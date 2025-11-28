Steve Buscemi reveló el secreto detrás de sus grandes papeles en el cine: “Nada en mi carrera fue planeado… y por eso salió mejor de lo esperado”

Steve Buscemi destacó la espontaneidad y la falta de estrategia como claves de su exitosa carrera en el cine (REUTERS/Joshua Roberts)

Steve Buscemi repasó su trayectoria de manera espontánea y honesta en un episodio especial del pódcast Fly on the Wall, conducido por David Spade y Dana Carvey. Durante la charla, rememoró anécdotas de rodajes, su paso por Saturday Night Live (SNL) y su particular vínculo con colegas como Adam Sandler.

Con una voz que alternó entre el humor y la reflexión, reafirmó: “Nada en mi carrera fue planeado… y por eso salió mejor de lo esperado”. Su relato dejó en claro cómo la falta de estrategia y la espontaneidad se convirtieron en los motores de su camino profesional.

El azar, una brújula inesperada

“Siempre me preguntan si tenía un plan, pero la verdad es que nunca lo tuve. Las cosas fueron llegando y, de alguna manera, eso hizo que todo resultara más interesante”, confesó Buscemi al inicio del episodio. Su autocrítica e ironía marcaron la conversación, donde recordó varias de sus colaboraciones más entrañables.

El actor revela anécdotas de rodajes y su vínculo especial con Adam Sandler durante la filmación de "Son como niños" (Prime Video)

Respecto a Adam Sandler, subrayó la dinámica especial de filmar juntos: “Adam es el verdadero motor creativo en sus películas, siempre atento a cada detalle”, afirmó Buscemi. Compartió, entre risas, las jornadas extenuantes en Son como niños, donde el cansancio y la improvisación se entrelazaron con la camaradería del elenco.

“En una de esas escenas nocturnas, todos estábamos agotados, pero Adam seguía supervisando cada toma. Cuando por fin terminamos, sentí que habíamos logrado algo especial”, relató.

La anécdota del yeso corporal bajo la lluvia ilustra los límites de la amistad en el set: “Pensé que, siendo amigos, alguien se quedaría a acompañarme, pero en cuanto cortaron, todos desaparecieron. Me dejaron solo, empapado, esperando a que el perro viniera a olfatearme. Ahí entendí que en el set, la amistad tiene sus límites”, bromeó.

SNL: nervios y desafíos en la comedia televisiva

Steve Buscemi aborda la ansiedad y la inseguridad como desafíos constantes en su carrera actoral y como director (Créditos: REUTERS/Mike Segar)

Su paso por SNL fue, en palabras de Buscemi, “caótico y desafiante”. Reveló lo difícil que fue ajustar su primer monólogo y la presión de trabajar con Lorne Michaels: “El primer monólogo que me propusieron no era para mí, así que sugerí cambiarlo. Lorne Michaels fue receptivo, pero yo estaba tan nervioso que apenas podía pensar”, admitió.

Destacó, además, la exigencia de participar en el proceso creativo: “En SNL, sentía que debía pedir permiso para todo, aunque el equipo siempre preguntaba si tenía alguna idea o talento especial. Yo solo respondía: ‘Lo que quieran, ustedes son los expertos’”.

El impacto de tener amigos en la audiencia también resultó significativo: “En el ensayo general, vi a un amigo del colegio en primera fila y me desconcentré por completo. Me dije: ‘No mires a nadie a los ojos en la función en vivo’”.

El rigor de los hermanos Coen y el reconocimiento tardío

El reconocimiento de El gran Lebowski llegó años después de su estreno, consolidando a Buscemi como referente de culto (Bobby Doherty/The New York Times)

Profundizó en su experiencia con Joel y Ethan Coen, destacando su estilo de dirección preciso: “Su escritura es tan específica que quieren que digas exactamente lo que está en el guion. Hay muy poco margen para improvisar”.

Recordó el reto de hablar con máxima rapidez en Miller’s Crossing: “Querían que mi personaje hablara más rápido que nunca. Era el tipo más rápido hablando que he interpretado jamás. En una de las tomas, mi esposa apareció entre los extras y me desconcentré tanto que tuve que volver a empezar”.

Sobre Fargo y El gran Lebowski, Buscemi reconoció: “Con ‘El gran Lebowski’ pasó algo curioso. Al principio, la crítica no supo qué hacer con ella, pero años después, los fans empezaron a acercarse y a citarme frases de la película en la calle”.

Ansiedad, dirección y los desafíos personales

El actor confiesa que la inseguridad es una constante en la vida de los intérpretes, incluso en los más reconocidos (Prime Video)

El actor abordó la naturaleza de la inseguridad en su oficio. “La ansiedad siempre está presente. Cuando dirigí mi primera película, Trees Lounge, el personaje era una versión exagerada de mí mismo, pero la ansiedad de dirigir me impedía disfrutarlo del todo”, confesó.

Buscemi añadió: “Creo que todos los actores, incluso los más grandes, sienten inseguridad. Ahora se habla mucho de ansiedad, pero yo la he sentido desde siempre, solo que antes no tenía nombre”.

Entre el cine y el deber: el bombero que volvió tras el 11-S

Buscemi compartió detalles poco conocidos sobre su vida fuera de la pantalla, como su trabajo en los años 80 como bombero y su regreso voluntario tras los atentados del 11-S.

Buscemi comparte su regreso voluntario como bombero tras los atentados del 11-S en Nueva York

“Fui bombero en los 80 y, después del 11-S, sentí el deber de volver a ayudar. Me sentí honrado de que me permitieran regresar con mi antigua compañía, Engine 55. Muchos querían estar ahí, pero yo tuve la oportunidad por mi experiencia previa”, relató.

Se permitió una broma sobre su equipo anticuado: “Llegué pensando que pasaría desapercibido, pero todo el mundo notó que mi equipo era de otra época. Parecía un viajero en el tiempo”.

Perseverancia, escuela y la sorpresa ante la industria

Buscemi evocó sus primeras audiciones y la importancia de la tenacidad. “Recuerdo cuando audicioné para un papel y pedí leer para el protagonista. Me dijeron: ‘Vamos a buscar un nombre para ese papel’. Yo respondí: ‘Pero yo tengo un nombre’. Ahí entendí cómo funciona la industria”, comentó entre risas.

La capacidad de asombro y la falta de planificación fueron claves para que Steve Buscemi disfrute cada etapa de su vida (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

Rememoró, además, su época como luchador escolar: “Competía en la categoría de 105 libras hasta el último año. Era flaco, pero fuerte. Tenía una llave secreta, la ‘reverse cradle’, que me funcionaba hasta que los rivales la descubrían”.

En la conclusión de la charla, Buscemi reiteró una idea sencilla y poderosa: la falta de planificación y la capacidad de asombro le permitieron disfrutar cada etapa, encontrando riqueza allí donde nunca la habría esperado.