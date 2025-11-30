La hija de Robert De Niro culpó a “Internet” por la muerte de su hijo Leandro

Robert De Niro junto a su hija Drena y su nieto Leandro (Instagram)

A más de un año del fallecimiento de su hijo, Drena De Niro vuelve a hablar públicamente sobre el profundo dolor que marcó su vida el 2 de julio de 2023, cuando Leandro De Niro Rodríguez, de 19 años, fue encontrado muerto en Nueva York tras una sobredosis accidental.

En una reciente entrevista con Page Six, la actriz e hija mayor de Robert De Niro reflexionó sobre lo que cree que influyó en la tragedia: la actividad en internet de su hijo, el consumo de pastillas adulteradas con fentanilo y los efectos emocionales de la pandemia.

Según relató, Leandro había comenzado a cambiar de manera repentina. Aunque admitió que su hijo “disfrutaba fumar marihuana, salir de fiesta y pasar un buen rato”, algo más profundo empezó a preocuparla.

“Se descompuso tan rápido que supe que algo no estaba bien, y sabía que tenía algo que ver con lo que estaba haciendo en internet”, explicó.

Drena De Niro aseguró que el tiempo que pasaba Leandro en Internet influyó en su declive. Foto: Instagram/Drena De Niro

Aunque no ofreció detalles específicos, sí mencionó TikTok como una de las plataformas que frecuentaba. “Hubo un cambio en él que fue tan rápido”, recordó sobre los meses previos al fallecimiento.

Drena también reveló que Leandro estaba considerando ingresar nuevamente a rehabilitación. Había asistido una vez, pero la experiencia anterior había sido negativa, lo que complicaba dar el siguiente paso. Aun así, estaba consciente de que necesitaba ayuda.

“Él quería ayuda. Sabía que estaba sobrepasado. No creo ni siquiera que entendiera por qué. Creo que estuvo expuesto a drogas mucho más fuertes de las que conocía”, contó.

Días después de la muerte del joven, Drena —que compartió a Leandro con su expareja Carlos “Mare” Rodríguez— escribió en Instagram que a su hijo le habían vendido pastillas adulteradas con fentanilo, aun sabiendo que estaban contaminadas.

Drena De Niro declaró que a su hijo le vendieron pastillas contaminadas. (Instagram/Drena De Niro)

En octubre de este año, casi dos años después de la tragedia, cinco personas fueron arrestadas en conexión con el caso.

El informe del médico forense de Nueva York determinó que Leandro murió por efectos tóxicos de una combinación de fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína.

Sobre los arrestos, la actriz expresó sentimientos contradictorios. Los calificó como “muy extraños” y “agridulces”, pues no le generan ningún alivio. Además, dejó claro que no busca destruir la vida de nadie.

“Espero que haya justicia. Si vas a vender drogas a jóvenes, no importa si las hiciste o si sabías o no: estás tomando un riesgo. No estoy interesada en arruinar la vida de un joven de 24 años”, dijo.

Drena De Niro admitió que los arrestos no le traen consuelo. (Instagram/Drena De Niro)

Por si fuera poco, la famosa recordó lo difícil que fue ver cómo la historia de su hijo se volvía viral.

“Fue doloroso y violento escuchar los comentarios horribles de la gente. Pero parte de mí pensó: ‘Él no será un titular cruel. Haré que sepan quién era este chico, y también sobre todos los padres que están perdiendo a sus hijos’”, comentó.

La entrevista también incluyó una mirada íntima a la vida de Leandro y a su vínculo con su abuelo, Robert De Niro, de 82 años. Drena explicó que su hijo fue una pieza indispensable en su identidad fuera de la sombra de su famoso padre.

“Éramos extremadamente cercanos, porque realmente era la primera vez en mi vida que podía tener una identidad que no tuviera que ver con mi padre. Tenía una relación con alguien que conocía lo mejor y lo peor de mí”, compartió.

Drena De Niro afirmó que su hijo era muy cercano a su abuelo Robert De Niro. (Instgaram/Drena De Niro)

Sobre la relación con su famoso abuelo, dijo que Leandro le permitió a Robert “tener la experiencia pura de ser solo un abuelo”. Lo describió como “un alma pura”.

Este año, Drena y Robert lanzaron la Fundación Leandro De Niro Rodríguez, cuyo objetivo es ampliar el acceso a cuidados para jóvenes y familias impactadas por la crisis del fentanilo. Para Drena, se trata de una manera de transformar el dolor en acción.