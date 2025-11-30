Elizabeth Olsen reveló que Mary-Kate y Ashley se vieron “obligadas” a apoyar su carrera actoral

Elizabeth Olsen compartió que en sus inicios, Mary-Kate y Ashley se vieron obligadas a asistir a todas sus obras y presentaciones (Erik Pendzich/Shutterstock)

Elizabeth Olsen habló sobre la dinámica familiar que marcó el inicio de su carrera en la actuación y el papel de sus hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes se vieron, en sus palabras, “obligadas” a apoyar sus primeros pasos en el mundo artístico.

En una entrevista reciente con The Times, la actriz compartió detalles de su infancia y del ambiente en el que creció, marcado por la fama prematura de sus hermanas mayores.

Mary-Kate y Ashley, de 39 años, alcanzaron notoriedad internacional en la infancia al interpretar a Michelle Tanner en la comedia familiar Full House, emitida entre 1987 y 1995.

La exposición mediática continuó durante su adolescencia, con proyectos televisivos como So Little Time y películas como Conquistando Londres y Un verano en Roma.

Elizabeth Olsen, que actualmente tiene 36 años, describió su crianza como “bastante caótica” y recordó cómo la atención hacia sus hermanas influyó en la dinámica familiar.

Las hermanas gemelas de la actriz dieron vida a Michelle Tanner en la comedia familiar "Full House" (Warner Bros.)

“Fui la más joven de cuatro, y todos nacimos con cinco años de diferencia”, contó la estrella de Marvel, evocando su niñez en Los Ángeles y la experiencia de pasar tiempo en los sets donde sus hermanas trabajaban.

En ese sentido, reconoció que ciertas experiencias asociadas a una infancia más tradicional no formaron parte de su vida cotidiana.

“Ahora me parece tan tierno y dulce el concepto de un baño tranquilo y una rutina de cuento antes de dormir porque nosotros no tuvimos nada así”, relató. “Me encanta ser la amiga o la tía que puede venir y ayudar en la hora de dormir”, agregó.

Al referirse al vínculo con sus hermanas, Elizabeth aseguró que ellas jugaron un papel directo en su desarrollo como artista. “Fueron obligadas a ver todas mis obras durante toda mi vida y a asistir a mis presentaciones de baile”, explicó.

A pesar de la presencia constante, puntualizó que Mary-Kate y Ashley nunca le dieron consejos sobre actuación, pero sí la apoyaron en todo momento.

Elizabeth reconoció que sus hermanas mayores, pese a la presión de la fama, siempre la apoyaron sin ofrecerle consejos sobre actuación (Shutterstock)

“No, somos simplemente una familia que se apoya mutuamente”, dijo Olsen. “Hablar de esto carece de relevancia después de 15 años de trabajo”, añadió respecto al tiempo transcurrido desde que inició su propia carrera.

En paralelo, Elizabeth Olsen destacó que el interés inicial por la actuación estuvo marcado por las complejidades de crecer en una ciudad como Los Ángeles, donde la industria forma parte del entorno cotidiano.

“Cuando creces en L.A., parece trivial querer ser actor. Parece una tontería: es una ciudad adonde la gente llega para actuar y uno debería saberlo mejor”, expresó en la entrevista.

Aunque era una buena estudiante y reconocía otras oportunidades, admitió que no encontró otra opción clara. “No podía pensar en qué más podía hacer”.

La actriz relató que, al comenzar su camino en la actuación, se propuso estudiar el oficio con rigurosidad para sentir que su vocación tenía sentido. Pasó un periodo en la Moscow Art Theatre School en 2009, experiencia que definió como “profunda”.

Elizabeth Olsen confesó que consideró usar su segundo nombre para evitar asociaciones directas con las gemelas Olsen al comenzar en la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Analizando el impacto de esas ciudades en su formación, compartió: “Moscú y San Petersburgo son ciudades que giran completamente en torno a las artes... Vi el mejor teatro que he visto en cualquier ciudad en mi vida”, señaló.

El vínculo con el apellido de sus hermanas también pesó durante sus primeros años. Elizabeth Olsen confesó a Glamour UK en 2021 que durante la infancia consideró evitar la asociación directa con Mary-Kate y Ashley, incluso utilizando su segundo nombre, Chase.

“Tenía 10 años y estaba interesada en hacer audiciones... pero me di cuenta muy rápido de que no era para mí porque me perdía actividades extracurriculares”, indicó.

En ese período, pensó: “No quiero que me asocien con [Mary-Kate y Ashley] por alguna razón”. Reconoció que comprendía, aunque fuera de forma intuitiva, el concepto de nepotismo y que le molestaba la idea de no ganarse las oportunidades por mérito propio.

“Supongo que entendía lo que era el nepotismo de forma inherente a los 10 años. No sé si conocía la palabra, pero hay como una asociación con no ganarse las cosas que me incomodó desde pequeña”, explicó.

La estrella de Marvel como la Bruja Escarlata en la película "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (Marvel Studios)

Pese a esas inquietudes, el apoyo de sus hermanas y la experiencia de crecer en una familia numerosa la marcaron positivamente. En una entrevista con Today With Jenna & Friends, compartió: “Me encantó, sobre todo siendo la menor. Realmente lo disfruté”.

Actualmente, Mary-Kate y Ashley desarrollan su actividad en la moda, al frente de la marca The Row.

Elizabeth Olsen mantiene una relación cercana con ellas y fue vista junto a las diseñadoras en un evento familiar en Nueva York en febrero de 2024. Además, en 2021, lució en los Emmy un vestido diseñado por sus hermanas.