Limp Bizkit rindió homenaje a Sam Rivers en el primer concierto tras su muerte

Los integrantes se sentaron frente a la pantalla para ver fotografías compiladas del fallecido bajista para honrar su memoria (X/@limpbizkitjapan)

Limp Bizkit realizó un emotivo homenaje a su bajista Sam Rivers durante el primer concierto de la banda después de su muerte, celebrado en la Ciudad de México el 29 de noviembre.

El evento, que marcó el inicio de su gira latinoamericana, significó la primera presentación del grupo tras el fallecimiento de Rivers, ocurrido el 18 de octubre a los 48 años. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su deceso.

Antes de iniciar su repertorio, los integrantes se sentaron en sillas frente a una pantalla, donde junto al público vieron un video que recopiló momentos significativos de Rivers con la banda.

El montaje incluyó imágenes tanto de actuaciones en directo como instantes entre bastidores a lo largo de los años en los que compartieron escenario.

La proyección concluyó con un mensaje que señalaba: “Sam Rivers, nuestro hermano para siempre. Sam Rivers, te amamos para siempre”. Tras la proyección, los integrantes del grupo se abrazaron mientras el público los ovacionaba.

Los integrantes de Limp Bizkit vieron junto al público un video con recuerdos de Sam Rivers en su regreso a los escenarios sin el bajista (Chule Valerga/X)

La pérdida de Sam Rivers fue comunicada por la banda a través de una publicación en Instagram el mismo 18 de octubre, firmada por los miembros Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso bajo cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, escribieron en un comunicado oficial.

Y continuaron en su pronunciamiento: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

“Compartimos tantos momentos - salvajes, tranquilos, hermosos - y cada uno significó más porque Sam estuvo allí. Era una persona única en su tipo. Una verdadera leyenda de leyendas. Su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, en cada escenario, en cada recuerdo”, agregaron en el mensaje.

La banda cerró su publicación con unas sentidas palabras dirigidas al fallecido músico: “Te amamos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina”.

El mensaje final del tributo, “Sam Rivers, nuestro hermano para siempre”, cerró una noche de recuerdos para el bajista fallecido en octubre (Amy Harris/Invision/AP)

En el concierto de México, el bajista Richie Kid Not Buxton, integrante de Ecca Vandal -banda encargada de abrir la noche-, ocupó el lugar de Rivers en el escenario.

Antes de interpretar el clásico “Break Stuff”, Fred Durst tomó el micrófono y dijo ante los presentes: “Ahora vamos a hacer esto al estilo Limp Bizkit. Esta noche, esta va para Sam Rivers”, según recogió la revista People.

Previo a la presentación, el baterista John Otto compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a Sam Rivers.

“Hoy va a ser un día difícil. Un ‘primero’ que nunca quise experimentar, y menos ahora. Has estado presente en tantos ‘primeros’ importantes en mi vida”, dijo a los presentes.

Otto continuó: “Crecimos juntos. Reímos juntos. Cumplimos nuestros sueños juntos. Viajamos el mundo juntos. Siempre estuviste ahí. El padrino de mis hijas, mi mejor amigo, mi hermano. Nunca habrá otro como tú”.

La banda reiteró su promesa de mantener vivo el espíritu y la música de Sam Rivers en cada show durante su actual gira internacional (Chule Valerga)

En el mismo mensaje, Otto remarcó el compromiso del grupo de mantener vivo el legado de Rivers: “Vamos a honrar la vida que viviste y el amor que compartiste en cada show que toquemos. Siempre estarás con nosotros. Esto es para ti, Sammy”.

La decisión de seguir con la gira tras la muerte de Sam Rivers había sido confirmada previamente por la banda.

La velada en México se transformó así en un tributo colectivo, tanto para los integrantes como para los seguidores de Limp Bizkit, que mostraron su apoyo y respeto al músico a lo largo de la noche.

Sam Rivers fue miembro fundador de la banda y participó como bajista durante toda la trayectoria del grupo, contribuyendo al sonido distintivo del nu metal que caracterizó a la agrupación desde sus inicios.