semana de noviembre, los cuales fueron suficientes para detonar el récord.

Netflix solo lanzó los primero
Netflix solo lanzó los primero cuatro episodios de la temporada final. (Netflix)

Los tres episodios siguientes llegarán el 25 de diciembre, aprovechando el impulso de las vacaciones decembrinas, mientras que el gran final de la serie se estrenará el 31 de diciembre, convirtiéndose en la despedida televisiva más esperada del 2025.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, el capítulo tendrá una extensión de 2 horas y 5 minutos, pero se espera que supere el impacto de la cuarta temporada, cuyo episodio final alcanzó una duración de 2 horas y 22 minutos.

Además, las proyecciones apuntan a que la temporada cerrará su ciclo posicionándose en la codiciada lista de series en inglés más populares de todos los tiempos de Netflix, donde la temporada 4 actualmente ocupa el puesto número 3 con 140.7 millones de views en sus primeros 91 días.

El impacto cultural que rodea la temporada final también es evidente en el universo del merchandising. Entre los lanzamientos más destacados está un set de LEGO de la icónica Casa Creel, valorado en 300 dólares, parte de una ola de productos licenciados que buscan acompañar el final del fenómeno televisivo.

Para conmemorar la temporada 5
Para conmemorar la temporada 5 de "Stranger Things" se lanzó un set de LEGO de la icónica Casa Creel. (lego.com)

De igual manera, la franquicia continúa expandiéndose hacia nuevas formas de entretenimiento con videojuegos, experiencias inmersivas y colaboraciones con marcas globales.

Además, Netflix ha puesto a disposición de los seguidores material interactivo, como un quiz para superfans, que permite medir conocimientos de la serie antes del final.

