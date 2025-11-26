Entretenimiento

Linda Hamilton, la estrella de ‘Terminator’, defiende sus 20 años de celibato: “No me arrepiento ir a la cama sola en las noches”

La figura emblemática del cine de acción defendió la decisión personal que marcó un antes y un después en su búsqueda de estabilidad emocional

Guardar
Su participación en una exitosa
Su participación en una exitosa serie juvenil le abrió nuevas oportunidades profesionales donde compartió escenas con una joven estrella admirada mundialmente. REUTERS/Daniel Cole

Linda Hamilton, la leyenda de acción de los años 90 que interpretó a Sarah Connor en la franquicia Terminator, habló abiertamente sobre su decisión de mantener una vida en celibato durante dos décadas.

A sus 69 años, Hamilton afirmó que se encuentra en uno de los momentos más plenos y que no cambiaría su estilo de vida actual. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el periódico británico The Telegraph, donde además abordó aspectos íntimos de su vida y su perspectiva sobre la felicidad.

Tras su paso por la saga de ciencia ficción junto a Arnold Schwarzenegger, Hamilton también incursionó en televisión. La actriz protagonizó Resident Alien en USA Network y SYFY, y actualmente forma parte de la quinta y última temporada de Stranger Things, uno de los proyectos televisivos más vistos en plataformas de streaming, donde comparte elenco con la joven estrella Millie Bobby Brown.

En la entrevista, Hamilton explicó que su decisión de vivir sin pareja no es algo que busque imponer a los demás, sino una elección personal que ha resultado esencial para su bienestar. “Creo que las opiniones de la gente están arruinando el mundo”, declaró.

La actriz reveló cómo superar
La actriz reveló cómo superar episodios de depresión y un diagnóstico de trastorno bipolar le permitió reconstruir su vida y alcanzar una etapa plena y equilibrada

Hamilton explica su decisión de vivir en celibato

Hamilton aseguró que se encuentra en paz con la decisión que tomó hace 20 años y que la satisfacción que siente proviene de una vida emocional y afectiva completa, más allá de una relación de pareja.

Estoy en mi mejor momento y en mi momento más feliz”, explicó. Actualmente encuentra satisfacción en que su vida está llena de actividades significativas y conexiones afectivas con su entorno. La actriz comentó que disfruta de la compañía diaria de sus mascotas, Gladys y Wilma, dos perros que considera su familia y una fuente constante de cariño.

Para Hamilton, aceptar todas las emociones humanas —incluyendo el dolor— es fundamental. Reflexionó sobre cómo la sociedad evita el sufrimiento a toda costa, cuando en realidad forma parte esencial del aprendizaje personal.

“Para mí, funciona, no tengo ningún arrepentimiento al irme a dormir sola en la cama en la noche, bueno.. con mis dos preciosas mascotas”, declaró. “Tengo todo el amor en el mundo. Todos los días. Y soy célibe”.

La estrella de Terminator aseguró
La estrella de Terminator aseguró que la terapia psicológica fue clave para superar el trastorno bipolar y la depresión diagnosticados en etapas anteriores. EFE/ Mario Guzmán

¿Cómo ha sido su encuentro con Millie Bobby Brown?

Hamilton también habló sobre su participación en la temporada final de Stranger Things, serie de Netflix que estrena este miércoles. La actriz reconoció que sumarse a una producción de gran escala implica entrar a un ambiente ya consolidado y exigente, especialmente en torno a la atención mediática que rodea a sus protagonistas.

Respecto a Millie Bobby Brown, quien tenía 11 años cuando comenzó a interpretar a Eleven, Hamilton fue enfática en sus elogios. Describió a Brown como “una joven que tiene todo bajo control”, y aplaudió su capacidad para mantenerse enfocada a pesar de la presión pública.

Hamilton también la calificó como una intérprete “extremadamente profesional” y al mismo tiempo natural y cercana. “Se veía con confianza y no tan insegura, solo dulce y generosa”, dijo la actriz.

La actriz destacó que actualmente
La actriz destacó que actualmente participa en la quinta temporada de Stranger Things junto a Millie Bobby Brown, a quien calificó como una intérprete profesional y disciplinada (Netflix)

Su historia personal y la importancia de la salud mental

La actriz también recordó aspectos más difíciles de su trayectoria personal. Hamilton reveló en el año 2004 que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión.

En una reciente entrevista con la revista PEOPLE, afirmó que fue “un desastre durante los primeros 40 años” de su vida, ya que lidiaba con inestabilidad emocional y otros problemas personale que la audiencia desconocía debido a su imagen pública como heroína de acción.

Hamilton explicó que la terapia se convirtió en el recurso fundamental que transformó su vida. Dijo haber invertido “cientos de miles de dólares” y dos décadas de trabajo emocional para lograr estabilidad, disciplina y fortaleza mental. Gracias a ello, aseguró que hoy puede reconocer señales de alerta y manejar situaciones difíciles de manera adecuada.

En sus declaraciones, la actriz instó a quienes enfrentan problemas emocionales a no rendirse y buscar ayuda profesional. Para Hamilton, la clave está en continuar intentando hasta encontrar una solución y en fomentar la autoestima mediante acciones significativas orientadas al bienestar propio y de otros.

Para ella, el cambio profundo ocurrió cuando decidió dejar de colocar su atención en sí misma y comenzó a enfocarse en los demás.

La actriz reconoció en una
La actriz reconoció en una entrevista con PEOPLE que considera haber sido un desastre durante los primeros 40 años de su vida antes de lograr estabilidad FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Temas Relacionados

Linda HamiltonCelibato 20 añosStranger ThingsMillie Bobby BrownEntretenimiento

Últimas Noticias

Estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix: desde qué hora se podrá ver en Argentina

La quinta temporada de la exitosa serie se despide con lanzamientos en tres fechas claves, prometiendo emociones fuertes y nuevos desafíos para los habitantes de Hawkins

Estreno de la temporada 5

Murió Michael DeLano, actor de Ocean’s Eleven y estrella de la televisión estadounidense

El artista falleció tras sufrir un infarto a los 84 años. Fue una figura recurrente en series de los años 70 y trabajó junto a Arnold Schwarzenegger en “Comando”

Murió Michael DeLano, actor de

“No sé quién soy”: Sadie Sink reveló el duelo emocional que atraviesa tras el final de “Stranger Things”

La actriz compartió en una entrevista exclusiva con Vanity Fair su incertidumbre personal y profesional al enfrentar nuevos retos en Londres, lejos de la fama de la serie

“No sé quién soy”: Sadie

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

La quinta temporada de Stranger Things llega con una producción monumental, guiños a la cultura pop de 1987 y la promesa de revelar todos los misterios del Otro Lado en una despedida que hará historia en la televisión

El elenco de Stranger Things

Chuck Norris sorprende a los 85 años con una transformación física que desafía el paso del tiempo

El legendario actor y artista marcial presume en redes sociales una vitalidad y fuerza que dejan boquiabiertos a sus seguidores, demostrando que la edad solo es un número cuando se trata de superación personal

Chuck Norris sorprende a los
DEPORTES
Se dieron a conocer los

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez tuvo un

Sofía Jujuy Jiménez tuvo un percance con su auto en plena avenida y fue asistida por sus hermanas: “Me dio bronca”

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

INFOBAE AMÉRICA

Qué recordar de “Stranger Things” antes del

Qué recordar de “Stranger Things” antes del estreno de la temporada final

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear