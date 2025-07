Así luce Linda Hamilton, actriz de “Terminator”, en la actualidad

A sus 68 años, la recordada Sarah Connor se muestra alejada de imágenes de heroína y disfruta de un presente dentro y fuera de la pantalla (Orion Pictures)

Linda Hamilton es reconocida mundialmente por su interpretación de Sarah Connor en la franquicia de The Terminator.

Recientemente, la actriz compartió escenario con sus compañeros de elenco en la película Osiris: Linds Edwards, LaMonica Garrett y David B. Meadows.

El film apuesta de ciencia ficción a cargo de William Kaufman, versa sobre comandos de fuerzas especiales que son abducidos por una nave espacial y deben enfrentarse a una raza alienígena.

Cabe destacar que Hamilton retomó así su relación con el género que la consagró, pero desde un lugar más distendido, según pudo observarse durante su paso ante la prensa.

La carrera de Hamilton se encuentra marcada por su papel en Terminator (1984), Terminator 2: el juicio final (1991) y Terminator: destino oculto (2019), donde compartió elenco con Arnold Schwarzenegger.

La intérprete reveló haber estado célibe durante casi dos décadas y prioriza una vida personal alejada de la exposición mediática (EFE/ Mario Guzmán)

La estrella estuvo casada con el director de la franquicia, James Cameron, hasta 1999. Sobre su vida personal, dio reveladores detalles en una entrevista publicada por The New York Times en 2019.

“He estado célibe por al menos 15 años. Uno pierde la cuenta, porque simplemente ya no importa, o al menos a mí no me importa”, dijo. “Mantengo una relación muy romántica con mi mundo y con las personas que forman parte de él”.

De aquella relación quedó una hija en común, Josephine Archer Cameron, de 29 años. El vínculo con Cameron terminó después de un matrimonio de solo dos años. El volvió a casarse y esta vez con Suzy Amis.

Linda Hamilton, por su parte, mantuvo distancia con las exposiciones mediáticas y los romances de Hollywood, priorizando su privacidad.

Hamilton aseguró que no ha dejado de trabajar desde que manifestó su intención de retirarse del mundo del cine (Instagram/@linda.c.hamilton)

La vida actoral de Linda Hamilton después de “Terminator”

En la actualidad, asegura sentirse en otra etapa. A pesar de haber hablado públicamente sobre su retiro, se mantiene activa ante las cámaras.

“No sé dónde me encuentro respecto a eso ahora. Amo el trabajo. No me gusta tanto viajar y estar lejos de casa, es algo complicado”, expresó a la revista People. “Desde que dije que quería retirarme, no he parado de trabajar”.

Próximamente, Linda Hamilton participará en la última temporada de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, donde interpretará a la doctora Kay.

Los episodios finales de la producción tienen previsto su estreno en tres partes entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025.

Linda Hamilton mantiene su vigencia en la industria y participará en la última temporada de "Stranger Things" como la doctora Kay (Paramount Pictures)

Además, forma parte del elenco de la serie Resident Alien como la general Eleanor Wright, un personaje que define como “muy complejo”.

Linda Hamilton reflexionó sobre el tipo de roles que busca en esta etapa de su vida. “Le he dicho a mis agentes que si el papel no es tierno, que no me lo traigan. Dejaré que ellos interpreten qué significa tierno”, señaló.

Y agregó con firmeza: “Estoy cansada de los personajes duros. Quiero sonreír en la pantalla”.

Explicó que pasó buena parte de su carrera escuchando a desconocidos decirle: “Eres muy bonita en persona”, lo que, en sus palabras, implica que no lo es en el cine.

“Nunca me han visto sonreír en una película. Eso es ternura”, comentó.

La estrella confesó que busca dejar atrás los roles de mujer dura para explorar personajes con mayor ternura y cercanía emocional (Orion Pictures)

Además, el impacto de su trabajo todavía se percibe en la calle: “La gente realmente se me acerca y me trata como si hubiera salvado al mundo. Es asombroso. Por años han venido a agradecerme, lo cual es bastante agradable. Tengo que recordarles que no salvé el mundo realmente”.

A nivel personal, atraviesa una nueva faceta como abuela. “Fui abuela por primera vez hace casi seis meses. Es un niño muy precioso”, confesó. “Siento que nos conocemos desde siempre. Hay algo en esa conexión, como si ya nos hubiéramos encontrado antes”.

Lejos de la imagen de heroína de acción, Linda Hamilton sostiene una vida alejada de los estereotipos de Hollywood. Se declara “nada importante” dentro de su familia compuesta por médicos y policías.

El público, sin embargo, sigue atento a sus pasos y ella, lejos de la jubilación, acepta nuevos retos en la pantalla.