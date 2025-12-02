Las confesiones de Kourtney Kardashian sobre la maternidad a los 30: “Nadie me dijo qué hacer”

Kourtney reveló que recién antes de tener a Penelope leyó su primer libro de crianza (REUTERS/Instagram)

Kourtney Kardashian Barker, la mayor del clan Kardashian-Jenner y madre de cuatro, habló con franqueza sobre cómo vivió su primer embarazo a los 30 años y cómo evolucionó su estilo de crianza.

A través del más reciente episodio de The Kardashians, la fundadora de Lemme compartió sus recuerdos del momento en que recibió a su primer hijo Mason. A pesar de que ella ya tenía tres décadas de vida, confesó que “no se sentía preparada” para las labores maternas.

“Nadie me dijo qué hacer”, explicó en un segmento del reality. Ni manuales, ni consejos profesionales, ni demasiada investigación previa: su brújula fue el instinto.

La empresaria admitió que no leyó libros sobre crianza antes de tener a Mason y que fue su intuición la que la llevó al estilo de crianza con apego, el cual prioriza el vínculo emocional entre padres e hijos mediante la cercanía física.

La empresaria confesó que su instinto la llevó al attachment parenting cuando nació Mason en 2009 (Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group)

Sin embargo, su aproximación cambió para su segundo embarazo. Antes del nacimiento de Penelope, en 2012, sí decidió informarse leyendo sobre el tema. Así aplicó esa filosofía de manera “más intencional”.

Otro de los puntos en los que Kourtney hizo una reflexión pública fue su relación con el trabajo durante sus embarazos. Antes no creía que dejar de trabajar fuera una opción. Continuó con sus proyectos, grabaciones y compromisos incluso después de dar a luz.

Hoy, sin embargo, asegura sentirse agradecida por haber alcanzado un punto de su vida en el que puede elegir y priorizar. “Ahora tengo la opción de no trabajar y me siento agradecida por poder conectar con lo que realmente me importa”, afirmó.

En otra de sus confesiones recientes, Kourtney reveló una nueva fuente de “culpa materna”.

Kourtney tuvo a Mason, Penelope y Reign con Scott Disick, y a Rocky con su esposo Travis Barker. (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

Durante un evento con Erica Komisar, la experta en crianza le explicó que “no se recomienda usar el teléfono mientras se amamanta”, algo que la empresaria admitió haber hecho con todos sus hijos, incluido su bebé Rocky, de dos años.

El episodio de The Kardashians además incluyó sus reflexiones sobre co-sleeping. Kourtney reconoce que duerme con Rocky y que no podría descansar si su bebé estuviera en otra habitación. En contraste, su madre, Kris Jenner, criticó la práctica y recordó que en los años ochenta “no se hacía” y las rutinas de sueño eran estrictas.

Kourtney también comentó que ha estado lidiando con el llamado “baby brain” al equilibrar la crianza con su marca Lemme, aunque asegura que cuando Rocky duerme, se organiza para ser lo más eficiente posible.

El conflicto familiar por la educación de sus hijos

Este año, Kourtney también levantó polémica al revelar su perspectiva sobre la educación formal.

Kourtney y Scott Disick discrepan sobre la educación de sus tres hijos mayores.(Foto: Twitter@noticias24)

En el podcast Khloé in Wonder Land, la empresaria lanzó una pregunta que encendió el debate: “¿Por qué los niños van a la estúpida escuela?”. Además expresó que la escolarización tradicional le parece una práctica “obsoleta” frente al homeschooling.

Esta visión despertó molestia en Scott Disick, padre de Mason, Penelope y Reign. Un allegado declaró al Daily Mail que él considera irresponsables los comentarios de Kourtney y defiende que la escuela es esencial para sus hijos.

El empresario incluso habría dicho que “jamás permitiría” que los niños dejen de asistir, y que la idea de que Kourtney quiera educarlos en casa pasará solo “sobre su cadáver”.

La ironía, señalada por Daily Mail, es que Scott abandonó la escuela privada Ross School en Long Island, mientras que Kourtney posee una licenciatura en artes teatrales por la Universidad de Arizona.