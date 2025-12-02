La razón por la que Hilary Duff le tenía miedo a Jennifer Coolidge en el rodaje de “La nueva Cenicienta”

Hilary Duff reveló que le temía a Jennifer Coolidge cuando rodaron "La nueva Cenicienta". (Captura de video)

En una entrevista con Variety, Hilary Duff recordó que Jennifer Coolidge fue “mala” con ella durante el rodaje de La nueva Cenicienta (A Cinderella Story en su idioma original), donde interpretó a su madrastra malvada.

“Ha sido muy divertido ver su carrera, porque se entrega de una manera tan grande que era realmente impresionante y ligeramente intimidante para mí como adolescente”, recordó.

La actriz tenía apenas 15 años cuando protagonizó la cinta, y Coolidge, entonces en sus 40 años, ya era conocida por su humor extravagante.

“Ella era, como, mala conmigo, así que daba un poco de miedo porque yo tenía solo 15 años y ella era simplemente… ya sabes, mala conmigo porque era mi madrastra malvada. En ese momento creo que tenía que repetirme: ‘Estás filmando una película. Estás filmando una película’”, expresó.

Hilary Duff admitió que la actuación de Jennifer Coolidge le daba miedo. (Captura de video)

La película, convertida en un clásico del género teen, sigue a Sam Montgomery (Duff), una estudiante del Valle de San Fernando que vive bajo el yugo de su cruel madrastra Fiona, interpretada con exagerado histrionismo por Coolidge.

El elenco lo completaban Chad Michael Murray como el galán Austin, Regina King como la protectora Rhonda, Madeline Zima y Andrea Avery como las hermanastras Brianna y Gabriella, y Dan Byrd como el mejor amigo Carter.

Esta no es la primera vez que Duff recuerda su experiencia con Coolidge. En 2023, durante una aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, la actriz elogió la carrera reciente de su excompañera.

“No puedo ni empezar a decir cuánto he estado obsesionada con este último año de Jennifer Coolidge. Ha sido realmente genial de ver”, dijo sobre el renacer profesional de la actriz tras The White Lotus.

Hilary Duff aseveró que está encantada con el resurgimiento de Jennifer Coolidge en la industria. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Hilary Duff también compartió uno de los momentos que más recordaba del rodaje: “Mi momento favorito fue cuando se estaba frotando salmón en la cara mientras filmábamos La nueva Cenicienta y hablaba de los omegas”, dijo.

La actriz agregó que años después, cuando su hijo empezó a comer sushi siendo muy pequeño, vivió una escena similar: “Lo miré y dije: ‘Te estás frotando salmón crudo en la cara’. Y es suave, y le gustaba, y me recordó a ella. Ella es todo”.

Pese a haber interpretado a una madrastra despiadada, la actriz aclaró que Jennifer Coolidge es “un ser humano encantador” y celebró que finalmente estuviera teniendo su gran reconocimiento.

“Creo que me recuerda que, estando en esta industria, me siento muy afortunada porque cualquier cosa puede pasar en cualquier etapa. Y es genial”, dijo.

Hilary Duff aseguró que Jennifer Coolidge es un ejemplo para ella. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El cariño entre antiguos compañeros no termina ahí. En agosto pasado, Chad Michael Murray —quien interpretó al crush de la protagonista en La nueva Cenicienta— también habló con entusiasmo de la actriz en una entrevista con People.

“Hilary es increíble. Si alguna vez la has conocido o incluso si la ves caminando por la calle, brilla. Tiene un aura… puede entrar a un cuarto y simplemente la miras de inmediato. Tiene una presencia magnética y puede iluminar cualquier lugar”, expresó.

Murray añadió que esa energía explica por qué ha tenido una carrera tan duradera y exitosa. “Recuerdo que ella y su equipo, y todos —su maestra, su mamá— eran muy agradables. Todos eran lo mejor”, dijo.