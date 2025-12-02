¿Qué fue de Tiffany, la cantante de “I Think We’re Alone Now” que volvió a brillar gracias a Stranger Things?

Video musical del tema que convirtió a la cantante en un ícono de su generación Crédito: YT/ Tiffany

Más de tres décadas después de haber alcanzado los primeros puestos en las listas de éxitos con su versión de “I Think We’re Alone Now”, Tiffany vuelve a estar en el centro de atención luego de que la canción fuera utilizada en la quinta temporada de Stranger Things.

Tanto la canción como la artista generaron interés en una nueva generación gracias a la serie de Netflix, impulsando nuevamente la popularidad de la cantante estadounidense.

Tiffany Darwish, nacida en 1971 en Norwalk, California, inició su carrera musical cantando en ferias locales a los nueve años.

Su debut discográfico llegó temprano: a los 15 años lanzó su álbum Tiffany, del cual se desprendió el sencillo “I Think We’re Alone Now”.

Con apenas 15 años, Tiffany fue la artista femenina más joven en liderar las listas estadounidenses de álbumes y sencillos simultáneamente (Captura de video)

La canción, originalmente de Tommy James & the Shondells, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 durante dos semanas en 1987 y posicionó a Tiffany como la artista femenina más joven en alcanzar esa posición con un álbum debut.

En entrevistas recientes, la cantante recordó el impacto personal y profesional de esa rápida fama. “Era una adolescente, trabajando todo el día, y por las noches me quedaba sola en mi habitación, sin saber cómo descansar”, contó a The Guardian.

Durante la promoción de Tiffany, la estrella juvenil realizaba giras en centros comerciales, una estrategia que marcó un hito en el pop adolescente de los años 80.

Sin embargo, la irrupción repentina en la industria también provocó tensiones con su entorno profesional y familiar.

“Era una adolescente, trabajando todo el día", recordó sobre su acelerado estilo de vida en los años 80 (MCA)

“Había una gran pelea. ‘No me gusta esa imagen’, dijo mi manager tras una sesión de fotos. ‘Absolutamente no. Demasiado sexy. No deberías haber usado esa ropa’”, relató sobre sus primeros intentos de cambiar su estética.

Más allá de su inicial imagen de ídolo juvenil, Tiffany diversificó su carrera artística. Lanzó diez álbumes más, incluyendo Shadows en 2022, y participó en programas televisivos como The Masked Singer.

Desde Nashville, ciudad donde reside, combina sus actividades musicales con la gestión de un emprendimiento propio, Tiffany’s Boutique, orientado a la moda accesible para mujeres de todas las tallas y edades.

“Soy una chica real. Gano peso, lo pierdo. Mis estilos cambian. Mi objetivo es ofrecer moda para mujeres reales”, declaró a People.

Hoy, Tiffany combina su vida en Nashville como empresaria y cantante con la interacción directa con miles de seguidores a través de internet (Instagram/@tiffany_tunes)

Sobre la evolución de su música, explicó recientemente que las canciones de sus inicios tomaron otra profundidad con el tiempo.

“La versión ochentera de mí era otra persona. Sigo amando muchas de las mismas cosas, pero ahora las veo distinto. He vivido parte de esas letras que antes no comprendía”, explicó en diálogo con la citada revista.

Al referirse a “Could’ve Been”, otro de sus grandes éxitos, detalló: “Cuando la grabé ni siquiera había tenido un novio. Ahora voy a cumplir 53 años, me he divorciado, he sufrido desamores. Hay más vida allí”.

Parte de este viaje artístico incluye la regrabación y adaptación de éxitos como “I Think We’re Alone Now” y “I Saw Him Standing There”, que integrarán su próximo álbum de grandes éxitos.

Tiffany transitó de ídolo adolescente a empresaria de la moda y sigue activa en la música, adaptando sus clásicos a nuevos estilos (MCA)

“Quiero que la gente escuche la canción que aman, pero ahora interpretada desde la persona en la que me he convertido”, explicó.

El sonido, según definió, está inspirado en lo que llama “rock retro”: una fusión entre las melodías sencillas y coros pegadizos de los ochenta con una producción contemporánea.

Tiffany reaccionó a la viralización de “I Think We’re Alone Now”

El relanzamiento de “I Think We’re Alone Now” en el universo audiovisual de Stranger Things ocurrió cuando la joven Holly Wheeler, interpretada por Nell Fisher, recibe el casete de Tiffany como regalo y baila la canción en una escena clave de la quinta temporada de la serie.

El impacto fue inmediato: la canción se ubicó en el primer puesto de Shazam, lo que motivó una reacción de Tiffany en sus redes sociales.

Su histórico hit “I Think We’re Alone Now” alcanzó el primer lugar en Shazam luego de su inclusión en la última temporada de la popular serie (Instagram/@tiffany_tunes)

“El número 1 en @shazam con ITWAN… Esta chica está FELIZ… y verdaderamente conmovida”, escribió en Instagram el 1 de diciembre. También agradeció a sus seguidores con el mensaje: “Gracias a todos por el cariño”.

Este fenómeno ha ocurrido antes con otras canciones de los ochenta, como “Running Up That Hill” de Kate Bush, que fue recuperada en la cuarta temporada de la serie.

Para Tiffany, la incorporación de su éxito en la famosa serie y la oleada de nuevos oyentes representa un reconocimiento al valor atemporal de su música. “Qué manera de terminar 2025”, expresó en la publicación, impresionada por el alcance de una canción grabada hace 37 años.

La ex estrella juvenil se mostró feliz por el recibimiento que tuvo la canción en redes sociales (Instagram/@tiffany_tunes)

Actualmente, la artista sigue actuando en eventos, prepara nuevas grabaciones y mantiene un vínculo directo con sus seguidores.