Glenn Close quedó impactada al ver su desnudez en esta película: “No recordaba haber mostrado tanto mis pechos”

otras actrices, Glenn Close notó la cantidad de escenas en que su busto aparece en "Atracción fatal" (Paramount/REUTERS)

Glenn Close expresó asombro y cierta incomodidad tras volver a ver la película Atracción fatal, el clásico de 1987 con la que obtuvo una nominación al Oscar.

La actriz compartió este recuerdo durante un episodio reciente de The Graham Norton Show, donde relató una anécdota vivida junto a sus compañeras de elenco de la serie Todo vale, transmitida en América Latina por Disney+.

El reencuentro con la película sucedió a pedido de Kim Kardashian, coprotagonista de Close en la serie creada por Ryan Murphy.

Según relató Close, Kardashian propuso: “Vamos todas a la casa de mi madre en nuestros pijamas de esquí y vemos Atracción fatal”. La actriz accedió y así se concretó la curiosa velada.

Al preguntarle Norton si resultó incómodo que todas vieran la película juntas, Close confesó que no la había visto recientemente.

"No recordaba haber mostrado tanto mis pechos. No eran nada espectacular para ver, pero sí eran visibles”, admitió la actriz (Paramount)

“La verdad, no la había visto durante mucho tiempo”, admitió. “Muchos recuerdos regresaron a mi mente, en especial uno: no recordaba haber mostrado tanto mis pechos. No eran nada espectacular para ver, pero sí eran visibles”.

En Atracción fatal, Glenn Close interpretó a Alex Forrest, una mujer involucrada en una relación obsesiva con un hombre casado, rol a cargo de Michael Douglas.

El filme, dirigido por Adrian Lyne, se convirtió desde su estreno en uno de los thrillers psicológicos más reconocidos de la época, además de marcar la carrera de Close con una de sus ocho nominaciones al Oscar.

El reciente encuentro entre las actrices surgió en el marco de la nueva ficción legal Todo vale, disponible en Hulu.

Glenn Close ha sido ocho veces nominada al Oscar y una de ellas fue por "Atracción fatal" (REUTERS/Danny Moloshok)

Además de Close y Kardashian, integran el elenco Niecy Nash, Teyana Taylor, Naomi Watts y Sarah Paulson.

En octubre, Kardashian había dado a conocer el singular plan nocturno en una entrevista junto a Nash y Taylor en The View: “Hicimos una pijamada. Fue muy divertido”.

Kardashian agregó que Close terminó contando varios secretos de Hollywood. “Déjenme decirles, Glenn estaba borracha. Así que contó absolutamente todo”, sostuvo durante la conversación.

Pese a que los índices de audiencia de Todo vale han sido positivos, la serie y en particular la actuación de Kardashian recibieron críticas negativas tras su estreno el 4 de noviembre.

No obstante, el servicio de streaming Hulu anunció pocos días después su renovación para una segunda temporada.

El clásico de 1987 también contó con Michael Douglas en el rol protagónico (Paramount)

Glenn Close respaldó a Kim Kardashian ante las críticas

Frente a las opiniones desfavorables que generó la serie en su debut, Glenn Close decidió pronunciarse en defensa de Todo vale y en especial de Kim Kardashian, protagonista y figura central de la nueva producción.

“He visto los nueve episodios y les juro por Dios que es bastante bueno. Es lo que es: jugoso, escandaloso a veces y emotivo”, señaló en una entrevista con The Guardian.

La estrella de cine destacó la dedicación y el entorno profesional del que Kardashian se rodeó, sin necesidad de una experiencia actoral previa extensa: “Se rodeó de muy buenas personas”.

Close describió a Kardashian como “una persona encantadora” y resaltó su compromiso con su familia y sus estudios en derecho.

“Es muy inteligente. Muy, muy atenta con sus hijos. Mientras filmábamos, estaba preparándose para obtener su título de derecho y cerca del final, practicaba con tarjetas de memoria”, detalló.

Glenn Close el compromiso de Kim Kardashian, su co-estrella en "Todo Vale", tanto en la actuación como en sus estudios de derecho (Disney+)

Y añadió: “Ya tiene su título de derecho y le pregunté: ¿Vas a ejercer? Y me dijo: No, solo lo quiero tener guardado en la mochila”.

Por su parte, Kim Kardashian se tomó las críticas con humor y publicó en Instagram: “¿Ya han visto el show más aclamado del año? Todo vale ya disponible en Hulu y Disney+”.

Otros miembros de la producción también salieron en defensa de la serie. El director Anthony Hemingway declaró a The Hollywood Reporter que no tenía problema con los comentarios negativos.

“No vas a complacer a todo el mundo. Puedes recibir ciertas críticas mientras hay millones que la disfrutan. El show es como un espejo para cada espectador. Se trata de: ¿Puedes conectarte o verte reflejado en él?”.