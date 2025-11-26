Linda Hamilton, la estrella de ‘Terminator’, defiende sus 20 años de celibato: “No me arrepiento ir a la cama sola en las noches”

Su participación en una exitosa serie juvenil le abrió nuevas oportunidades profesionales donde compartió escenas con una joven estrella admirada mundialmente. REUTERS/Daniel Cole

Linda Hamilton, la leyenda de acción de los años 90 que interpretó a Sarah Connor en la franquicia Terminator, habló abiertamente sobre su decisión de mantener una vida en celibato durante dos décadas.

A sus 69 años, Hamilton afirmó que se encuentra en uno de los momentos más plenos y que no cambiaría su estilo de vida actual. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el periódico británico The Telegraph, donde además abordó aspectos íntimos de su vida y su perspectiva sobre la felicidad.

Tras su paso por la saga de ciencia ficción junto a Arnold Schwarzenegger, Hamilton también incursionó en televisión. La actriz protagonizó Resident Alien en USA Network y SYFY, y actualmente forma parte de la quinta y última temporada de Stranger Things, uno de los proyectos televisivos más vistos en plataformas de streaming, donde comparte elenco con la joven estrella Millie Bobby Brown.

En la entrevista, Hamilton explicó que su decisión de vivir sin pareja no es algo que busque imponer a los demás, sino una elección personal que ha resultado esencial para su bienestar. “Creo que las opiniones de la gente están arruinando el mundo”, declaró.

La actriz reveló cómo superar episodios de depresión y un diagnóstico de trastorno bipolar le permitió reconstruir su vida y alcanzar una etapa plena y equilibrada

Hamilton explica su decisión de vivir en celibato

Hamilton aseguró que se encuentra en paz con la decisión que tomó hace 20 años y que la satisfacción que siente proviene de una vida emocional y afectiva completa, más allá de una relación de pareja.

“Estoy en mi mejor momento y en mi momento más feliz”, explicó. Actualmente encuentra satisfacción en que su vida está llena de actividades significativas y conexiones afectivas con su entorno. La actriz comentó que disfruta de la compañía diaria de sus mascotas, Gladys y Wilma, dos perros que considera su familia y una fuente constante de cariño.

Para Hamilton, aceptar todas las emociones humanas —incluyendo el dolor— es fundamental. Reflexionó sobre cómo la sociedad evita el sufrimiento a toda costa, cuando en realidad forma parte esencial del aprendizaje personal.

“Para mí, funciona, no tengo ningún arrepentimiento al irme a dormir sola en la cama en la noche, bueno.. con mis dos preciosas mascotas”, declaró. “Tengo todo el amor en el mundo. Todos los días. Y soy célibe”.

La estrella de Terminator aseguró que la terapia psicológica fue clave para superar el trastorno bipolar y la depresión diagnosticados en etapas anteriores. EFE/ Mario Guzmán

¿Cómo ha sido su encuentro con Millie Bobby Brown?

Hamilton también habló sobre su participación en la temporada final de Stranger Things, serie de Netflix que estrena este miércoles. La actriz reconoció que sumarse a una producción de gran escala implica entrar a un ambiente ya consolidado y exigente, especialmente en torno a la atención mediática que rodea a sus protagonistas.

Respecto a Millie Bobby Brown, quien tenía 11 años cuando comenzó a interpretar a Eleven, Hamilton fue enfática en sus elogios. Describió a Brown como “una joven que tiene todo bajo control”, y aplaudió su capacidad para mantenerse enfocada a pesar de la presión pública.

Hamilton también la calificó como una intérprete “extremadamente profesional” y al mismo tiempo natural y cercana. “Se veía con confianza y no tan insegura, solo dulce y generosa”, dijo la actriz.

La actriz destacó que actualmente participa en la quinta temporada de Stranger Things junto a Millie Bobby Brown, a quien calificó como una intérprete profesional y disciplinada (Netflix)

Su historia personal y la importancia de la salud mental

La actriz también recordó aspectos más difíciles de su trayectoria personal. Hamilton reveló en el año 2004 que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión.

En una reciente entrevista con la revista PEOPLE, afirmó que fue “un desastre durante los primeros 40 años” de su vida, ya que lidiaba con inestabilidad emocional y otros problemas personale que la audiencia desconocía debido a su imagen pública como heroína de acción.

Hamilton explicó que la terapia se convirtió en el recurso fundamental que transformó su vida. Dijo haber invertido “cientos de miles de dólares” y dos décadas de trabajo emocional para lograr estabilidad, disciplina y fortaleza mental. Gracias a ello, aseguró que hoy puede reconocer señales de alerta y manejar situaciones difíciles de manera adecuada.

En sus declaraciones, la actriz instó a quienes enfrentan problemas emocionales a no rendirse y buscar ayuda profesional. Para Hamilton, la clave está en continuar intentando hasta encontrar una solución y en fomentar la autoestima mediante acciones significativas orientadas al bienestar propio y de otros.

Para ella, el cambio profundo ocurrió cuando decidió dejar de colocar su atención en sí misma y comenzó a enfocarse en los demás.

La actriz reconoció en una entrevista con PEOPLE que considera haber sido un desastre durante los primeros 40 años de su vida antes de lograr estabilidad FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM