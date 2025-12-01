Charlie Heaton confesó su duelo con el cierre de Stranger Things: “Fue como una pérdida, como si estuviera de luto por una muerte”

Charlie Heaton reveló el impacto emocional del final de "Stranger Things" y comparó la despedida con un duelo personal (Netflix)

El cierre de Stranger Things marcó un punto de inflexión en la vida de Charlie Heaton, quien durante una década interpretó a Jonathan Byers en la exitosa serie de Netflix. En una entrevista exclusiva con Wonderland, el actor británico compartió la intensidad emocional que le supuso despedirse del personaje y del proyecto que lo catapultó a la fama.

“Fue como una pérdida, como si estuviera de luto por una muerte”, confesó al recordar el último año de rodaje, que se extendió de enero a diciembre de 2024. Además agregó: “Fue devastador, y luego vino el shock, y al día siguiente solo quedaba procesarlo”.

Para el intérprete de 31 años, el final de Stranger Things no solo representa el cierre de una etapa profesional, sino también la oportunidad de mostrar su versión más honesta como actor: “Creo que mi versión más honesta está en el final”.

El actor británico destacó el aprendizaje y crecimiento profesional junto al elenco de "Stranger Things" durante una década (Portada Wonderland)

El adiós de Stranger Things: emociones y balance personal

Heaton relató a Wonderland que el último encuentro del elenco en el Carroll Street Café de Atlanta, un lugar habitual durante los primeros años de la serie, fue un momento cargado de simbolismo. Aunque prefirió no revelar detalles sobre posibles rituales de despedida, sí se abrió sobre el impacto emocional del adiós.

“No hay muchas veces en la vida en que las cosas sean tan finitas. Eso es algo importante”, reflexionó, comparando la experiencia con la nostalgia que muchos sienten por los años universitarios. Para el actor, Stranger Things fue su “universidad”, un espacio de crecimiento y aprendizaje que difícilmente podrá repetirse.

Construcción de Jonathan Byers e identificación personal

La relación entre él y Jonathan Byers va más allá de la pantalla. Con respecto a esto, explicó: “Escuché a un actor mayor decir que, al crear un personaje, eliges qué partes de ti amplificas y cuáles silencias. Pero con Jonathan, él está tan cerca de mí”.

Una comparación entre ambos resulta natural: tanto el personaje como el actor asumieron grandes responsabilidades familiares a una edad temprana. Reconoció que nunca planeó una carrera actoral y que su llegada a Stranger Things fue casi accidental, tras una audición grabada y una entrevista por Skype en la que su falta de experiencia profesional resultó ser un punto a favor.

Heaton explicó cómo la construcción de Jonathan Byers refleja su propia historia de responsabilidades familiares tempranas (Netflix)

Familia, paternidad temprana y relación con Natalia Dyer

Convertirse en padre a los 20 años marcó profundamente a Heaton. “Ser un padre joven te obliga a madurar muy rápido”, afirmó en la conversación con Wonderland. Y también mencionó: “Tienes que aprender prioridades éticas y cuidar de alguien. Eso es algo grande. Quieres darles buenas experiencias y mucho amor, y lo difícil es la distancia. Pero eso forma parte del sacrificio”.

El actor reconoció que la paternidad le enseñó a equilibrar su vida personal y profesional, especialmente durante los largos periodos de rodaje lejos de su hijo Archie.

La relación con Natalia Dyer, su compañera de reparto y actual pareja, fue objeto de atención constante por parte de los fans. “Es agradable, supongo”, comentó con cierta ironía sobre la insistencia del público en ver más contenido de la pareja.

Para él, la experiencia de trabajar y compartir la vida con Dyer fue invaluable: “Ha sido un regalo trabajar con mi mejor amiga. Poder compartir la ansiedad de no conseguir un trabajo, o hablar de un mal día en el set, es algo que ambos entendemos”. Durante los momentos más difíciles, como la pandemia o las huelgas de la industria, la pareja encontró refugio en el teatro, representando obras juntos en casa o en el parque.

La relación entre Charlie Heaton y Natalia Dyer combina trabajo actoral y vida en pareja, fortalecida por experiencias compartidas (REUTERS)

Aprendizaje actoral y proyectos futuros

El artista destacó la influencia de sus compañeros de reparto en su desarrollo actoral. “Winona Ryder fue mi roca, me enseñó a ser honesto con mis emociones dentro y fuera del set”, recordó. También mencionó a David Harbour, quien le mostró cómo construir un personaje capaz de transmitir emociones profundas.

Sin embargo, fue la autenticidad de los actores más jóvenes la que más lo marcó: “La honestidad de los niños actores fue mi mayor escuela”. Al final del rodaje, el elenco revisó las cintas de audición de los más pequeños, y Heaton se sintió impactado por la pureza de sus interpretaciones. “Recuerdo que Millie (Bobby Brown) me dijo que la primera temporada fue su actuación más honesta. Solo estaban jugando, y eso es hermoso”.

Tras el final de Stranger Things, se prepara para nuevos retos profesionales. En 2025, aparecerá como periodista financiero en la cuarta temporada de la serie Industry de HBO y participará en una miniserie de Netflix ambientada en Terranova junto a Josh Hartnett. “Me gusta abordar la actuación desde el juego y no desde la seriedad”, aseguró.

En ocasiones, se pregunta cómo habría sido su vida si la serie hubiera terminado antes o si hubiera tomado otros caminos, pero valora la experiencia única de haber trabajado durante 10 años con el mismo grupo de personas: “Eso es muy raro. Por todas las experiencias que no has tenido, has tenido esa”.

Charlie Heaton se prepara para nuevos proyectos tras "Stranger Things", incluyendo su papel en "Industry" y una miniserie de Netflix (REUTERS)

Nostalgia y legado de su trabajo

El actor evocó recuerdos de su infancia en Bridlington y de los viajes a Londres para ver alfombras rojas, experiencias que ahora se ven reflejadas en su propia trayectoria. Pronto, reunirá a su familia biológica y a la de Stranger Things en la premiere final en Londres, un momento que considera el cierre de un ciclo. “Creo que mi yo más joven estaría alucinado”, admitió.

Al mirar hacia adelante, Charlie Heaton asume con serenidad el peso de su legado. Si el público lo recuerda principalmente por Jonathan Byers, lo considera un motivo de orgullo, dado que el personaje representa valores y emociones con los que se identifica plenamente.