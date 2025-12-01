Entretenimiento

Charlie Heaton confesó su duelo con el cierre de Stranger Things: “Fue como una pérdida, como si estuviera de luto por una muerte”

El actor británico, reconocido internacionalmente por su papel como Jonathan Byers en la producción de Netflix, compartió en exclusiva con Wonderland sobre cómo el cierre de la serie transformó su vida y visión sobre la profesión actoral

Guardar
Charlie Heaton reveló el impacto emocional del final de "Stranger Things" y comparó la despedida con un duelo personal (Netflix)

El cierre de Stranger Things marcó un punto de inflexión en la vida de Charlie Heaton, quien durante una década interpretó a Jonathan Byers en la exitosa serie de Netflix. En una entrevista exclusiva con Wonderland, el actor británico compartió la intensidad emocional que le supuso despedirse del personaje y del proyecto que lo catapultó a la fama.

“Fue como una pérdida, como si estuviera de luto por una muerte”, confesó al recordar el último año de rodaje, que se extendió de enero a diciembre de 2024. Además agregó: “Fue devastador, y luego vino el shock, y al día siguiente solo quedaba procesarlo”.

Para el intérprete de 31 años, el final de Stranger Things no solo representa el cierre de una etapa profesional, sino también la oportunidad de mostrar su versión más honesta como actor: “Creo que mi versión más honesta está en el final”.

El actor británico destacó el
El actor británico destacó el aprendizaje y crecimiento profesional junto al elenco de "Stranger Things" durante una década (Portada Wonderland)

El adiós de Stranger Things: emociones y balance personal

Heaton relató a Wonderland que el último encuentro del elenco en el Carroll Street Café de Atlanta, un lugar habitual durante los primeros años de la serie, fue un momento cargado de simbolismo. Aunque prefirió no revelar detalles sobre posibles rituales de despedida, sí se abrió sobre el impacto emocional del adiós.

“No hay muchas veces en la vida en que las cosas sean tan finitas. Eso es algo importante”, reflexionó, comparando la experiencia con la nostalgia que muchos sienten por los años universitarios. Para el actor, Stranger Things fue su “universidad”, un espacio de crecimiento y aprendizaje que difícilmente podrá repetirse.

Construcción de Jonathan Byers e identificación personal

La relación entre él y Jonathan Byers va más allá de la pantalla. Con respecto a esto, explicó: “Escuché a un actor mayor decir que, al crear un personaje, eliges qué partes de ti amplificas y cuáles silencias. Pero con Jonathan, él está tan cerca de mí”.

Una comparación entre ambos resulta natural: tanto el personaje como el actor asumieron grandes responsabilidades familiares a una edad temprana. Reconoció que nunca planeó una carrera actoral y que su llegada a Stranger Things fue casi accidental, tras una audición grabada y una entrevista por Skype en la que su falta de experiencia profesional resultó ser un punto a favor.

Heaton explicó cómo la construcción
Heaton explicó cómo la construcción de Jonathan Byers refleja su propia historia de responsabilidades familiares tempranas (Netflix)

Familia, paternidad temprana y relación con Natalia Dyer

Convertirse en padre a los 20 años marcó profundamente a Heaton. “Ser un padre joven te obliga a madurar muy rápido”, afirmó en la conversación con Wonderland. Y también mencionó: “Tienes que aprender prioridades éticas y cuidar de alguien. Eso es algo grande. Quieres darles buenas experiencias y mucho amor, y lo difícil es la distancia. Pero eso forma parte del sacrificio”.

El actor reconoció que la paternidad le enseñó a equilibrar su vida personal y profesional, especialmente durante los largos periodos de rodaje lejos de su hijo Archie.

La relación con Natalia Dyer, su compañera de reparto y actual pareja, fue objeto de atención constante por parte de los fans. “Es agradable, supongo”, comentó con cierta ironía sobre la insistencia del público en ver más contenido de la pareja.

Para él, la experiencia de trabajar y compartir la vida con Dyer fue invaluable: “Ha sido un regalo trabajar con mi mejor amiga. Poder compartir la ansiedad de no conseguir un trabajo, o hablar de un mal día en el set, es algo que ambos entendemos”. Durante los momentos más difíciles, como la pandemia o las huelgas de la industria, la pareja encontró refugio en el teatro, representando obras juntos en casa o en el parque.

La relación entre Charlie Heaton
La relación entre Charlie Heaton y Natalia Dyer combina trabajo actoral y vida en pareja, fortalecida por experiencias compartidas (REUTERS)

Aprendizaje actoral y proyectos futuros

El artista destacó la influencia de sus compañeros de reparto en su desarrollo actoral. “Winona Ryder fue mi roca, me enseñó a ser honesto con mis emociones dentro y fuera del set”, recordó. También mencionó a David Harbour, quien le mostró cómo construir un personaje capaz de transmitir emociones profundas.

Sin embargo, fue la autenticidad de los actores más jóvenes la que más lo marcó: “La honestidad de los niños actores fue mi mayor escuela”. Al final del rodaje, el elenco revisó las cintas de audición de los más pequeños, y Heaton se sintió impactado por la pureza de sus interpretaciones. “Recuerdo que Millie (Bobby Brown) me dijo que la primera temporada fue su actuación más honesta. Solo estaban jugando, y eso es hermoso”.

Tras el final de Stranger Things, se prepara para nuevos retos profesionales. En 2025, aparecerá como periodista financiero en la cuarta temporada de la serie Industry de HBO y participará en una miniserie de Netflix ambientada en Terranova junto a Josh Hartnett. “Me gusta abordar la actuación desde el juego y no desde la seriedad”, aseguró.

En ocasiones, se pregunta cómo habría sido su vida si la serie hubiera terminado antes o si hubiera tomado otros caminos, pero valora la experiencia única de haber trabajado durante 10 años con el mismo grupo de personas: “Eso es muy raro. Por todas las experiencias que no has tenido, has tenido esa”.

Charlie Heaton se prepara para
Charlie Heaton se prepara para nuevos proyectos tras "Stranger Things", incluyendo su papel en "Industry" y una miniserie de Netflix (REUTERS)

Nostalgia y legado de su trabajo

El actor evocó recuerdos de su infancia en Bridlington y de los viajes a Londres para ver alfombras rojas, experiencias que ahora se ven reflejadas en su propia trayectoria. Pronto, reunirá a su familia biológica y a la de Stranger Things en la premiere final en Londres, un momento que considera el cierre de un ciclo. “Creo que mi yo más joven estaría alucinado”, admitió.

Al mirar hacia adelante, Charlie Heaton asume con serenidad el peso de su legado. Si el público lo recuerda principalmente por Jonathan Byers, lo considera un motivo de orgullo, dado que el personaje representa valores y emociones con los que se identifica plenamente.

Temas Relacionados

Charlie HeatonJonathan ByersStranger ThingsNetflixNatalia DyerWinona RyderIndustry HBOHollywoodNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Winona Ryder desafió los estereotipos de Hollywood: “Yo era la chica rara a finales de los 80”

La actriz estadounidense, ícono del cine y referente de Stranger Things, revivió sus primeros años enfrentando prejuicios. Entrevistada por Interview Magazine reveló cómo la diferencia marcó su camino artístico y personal

Winona Ryder desafió los estereotipos

Sabrina Carpenter revive su amor platónico por Paul McCartney en una reunión histórica: “Estaba convencida de que era mi futuro esposo”

La cantante de “Espresso” recordó la primera vez que escuchó a McCartney y el profundo impacto de esa experiencia

Sabrina Carpenter revive su amor

Ariana Grande respondió a las críticas por su aspecto físico: “Es difícil protegerte de ese ruido”

La cantante se pronunció sobre la humillación corporal y explicó cómo lidia con la presión mediática desde temprana edad

Ariana Grande respondió a las

Los guitarristas de Aerosmith detallaron los tonos, métodos y el proceso creativo que definieron el estilo de la banda

En una charla para Rick Beato Podcast, Joe Perry y Brad Whitford compartieron anécdotas sobre riffs icónicos, la experimentación con equipos y efectos, y cómo la espontaneidad en el estudio marcaron la evolución sonora del icónico grupo de rock

Los guitarristas de Aerosmith detallaron

El mensaje con el que Nicole Kidman celebró Acción de Gracias tras su divorcio de Keith Urban

La actriz australiana publicó una imagen acompañada de sus hijas y familia, agradeciendo el apoyo recibido durante este turbulento periodo

El mensaje con el que
DEPORTES
Barracas Central y Gimnasia se

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

TELESHOW
La emoción de Ivonne Guzmán

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

INFOBAE AMÉRICA

El cambio que buscan los

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano

El presidente israelí habló sobre el indulto a Netanyahu: “Consideraré los intereses del Estado”

Costa Rica y el riesgo de jugar con fuego

Tom Stoppard sale de escena: adiós al hombre que hizo dialogar a Shakespeare con la modernidad