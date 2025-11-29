El desconcertante momento en que la cantante japonesa Maki Otsuki fue sacada abruptamente del escenario durante un festival en China

La cantante japonesa fue interrumpida en plena presentación y escoltada fuera del escenario en medio de las tensiones diplomáticas entre China y Japón

La cantante japonesa Maki Otsuki, conocida entre los fanáticos del anime por interpretar temas emblemáticos de One Piece, vivió un desconcertante momento en Shanghái.

Otsuki había sido invitada a presentarse en el Bandai Namco Festival 2025. Durante la noche del 28 de noviembre, la artista se encontraba interpretando “Memories”, el primer ending de One Piece y una de las canciones más queridas por los aficionados a la animación japonesa.

Según un video difundido ampliamente en redes sociales, la cantante seguía vocalizando cuando las luces del escenario se apagaron de golpe y la música se silenció. Instantes después, dos personas identificadas como miembros del staff subieron al escenario y la escoltaron fuera, mientras el público observaba con evidente desconcierto.

Tras el confuso incidente, el equipo de la vocalista publicó un comunicado en su sitio web informando que Otsuki tuvo que “detener su presentación de forma repentina debido a circunstancias inevitables” y que el show del 29 también quedaba cancelado por la misma razón. No se ofrecieron detalles adicionales.

Momento en que miembros del staff suben al escenario para escoltar a Otsuki fuera del recinto.(Captura de videos)

Pocas horas después, los organizadores anunciaron en WeChat que, tras “considerar diversos factores”, todo el Bandai Namco Festival 2025 quedaba cancelado hasta el 30 de noviembre, el día que inicialmente marcaba el cierre del evento. La decisión afectó también a otros artistas, como el popular grupo japonés Momoiro Clover Z, que debía presentarse el 29.

En redes sociales, fans se manifestaron con indignación. “Terrible falta de respeto a una artista legendaria”, escribió uno de los tuits que difundió lo ocurrido.

¿Quién es Maki Otsuki?

Nacida el 11 de mayo de 1973 en Sabae, prefectura de Fukui, Maki Otsuki es una cantante y compositora japonesa de 52 años que inició su carrera a finales de los años 90 bajo el sello Avex Trax. Su salto internacional llegó en 1999, cuando interpretó “Memories”, el primer ending de One Piece, seguido por “Run! Run! Run!”, uno de los temas más recordados de los primeros años del anime.

Su vínculo con la serie se extendió durante décadas: en 2016 regresó con “Destiny” y en 2024 con “Dear Sunrise”, nuevos temas del universo musical de One Piece.

En 2019 celebró sus 20 años de trayectoria con el álbum Lv.20 (lanzado en 2020), reafirmando su relevancia en la industria japonesa.

Otsuki debía presentar dos conciertos en el marco del festival, pero todo el evento fue cancelado de forma repentina.(Instagram)

Las tensiones de China y Japón

Según The Straits Times y Bloomberg, el incidente se enmarca en un período de tensiones crecientes entre China y Japón, luego de que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi señalara recientemente en el Parlamento que un ataque chino contra Taiwán —isla autogobernada que Beijing reclama como propia— podría requerir una respuesta militar japonesa.

La reacción del gobierno chino se ha extendido más allá del terreno político. China ha emitido advertencias de viaje contra Japón, restringido importaciones de mariscos y congelado aprobaciones de películas japonesas, medidas que reflejan el deterioro bilateral.

Y en el ámbito cultural, el efecto ha sido inmediato.

El incidente ocurrió días después de que Pekín comenzara a limitar espectáculos con artistas japoneses (Europa Press)

Reuters informó que, en las últimas semanas, múltiples presentaciones de artistas japoneses en territorio chino han sido canceladas. Entre los afectados figuran Ayumi Hamasaki, Hiromi Uehara, KOKIA, Kid Fresino, Yoshio Suzuki y su quinteto.

En algunos casos, la suspensión ocurrió con el público ya esperando en las puertas de los recintos o incluso durante pruebas de sonido, luego de visitas de autoridades locales a los venues.

Este patrón recuerda al amplio bloqueo cultural que China impuso a Corea del Sur en 2016 tras la instalación del sistema de defensa THAAD, un antecedente que analistas citan como comparable al actual.