La estrella de ‘Stranger Things’ que acabó llorando tras leer el final de la serie: “Nos golpeó a muchos”

La primera parte del final de la serie llega a Netflix el próximo 27 de noviembre

Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

El silencio fue breve, solo unos minutos antes de que la emoción se impusiera durante la última lectura del guion para el desenlace de Stranger Things. Según publica Variety, los actores más jóvenes del elenco, Noah Schnapp y Finn Wolfhard, no pudieron contener las lágrimas a los veinte minutos de haber comenzado. En una sala llena de rostros familiares tras casi una década de trabajo conjunto para Netflix, la emoción desbordó a todos.

Charlie Heaton, conocido por interpretar a Jonathan Byers, relató que la intensidad fue inesperada. “Estaba sentado frente a Noah y Finn. Sabía que podría ponerse emotivo, pero a los veinte minutos —ni siquiera un tercio del guion— Noah lloraba con sollozos profundos. Entonces Finn empezó a llorar también”, dijo Heaton en entrevista con Variety. “Eso nos arrastró a todos.” El ambiente, tenso y cargado de recuerdos, alcanzó una dimensión próxima al cierre de una etapa vital para el elenco.

Finn Wolfhard, quien da vida a Mike Wheeler, lo recordó con un humor nervioso. “Va a ser interesante si eso sale a la luz, porque es bastante vergonzoso”, bromeó. “Durante todo eso solo lloramos. Yo me repetía: ‘No voy a llorar. Me sentiré normal, todo va a ir bien’. Y a mitad de camino, también rompí a llorar.” Variedad de emociones atravesaron la sala, intensificadas por la complicidad forjada en una década de grabaciones entre actores que ya se conocen de hace años.

Noah Schnapp (Will Byers) agregó su propia perspectiva. Aunque ya han grabado el final, confesó a Variety que no puede imaginar aún cómo será vivirlo en pantalla, acompañado de música y la puesta en escena completa. “Nos golpeó a muchos”, reconoció Schnapp, de 21 años. “Sentía que escribían el final de nuestras vidas reales, no solo del guion. No quiero spoilear, pero siempre conecto ciertos momentos de la serie con pasajes de mi vida que el guion refleja.”

Stranger Things - Temporada 5
Stranger Things - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

Un final lleno de emociones

Natalia Dyer, intérprete de Nancy Wheeler, aportó otra dimensión: la ceremonia y gravedad que impregnó el grupo aquel día. “Todos esperábamos mucho ese momento, pero fue un punto de inflexión. Por fin tienes el guion en tus manos, y todas las respuestas aparecen”, declaró a Variety. “Es complejo y tiene muchas capas: gratitud, alegría y una tristeza profunda.”

El productor Ross Duffer refrendó la conexión entre la ficción y las realidades personales del elenco. Duffer indicó que el guion del final fue el más elaborado de la serie, y mientras lo escribían no buscaban deliberadamente una equivalencia emocional, pero al ver la reacción del elenco, entendió: “En la lectura final, me di cuenta de cuánto se reflejaba en la experiencia real que atravesábamos todos”. La lectura concluyó con la sensación de un ciclo cumplido. Charlie Heaton resumió el ambiente: “Fue hermoso. El cierre de todo”.

La quinta y última temporada presentará a los jóvenes de Hawkins enfrentándose nuevamente a Vecna, cuyo paradero sigue desconocido. De acuerdo con la sinopsis oficial, el gobierno ha impuesto una cuarentena militar sobre la ciudad y persigue a Eleven, lo que la obliga a esconderse de nuevo. A la par, se acerca el aniversario de la desaparición de Will, acompañado por la amenaza de un nuevo peligro, más letal que cualquier otro anterior. El desenlace plantea la “batalla final”, para la que será necesario que “todo el grupo esté unido”.

Para los fanáticos, la espera tiene fecha límite: Stranger Things estrenará su quinta temporada con el Volumen 1 el 26 de noviembre, el Volumen 2 el 25 de diciembre, y la gran final el 31 de diciembre. Los episodios estarán disponibles a partir de las 20:00 (hora del este), según confirmó Netflix.No obstante, ni siquiera el elenco conocerá el resultado final antes de tiempo. “No nos van a mostrar el final”, contó Noah Schnapp: “No lo veré hasta que todo el mundo lo vea”.

