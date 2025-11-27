Noah Schnapp reveló su reacción al leer el guion final de Stranger Things

Noah Schnapp revela su asombro ante el guion de la última temporada de Stranger Things y comparte detalles de su reacción (REUTERS/Daniel Cole)

Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, compartió su asombro al enfrentarse al guion de la temporada final. El joven actor de 21 años admitió que la experiencia resultó tan intensa que no pudo contener su reacción ni esperar para comentarla: “Estaba leyendo el guion en la ducha y no podía creerlo. Llamé a mi madre y le dije: ‘Tienes que leer esto’, estaba completamente emocionado”, confesó durante el estreno mundial en Hollywood, California. La quinta y última temporada se estrena en tres partes, y el primer volumen ta está disponible en Netflix.

Una década de crecimiento junto al elenco

Schnapp ha formado parte del elenco desde el inicio de la serie, cuando tenía apenas 11 años. Reflexionó sobre la evolución que ha vivido y la huella imborrable que Stranger Things ha dejado tanto en su vida como en la cultura popular. El actor mencionó ante PEOPLE que los valores fundamentales de la historia han sido un pilar esencial de la serie: “Es una producción que gira en torno a la amistad, la conexión genuina, el sentido de pertenencia y la importancia de aceptar las diferencias. Te hace sentir parte de algo”. Según Schnapp, la historia transmite un mensaje fundamental para los jóvenes: “Empodera a los espectadores para sentirse orgullosos de ser quienes son”, lo que, a su juicio, ha sido decisivo en la amplia aceptación que tuvo la serie en todo el mundo.

El elenco original de Stranger Things, incluido Noah Schnapp, celebra una década de crecimiento y amistad dentro y fuera de la pantalla (Photo by Joe Scarnici/FilmMagic)

Además de un mensaje potente, el impacto de Stranger Things ha residido también en la química entre sus protagonistas. La relación entre los miembros del elenco se extendió fuera de las cámaras y se consolidó a lo largo de los años. Millie Bobby Brown —su compañera de reparto— se ha convertido, según Schnapp, en “mi mejor amiga para toda la vida”. El intérprete no dudó en afirmar que los vínculos creados en el rodaje han sido fundamentales: “Todos ellos son realmente como una familia para mí, y eso se refleja en la serie. Afortunadamente, somos muy unidos”, relató, dejando en claro la fortaleza de la relación que mantiene con Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo.

Una despedida marcada por secretos y expectativas

La última temporada promete emociones intensas y nuevos desafíos narrativos. Los creadores, los hermanos Duffer, han elegido estructurar la despedida de la serie en tres entregas: el Volumen 1 salió el 26 de noviembre, el Volumen 2 el 25 de diciembre y el desenlace el 31 de diciembre. Se confirmó que la trama incluirá un salto temporal hasta el otoño de 1987, lo que marca una transformación en el universo de la serie y sitúa a los personajes frente a una nueva etapa en Hawkins.

El reparto principal, con figuras como Winona Ryder y David Harbour, regresa para el cierre definitivo de la serie en Netflix (Cr. Courtesy of Netflix © 2025)

El reparto principal, consolidado a lo largo de cuatro entregas previas, vuelve a la pantalla con figuras que fueron claves en el desarrollo de la historia: Winona Ryder, David Harbour, Charlie Heaton, Joe Keery, Natalia Dyer, Sadie Sink y Maya Hawke. Estos nombres se suman a los ya mencionados, sellando el cierre definitivo de una de las producciones más influyentes de la plataforma de streaming. El ambiente en el set, según declaraciones de Schnapp, mantiene la emoción y la camaradería de los primeros días, pero matiza la nostalgia de la despedida con el entusiasmo por el desafiante tramo final.

Reflexiones sobre el crecimiento y la autenticidad

Han pasado 10 años desde la primera vez que Schnapp se sumó al elenco de Stranger Things. El actor, que vivió buena parte de su adolescencia en el universo fantástico de la serie, compartió con People la importancia del crecimiento personal y del valor de la autenticidad: “Le diría a mi yo de 11 años que se mantenga fiel a sí mismo”. Noah Schnapp subrayó cuánto ha aprendido sobre la necesidad de no dejar que nadie apague la propia luz, aprovechar las oportunidades y valorar el trayecto: “El tiempo avanza rápido y, de repente, llega el momento de despedirse de una etapa tan significativa”.

Noah Schnapp reflexiona sobre el impacto personal y generacional de Stranger Things, resaltando la importancia de la autenticidad y el crecimiento (REUTERS/Mike Blake)

Así, la expectativa fue aumentando alrededor del desenlace de Stranger Things, una producción que no solo revolucionó el género fantástico en televisión, sino que también marcó a toda una generación de espectadores. Con una última temporada cargada de secretismo y emoción, y un elenco convertido en familia, la serie se encamina hacia una despedida memorable, reafirmando el valor de la autenticidad, la amistad y el sentido de pertenencia que la han hecho única durante más de una década.