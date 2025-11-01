Mark Hamill entrega el sable de luz a Ryan Gosling en la nueva Star Wars

La nueva película Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy, se estrenará el 28 de mayo de 2027 con una historia original (REUTERS/David Swanson)

Mark Hamill, símbolo de Star Wars por su papel como Luke Skywalker, ha manifestado públicamente su entusiasmo ante el cambio generacional que afronta la saga.

Su apoyo a Ryan Gosling como protagonista de la próxima entrega, titulada Star Wars: Starfighter y con estreno ya programado para el 28 de mayo de 2027, marca un hito en la franquicia galáctica y señala el inicio de una era renovada bajo la dirección de Shawn Levy.

El legado de Hamill y su nueva perspectiva

Durante el SCAD Savannah Film Festival, celebrado el 29 de octubre, Hamill, de 74 años, recibió el Lifetime Achievement Award y compartió su visión respecto al futuro de la saga.

El actor hizo énfasis en que su tiempo como referente dentro de Star Wars ha concluido, mostrando confianza absoluta en el talento del nuevo elenco. “Ninguno de ellos necesita consejos de mi parte. Les va muy bien. Yo ya tuve mi tiempo. Ahora seré yo quien les pida consejos a ellos”, afirmó Mark Hamill.

El rodaje de Star Wars: Starfighter ya comenzó en locaciones del mar Mediterráneo, mostrando un elenco renovado y escenarios inéditos (Foto: YouTube/@Bullseye with Jesse Thorn)

La admiración de Hamill por los nuevos actores quedó patente al referirse a una de las interpretaciones de Ryan Gosling en televisión. Recordó especialmente su actuación en un sketch de Saturday Night Live como Beavis, calificándolo como “el mejor Beavis en vivo que he visto”. Esta apreciación refuerza la voluntad del veterano intérprete de asumir una posición de espectador y aprendiz ante el talento emergente.

Un proyecto independiente bajo la batuta de Shawn Levy

La producción de Star Wars: Starfighter se presenta como una propuesta totalmente original. Así lo confirmó el propio Shawn Levy, director de 57 años, durante el evento Star Wars Celebration en Tokio el 17 de abril, donde también estuvo presente el nuevo protagonista.

Levy explicó que la historia deja atrás las narrativas previas, situándose temporalmente después de la Batalla de Exegol y los hechos del Episodio 9. “La película es una nueva aventura. Son personajes nuevos. Se desarrolla en un nuevo periodo de tiempo después del Episodio 9”, detalló en declaraciones recogidas por People.

La trama de Star Wars: Starfighter se sitúa después de la Batalla de Exegol y el Episodio 9, abriendo una nueva etapa en la franquicia (@slevydirect)

El rodaje ya ha comenzado en diversas locaciones, incluyendo escenarios en el mar Mediterráneo. Una fotografía compartida en Instagram por el propio director muestra a Gosling junto al joven actor Flynn Gray durante una pausa en el set, alimentando las expectativas sobre la ambientación y los nuevos rostros que definirán el rumbo de la saga.

Un elenco renovado y ambiciones de futuro

El reparto de la nueva película está compuesto por Ryan Gosling y Flynn Gray, acompañados de figuras reconocidas como Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings, Mia Goth y Matt Smith, según información de People. Esta combinación de actores experimentados y promesas juveniles pretende impulsar la narrativa hacia horizontes insospechados, alejándose de los vínculos con tramas anteriores.

Ryan Gosling y Flynn Gray lideran el reparto de Star Wars: Starfighter, acompañados por Amy Adams, Mia Goth y Matt Smith (EFE/EPA/Caroline Brehman)

El anuncio del casting y el enfoque inédito de la trama han generado expectativas entre los seguidores de Star Wars y el público general. La apuesta por una historia autónoma y un universo expandido, no condicionado por lo acontecido en películas previas, abre la puerta a nuevos públicos y ofrece la oportunidad de reinventar la franquicia bajo el sello personal de Levy y el carisma de los nuevos intérpretes.

Hamill y el cierre de una etapa histórica

Mark Hamill participó en las tres recientes secuelas de la franquicia —The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker—, marcando su última aparición como Luke Skywalker en la serie The Book of Boba Fett en 2022.

En 2023, el actor anunció públicamente su satisfacción por haber concluido esa etapa y su decisión definitiva de no retomar más el icónico rol, convencido de que el legado de Skywalker está en buenas manos.

Mark Hamill destaca la importancia de ceder el protagonismo y confía en el talento de los nuevos actores de Star Wars (Captura de video: YouTube - Star Wars)

El veterano actor ahora observa con orgullo y curiosidad cómo se reescribe la historia de Star Wars. Dispuesto a aprender de los nuevos protagonistas, Hamill subraya la importancia de ceder el protagonismo y permite que la leyenda galáctica continúe evolucionando.

El futuro de Star Wars bajo una visión renovada

La inminente llegada de Star Wars: Starfighter representa una oportunidad para renovar el imaginario colectivo de la saga. El respaldo de Mark Hamill a los nuevos protagonistas y su entusiasmo por las innovaciones introducidas, tanto en el elenco como en la historia, contribuyen a generar un ambiente de confianza y anticipación.

El director Shawn Levy apuesta por una narrativa independiente y personajes inéditos para reinventar el universo Star Wars (Captura de teaser oficial)

El proyecto de Shawn Levy busca mantener la esencia que ha hecho de Star Wars un fenómeno global, pero se aventura a explorar territorios narrativos diferentes, apostando tanto por el legado como por la evolución.

Con este relevo generacional, la franquicia se prepara para seducir a nuevas audiencias en 2027 y expandir su universo más allá de las fronteras conocidas hasta hoy.