Entretenimiento

El desconcertante momento en que la cantante japonesa Maki Otsuki fue sacada abruptamente del escenario durante un festival en China

La presentación de la intérprete de “Memories” fue cancelada intempestivamente, mientras crecen las restricciones culturales hacia músicos japoneses

Guardar
La cantante japonesa fue interrumpida en plena presentación y escoltada fuera del escenario en medio de las tensiones diplomáticas entre China y Japón

La cantante japonesa Maki Otsuki, conocida entre los fanáticos del anime por interpretar temas emblemáticos de One Piece, vivió un desconcertante momento en Shanghái.

Otsuki había sido invitada a presentarse en el Bandai Namco Festival 2025. Durante la noche del 28 de noviembre, la artista se encontraba interpretando “Memories”, el primer ending de One Piece y una de las canciones más queridas por los aficionados a la animación japonesa.

Según un video difundido ampliamente en redes sociales, la cantante seguía vocalizando cuando las luces del escenario se apagaron de golpe y la música se silenció. Instantes después, dos personas identificadas como miembros del staff subieron al escenario y la escoltaron fuera, mientras el público observaba con evidente desconcierto.

Tras el confuso incidente, el equipo de la vocalista publicó un comunicado en su sitio web informando que Otsuki tuvo que “detener su presentación de forma repentina debido a circunstancias inevitables” y que el show del 29 también quedaba cancelado por la misma razón. No se ofrecieron detalles adicionales.

Momento en que miembros del
Momento en que miembros del staff suben al escenario para escoltar a Otsuki fuera del recinto.(Captura de videos)

Pocas horas después, los organizadores anunciaron en WeChat que, tras “considerar diversos factores”, todo el Bandai Namco Festival 2025 quedaba cancelado hasta el 30 de noviembre, el día que inicialmente marcaba el cierre del evento. La decisión afectó también a otros artistas, como el popular grupo japonés Momoiro Clover Z, que debía presentarse el 29.

En redes sociales, fans se manifestaron con indignación. “Terrible falta de respeto a una artista legendaria”, escribió uno de los tuits que difundió lo ocurrido.

¿Quién es Maki Otsuki?

Nacida el 11 de mayo de 1973 en Sabae, prefectura de Fukui, Maki Otsuki es una cantante y compositora japonesa de 52 años que inició su carrera a finales de los años 90 bajo el sello Avex Trax. Su salto internacional llegó en 1999, cuando interpretó “Memories”, el primer ending de One Piece, seguido por “Run! Run! Run!”, uno de los temas más recordados de los primeros años del anime.

Su vínculo con la serie se extendió durante décadas: en 2016 regresó con “Destiny” y en 2024 con “Dear Sunrise”, nuevos temas del universo musical de One Piece.

En 2019 celebró sus 20 años de trayectoria con el álbum Lv.20 (lanzado en 2020), reafirmando su relevancia en la industria japonesa.

Otsuki debía presentar dos conciertos
Otsuki debía presentar dos conciertos en el marco del festival, pero todo el evento fue cancelado de forma repentina.(Instagram)

Las tensiones de China y Japón

Según The Straits Times y Bloomberg, el incidente se enmarca en un período de tensiones crecientes entre China y Japón, luego de que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi señalara recientemente en el Parlamento que un ataque chino contra Taiwán —isla autogobernada que Beijing reclama como propia— podría requerir una respuesta militar japonesa.

La reacción del gobierno chino se ha extendido más allá del terreno político. China ha emitido advertencias de viaje contra Japón, restringido importaciones de mariscos y congelado aprobaciones de películas japonesas, medidas que reflejan el deterioro bilateral.

Y en el ámbito cultural, el efecto ha sido inmediato.

El incidente ocurrió días después
El incidente ocurrió días después de que Pekín comenzara a limitar espectáculos con artistas japoneses (Europa Press)

Reuters informó que, en las últimas semanas, múltiples presentaciones de artistas japoneses en territorio chino han sido canceladas. Entre los afectados figuran Ayumi Hamasaki, Hiromi Uehara, KOKIA, Kid Fresino, Yoshio Suzuki y su quinteto.

En algunos casos, la suspensión ocurrió con el público ya esperando en las puertas de los recintos o incluso durante pruebas de sonido, luego de visitas de autoridades locales a los venues.

Este patrón recuerda al amplio bloqueo cultural que China impuso a Corea del Sur en 2016 tras la instalación del sistema de defensa THAAD, un antecedente que analistas citan como comparable al actual.

Temas Relacionados

Maki OtsukiOne PieceJapónChinaEntretenimiento

Últimas Noticias

Antonio Banderas habló del reencuentro con Melanie Griffith en la boda de su hija

La ceremonia civil celebrada en una abadía románica del siglo XII reunió a figuras de alto perfil y mostró la sólida unión afectiva mantenida tras años de distancia

Antonio Banderas habló del reencuentro

James Cameron opinó que las películas de Netflix no deberían calificar para los Oscar

El reconocido director expresó en un podcast que las obras creadas para plataformas necesitan exhibición amplia en pantallas grandes antes de aspirar a reconocimientos de la industria

James Cameron opinó que las

De un comercial de muebles a ‘Stranger Things’: quién es Jake Connelly, el actor que interpreta a Derek en la temporada 5

El actor de 13 años, descubierto por los hermanos Duffer, pasó a ser el nuevo favorito de los fans

De un comercial de muebles

El primer tráiler de ‘Marshals: Una historia de Yellowstone’, la nueva serie spin-off tras la historia de Kevin Costner

La plataforma compartió imágenes iniciales de la producción televisiva que amplía la narrativa sobre disputas territoriales y la labor de agentes federales en zonas rurales

El primer tráiler de ‘Marshals:

La emotiva ovación que recibió Eric Dane durante el rodaje de ‘Brilliant Minds’ por interpretar a un bombero con ELA

El equipo de la serie quedó profundamente conmovido luego de presenciar una de las interpretaciones más auténticas y emotivas relacionadas con una enfermedad neurodegenerativa

La emotiva ovación que recibió
DEPORTES
Palmeiras y Flamengo disputan la

Palmeiras y Flamengo disputan la final de la Copa Libertadores en Perú

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Los Pumas tuvieron un mal arranque en el Circuito Mundial y quedaron eliminados del Seven de Dubai

Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
Lourdes Fernández contó cómo sigue

Lourdes Fernández contó cómo sigue su recuperación a través de un llamativo video: “Cometí muchos errores”

La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

INFOBAE AMÉRICA

El episodio más insólito del

El episodio más insólito del estoicismo: cómo un chiste propio mató a Crisipo de Solos

Cayó alias “Peluche”, el cabo ecuatoriano que lideraba una banda de policías vinculada al narcotráfico

Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética