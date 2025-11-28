Rupert Grint asume su vínculo con Harry Potter: “No creo que alguna vez logre salir completamente de la sombra de Ron”

Rupert Grint reconoce que el personaje de Ron Weasley sigue marcando su vida y carrera tras Harry Potter (@rupertgrint)

Rupert Grint, reconocido mundialmente por interpretar a Ron Weasley en la saga de Harry Potter, admitió que la influencia de su personaje permanece en su vida 14 años después del final de la franquicia.

“No creo que alguna vez logre salir completamente de la sombra de Ron, pero estoy bien con eso”, expresó a la BBC, durante un evento de encendido de luces navideñas en Highgate, al norte de Londres. A los 37 años, el actor participó en la celebración junto a vecinos y admiradores, en un ambiente festivo que le permitió reflexionar sobre el impacto generacional de la saga y su propio recorrido profesional.

El intérprete, que compartió protagonismo con Daniel Radcliffe y Emma Watson en las ocho películas basadas en los libros de J.K. Rowling, relató el significado especial que tiene para él su vínculo con Ron Weasley.

El actor británico reflexiona sobre el impacto generacional de la saga Harry Potter y su vínculo con los fans (Warner Bros.)

“Me encanta conocer a personas para quienes esto fue parte de su infancia”, explicó a la BBC. Grint obtuvo el papel a los once años y definió la experiencia como “una locura” que transformó radicalmente su vida. “Era un gran fan de los libros, así que para mí fue como entrar en ese mundo, y eso fue muy especial”, recordó.

El desafío de crecer bajo el personaje

Desde el cierre de la saga en 2011, Grint mantuvo una carrera activa, aunque menos visible que la de sus antiguos compañeros. Participó en películas como Into the White, en la serie Servant de Apple TV, en producciones teatrales y en videoclips de Ed Sheeran.

El actor, que reside en Highgate junto a su pareja, la actriz Georgia Groome, y sus dos hijas, adelantó a la BBC que tiene “un par de proyectos” previstos para el próximo año, aunque evitó dar detalles. A pesar de la dificultad para desligarse del personaje que lo catapultó a la fama, Grint aseguró no sentirse cansado de la asociación: “No, en absoluto, me encanta. Tiene un significado profundo para mucha gente de mi generación, y aún más para quienes lo están descubriendo ahora. Me llena de orgullo”.

Grint destaca el orgullo que siente por haber formado parte de una franquicia que marcó la infancia de millones (Warner Bros/1492 Pictures/Collection ChristopheL via AFP)

La inminente llegada de una nueva serie de Harry Potter producida por HBO renovó el interés mundial por la saga. En mayo se anunciaron los nombres de los jóvenes actores que darán vida a Harry, Ron y Hermione en la adaptación televisiva. Grint reveló que, al igual que Radcliffe, quien escribió a Dominic McLaughlin (el nuevo Harry), él también envió una carta a Alastair Stout, el niño que asumirá el rol de Ron. “Le escribí antes de que empezaran, como pasando el testigo”, relató.

“Simplemente le deseé lo mejor. Yo me divertí mucho entrando en ese mundo y espero que él tenga la misma experiencia”. El anuncio de los nuevos protagonistas llevó a Grint a rememorar su propio casting junto a Radcliffe y Watson: “Recuerdo cada segundo de aquello”, confesó. Además, observó “un cierto parecido familiar” entre él y Stout, y valoró de forma positiva que la serie aporte una visión renovada: “Creo que es genial que sea algo completamente nuevo. Será su propia cosa, y eso me parece divertido”.

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter (HBO Max)

En el plano personal, Grint no descartó que sus hijas participen en futuras producciones relacionadas con el universo de Harry Potter. “No veo por qué no. Fue muy divertido”, comentó. Aunque su hija mayor, Wednesday, de cinco años, todavía percibe que las películas son “un poco demasiado aterradoras”, ya vio algunos fragmentos y, según el actor, “le encantan”.

El legado de la saga también se vio afectado por la controversia en torno a las declaraciones de J.K. Rowling sobre derechos trans, que provocaron distanciamientos entre varios actores. Grint, quien en 2020 se sumó a quienes marcaron distancia con la autora, rechazó hacer comentarios sobre el tema cuando la BBC le consultó durante el evento en Highgate.

Rupert Grint revela que escribió una carta a Alastair Stout, el nuevo Ron Weasley, para desearle éxito en la serie (@rupertgrint)

Mirando hacia el futuro, Grint no descarta regresar al universo mágico, aunque por el momento prefiere explorar otros caminos profesionales. Consultado por la posibilidad de seguir los pasos de Tom Felton, quien recientemente interpretó a Draco Malfoy en Broadway, Grint respondió: “Quizá en el futuro. Nunca digas nunca. Pero por ahora, aunque lo disfruté mucho, me gusta estar fuera de ese mundo”, expresó. Respecto a qué casa de Hogwarts pertenecería hoy, el actor se inclinó por Hufflepuff, aunque consideró que Gryffindor sigue siendo una opción cercana.

A pesar de los nuevos proyectos y de su interés por ampliar horizontes, Grint reconoce con naturalidad que la figura de Ron Weasley continuará siendo parte de su identidad, y recibe ese legado con satisfacción, según relató a la BBC. Para Grint, el triunfo de Harry Potter reside en seguir despertando orgullo y afecto a través de las generaciones.