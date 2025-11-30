Jeff Goldblum explicó por qué la edad ya no lo preocupa: “La magia es aceptar quién sos”

Jeff Goldblum destacó la autenticidad como clave de su éxito en Hollywood y su vida personal (REUTERS/Jack Taylor)

La plenitud profesional y personal de Jeff Goldblum se reflejó en su pasión por el jazz, su vida en Florencia y una visión renovada sobre el amor y la familia. A sus 73 años, el actor y músico consolidó su lugar como referente en Hollywood, desafiando los estereotipos sobre la edad y la creatividad.

Durante una entrevista con Icon Magazine en la promoción de Wicked: por siempre en Milán, compartió reflexiones acerca de la madurez, la paternidad en la adultez y la curiosidad artística que siempre lo acompañó, sumadas a la experiencia de una nueva etapa junto a su familia en Italia.

Entre el teatro, la música y la autenticidad

En Wicked: por siempre, Goldblum interpretó al Mago de Oz, un personaje que definió como “complicado y misterioso”, con una tendencia humana a mentir y aparentar poderes sobrenaturales, pero que también mostraba “una parte familiar insatisfecha que se revela en la segunda película”.

Wicked: por siempre emociona a Jeff Goldblum, quien interpreta al Mago de Oz en la nueva película (REUTERS/Jack Taylor)

Goldblum, reconocido por su carisma y voz inconfundible, destacó que la música y el cine estuvieron siempre conectados en su vida: “La música y el cine se alimentan mutuamente en mí”, expresó en diálogo con Icon Magazine.

Recordó que la motivación por la interpretación surgió a los diez años, justo cuando comenzó a experimentar con el piano de manera libre, sin expectativas. “Eso influyó en la forma en que actúo ahora”, explicó.

Como líder de Jeff Goldblum & the Mildred Snitzer Orchestra, lanzó el álbum Still Blooming, en el que participaron artistas como Ariana Grande, Cynthia Erivo y Scarlett Johansson. Sobre este proyecto comentó: “Fue realmente divertido”, reflejando su entusiasmo por el jazz y su capacidad constante de reinventarse.

Edad, familia y amor: una renovación constante

El actor encuentra una nueva plenitud familiar tras mudarse a Florencia con su esposa e hijos (Instagram/@jeffgoldblum)

“No discrimino la edad”, afirmó sin rodeos, antes de aclarar que no se considera dueño de dones extraordinarios. Su único poder, dijo, es uno al alcance de cualquiera: la honestidad radical. “La magia está en decir la verdad, en aceptar quién eres, abrazarlo y expresarlo de forma única”, manifestó.

Para el actor, ese gesto íntimo tiene un efecto transformador, porque el amor —entendido como aceptación— funciona como una fuerza capaz de acercar y unir a las personas.

Al hablar sobre Wicked: por siempre, reconoció: “Sollozé, es realmente hermosa. También lloré cuando vi la primera película en el cine”. La música de Stephen Schwartz y el mensaje de amistad de la saga resultaron una experiencia profundamente emotiva: “Me tocó el corazón y sé que llega al corazón de muchos”.

La vida familiar adquirió un nuevo significado para Goldblum desde el nacimiento de sus hijos. Junto a su esposa Emilie, exgimnasta olímpica y bailarina, y sus dos hijos de ocho y diez años, encontró un nuevo hogar en Florencia, aunque mantuvo su residencia en Los Ángeles.

Goldblum desafía los estereotipos de edad y creatividad en la industria del cine y la música (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Siempre fui romántico y sentimental: actuar me empujó fuera de mi zona de confort e invitó a abrirme. Pero ahora que tengo dos hijos, soy realmente empalagoso”, reconoció en su conversación con Icon Magazine.

La paternidad, que llegó tras dos divorcios y después de los 60 años, le causó temor al principio, pero hoy representa una etapa de plenitud: “Es una responsabilidad y una oportunidad especial. Sigo alerta, atento a hacerlo lo mejor posible: se puede fallar incluso sin quererlo. Pero… ¡Ellos son tan adorables y extraordinarios! Me mejoran y me abren a la vida”.

Trayectoria y legado: el arte de sentirse distinto

Con más de cinco décadas de carrera, Goldblum trabajó con directores como Steven Spielberg, David Cronenberg y Wes Anderson. “Estoy agradecido a cada uno de ellos. Y, entre los primeros, también a Robert Altman y Paul Mazursky. Y luego Philip Kaufman. Pero en este momento estaba inmerso en mi gratitud por Jon M. Chu”, destacó en referencia al director de Wicked: por siempre.

Goldblum reivindica la importancia de aceptar la diferencia y expresar la individualidad en el arte y la vida (REUTERS/Aude Guerrucci)

La filmografía de Goldblum incluyó títulos emblemáticos como La mosca y Jurassic Park, así como éxitos generacionales como Día de la Independencia, consolidando su estatus de figura transversal en la cultura popular.

Desde chico, Jeff Goldblum tuvo la sensación de no encajar del todo. “De pequeño me sentía distinto”, recordó. Ese desajuste inicial encontró un cauce cuando descubrió las artes en un campamento de verano: actuar le dio, por primera vez, una idea clara de pertenencia, un lugar donde esa rareza podía transformarse en identidad.

Con los años, esa mirada se volvió más amplia y luminosa. “Me siento muy conectado a esta Tierra: es un lugar de ensueño. Al final, todos somos un poco alienígenas”, reflexionó, combinando introspección y humor, dos rasgos que definen su forma de estar en el mundo.

En diálogo con Icon Magazine, el actor cerró con una idea que atraviesa su recorrido personal y artístico: la verdadera magia no está en lo extraordinario, sino en la autenticidad y en la capacidad de amar. Para Goldblum, es ahí donde se produce el vínculo más profundo y donde cada individuo puede expresar, sin máscaras, lo que realmente es.