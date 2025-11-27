Shawn Levy se sincera ante uno de los sueños de su vida: “Nada te prepara para la experiencia única de dirigir Star Wars”

Shawn Levy dirige Star Wars: Starfighter y cumple su sueño de infancia en la saga galáctica de George Lucas (YouTube/IGN)

Shawn Levy, reconocido director de cine, atraviesa uno de los momentos más relevantes de su carrera con Star Wars: Starfighter, la nueva película original del universo galáctico. En una entrevista con Vanity Fair, el realizador compartió la emoción de cumplir el sueño de su infancia: dirigir una película en la saga creada por George Lucas. Según confesó, la experiencia superó cualquier expectativa previa.

“Star Wars fue, desde el principio, la película que formó mi idea de lo que es el cine, del potencial que puede tener una película”, afirmó Shawn Levy a Vanity Fair. Aunque su trayectoria abarca éxitos como Una noche en el museo, Free Guy: tomando el control y Deadpool & Wolverine, nunca consideró realmente la posibilidad de dirigir una cinta de la franquicia galáctica.

“Durante años intenté convencer a Disney y Lucasfilm, pero no parecía una posibilidad real para mí, al menos hasta que dirigí más éxitos de taquilla”, relató.

El rodaje de Starfighter en Europa reúne a Ryan Gosling, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre y Amy Adams en el elenco principal

Todo cambió cuando Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, lo llamó directamente. “Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando recibí la llamada de Kathleen Kennedy en agosto de 2022. Me dijo: ‘Quiero que hagas una película de Star Wars’. Le pregunté: ‘¿Cuál? ¿Es una precuela? ¿Una secuela?’ Y la respuesta inmediata fue: ‘La que tú quieras. Haz que se sienta como tus películas’. Fue una oportunidad increíblemente empoderadora”.

Un rodaje desafiante y una libertad creativa inédita

El rodaje de Starfighter se desarrolla en Europa y cuenta con un elenco de primer nivel, encabezado por Ryan Gosling, acompañado por Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre y Amy Adams.

La historia se sitúa cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio IX, aunque la mayoría de los detalles permanece bajo total secretismo. Levy recalcó la libertad creativa otorgada por Lucasfilm, señalando que su tarea implica la creación de una aventura completamente nueva dentro de la saga.

La nueva película de Star Wars se sitúa cinco años después del Episodio IX y promete una aventura inédita en la franquicia (X/Star Wars)

“Nada te prepara para la experiencia única de dirigir Star Wars. Hice películas ambiciosas y complejas, pero Star Wars es especialmente intrincada. No solo heredas un legado querido, sino que, en el caso de Starfighter, tengo este mandato autoimpuesto, pero muy apoyado por Lucasfilm, de crear una nueva aventura”, explicó Levy a Vanity Fair.

“Cada decisión creativa es nueva y personalizada. Es el número habitual de decisiones diarias que toma un director, pero multiplicado por diez”, agregó.

En el proceso, la colaboración con el guionista Jonathan Tropper resultó esencial. “El primer paso fue elegir a Jonathan Tropper, con quien ya trabajé en películas grandes y pequeñas”, señaló.

Shawn Levy destaca el impacto emocional y la inspiración diaria que le genera dirigir una película de Star Wars (REUTERS/Isabel Infantes)

“Empezamos a hablar, a soñar, a descartar ideas y a abrazar otras. Poco a poco, llegamos a un tema que me resultaba realmente interesante y a unos personajes que me atraían. No puedo revelar más que eso”, explicó, quien remarcó la importancia de equilibrar el humor y el corazón, ya característicos en su filmografía.

Infancia, emociones y trayectoria previa

Para Levy, el impacto emocional de este proyecto se percibe a diario en el set. “Cada día en el rodaje de Star Wars, tengo a mi yo de 10 años a mi lado. Me siento inspirado y, en medio de una enorme cantidad de estrés, estoy lleno de alegría. Ese niño está ahí todos los días, y está perdiendo la cabeza de la emoción”, confesó el director, transmitiendo el asombro y la felicidad de trabajar en una franquicia que marcó su infancia.

Shawn Levy considera que su trayectoria previa en comedias familiares y grandes producciones lo preparó para este desafío (REUTERS/Caitlin Ochs)

Levy reconoce que su carrera previa fue una preparación para este desafío. “No estoy en las primeras etapas de mi carrera, pero resulta que tampoco estoy en las últimas. Estoy disfrutando de una década muy sorprendente, que comenzó con Stranger Things y Arrival como productor, donde finalmente tuve la oportunidad de dirigir historias con diferentes tonos”, reflexionó.

“Durante mucho tiempo fui el tipo de las comedias familiares, y esas películas tuvieron tanto éxito que era una zona muy cómoda. Esta experiencia de décadas dirigiendo grandes estrellas, franquicias, efectos visuales y películas de acción me preparó para este momento”, agregó.

El final de Stranger Things, cuya quinta y última temporada se estrena este mes, marca el cierre de una etapa significativa para Levy.

La experiencia previa de Shawn Levy en éxitos como Stranger Things y Free Guy lo prepara para el desafío de Starfighter (REUTERS/Isabel Infantes)

“Fueron 10 años de mi vida, así que obviamente estoy agradecido. Pero hice Stranger Things sin ninguna estrategia. Simplemente levanté la mano porque el guion era demasiado bueno para ignorarlo. La experiencia fue increíblemente inspiradora. Dirigir Stranger Things me convirtió en un director más amplio y, creo, mejor”, sostuvo el realizador.

Desafíos de la industria y una mirada hacia el futuro

Levy también abordó las dificultades actuales en la industria cinematográfica. “Ahora es más difícil que nunca. Es más difícil vender, sí, pero es mucho más difícil conseguir luz verde para los proyectos. Hay una contracción en nuestra industria y un miedo creciente que influye en la toma de decisiones”, advirtió.

Frente a este panorama, Levy mantiene una visión esperanzada sobre el futuro del cine: “Sigo creyendo en la necesidad humana fundamental de la narración y la experiencia compartida, ya sea en televisión o en cine. Pero, sin duda, fueron años difíciles”.

El cineasta se muestra orgulloso de sus trabajos tanto en proyectos originales como en grandes franquicias como Deadpool & Wolverine (REUTERS/Hollie Adams)

Considera indispensable una combinación de historias originales y franquicias: “No creo que las franquicias y las secuelas sean la única respuesta. Estoy tan orgulloso de The Adam Project y Free Guy como de Deadpool & Wolverine y Star Wars. Así que tiene que haber una combinación de historias originales y de franquicia”.

Tras cumplir uno de sus sueños de infancia, Shawn Levy se declara dispuesto a aceptar solo aquellos proyectos que realmente despierten su pasión, con la motivación y la curiosidad renovadas por descubrir cuál será la próxima historia capaz de llevarlo de nuevo al set.