Entretenimiento

Benedict Cumberbatch reveló cómo vive la paternidad y la crianza sobre sus hijos: “Son regalos maravillosos, innatos y activos”

En una charla distendida en el pódcast SmartLess, el actor británico abrió su costado más íntimo y habló de cómo la paternidad transformó su vida, del valor de dejar que los chicos sean ellos mismos y de la conexión con la naturaleza que busca transmitirles a sus hijos

Guardar
Benedict Cumberbatch reflexionó sobre la
Benedict Cumberbatch reflexionó sobre la crianza y destacó la importancia de dar espacio a los hijos para desarrollar su autenticidad (REUTERS/Benoit Tessier)

Benedict Cumberbatch, el reconocido actor británico célebre por sus interpretaciones en Sherlock, Doctor Strange y El código enigma, fue invitado al pódcast SmartLess, disponible en YouTube.

En una conversación con tono relajado y cargada de humor, el actor compartió detalles personales sobre su vida familiar, su vínculo con la naturaleza, la autenticidad y los desafíos de su carrera. La entrevista permitió ver un lado lúdico y cercano de Cumberbatch, poco común en entrevistas tradicionales.

Un ambiente distendido y familiar

El actor británico compartió su
El actor británico compartió su visión sobre la influencia de la naturaleza y el entorno en la personalidad de los niños (REUTERS/Liesa Johannssen)

El ambiente distendido de SmartLess se percibió desde el inicio. Entre bromas con los conductores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, Cumberbatch demostró su característico ingenio: “Tengo una sonrisa de oreja a oreja. Apenas puedo hablar, no solo por la introducción tan absurda, sino porque es un verdadero privilegio escuchar el inicio del programa como invitado sorpresa”, expresó.

La charla, emitida en YouTube, presentó múltiples referencias a su vida cotidiana y familiar. El actor no dudó en reírse de sí mismo ni de las situaciones insólitas surgidas durante la grabación.

La visión de Cumberbatch sobre la crianza y la familia

Al referirse a su vida familiar, Cumberbatch habló abiertamente sobre su experiencia como padre de tres hijos de seis, ocho y diez años. Los describió como “una tribu de cachorros corriendo por la casa”.

Cumberbatch reveló detalles de su
Cumberbatch reveló detalles de su infancia, la educación en internados y el impacto de sus padres actores en su vocación (Ramiro Souto)

Al reflexionar sobre la crianza, subrayó la importancia de dejar que los niños sean ellos mismos: “Si les das ese espacio para ser quienes son, ves a estas criaturas extraordinarias convertirse en algo propio”.

Destacó el peso fundamental de la naturaleza en la personalidad de los hijos, aunque reconoció que el amor y el entorno también influyen: “Llegan con algo que va más allá de nuestro entendimiento. Son regalos maravillosos, innatos y activos”, afirmó.

Infancia, educación y primeros años

En la charla surgieron recuerdos de la infancia y la educación del actor, hijo único de dos intérpretes, Wanda Ventham y Timothy Carlton.

La experiencia de Benedict Cumberbatch
La experiencia de Benedict Cumberbatch enseñando inglés en la India marcó un antes y un después en su vida personal y profesional (Marvel Studios)

Lejos de sentirse presionado a seguir sus pasos, relató que sus padres incluso lo alentaban a evitar la actuación: “Si acaso, me presionaron para no hacer lo que ellos hacían. ‘No hagas esto, es una forma estúpida de pasar la vida’, decían”.

Sin embargo, la fascinación por el teatro nació al observar a sus padres actuar, especialmente la transformación de su madre antes de salir a escena, experiencia que describió como hipnótica.

El actor relató también su paso por internados desde los ocho años, una etapa que consideró una mezcla de logros y desafíos. “El primer internado fue increíble, por primera vez tuve una banda de hermanos. Pero en la adolescencia, en un colegio solo de varones, sentí que necesitaba ser parte de una comunidad más amplia”, recordó.

El actor recordó sus inicios
El actor recordó sus inicios en cine y televisión, resaltando los desafíos y el nerviosismo de sus primeros papeles (REUTERS/Toby Melville)

Posteriormente, durante un año sabático, viajó a la India para enseñar inglés en una comunidad tibetana cercana a Darjeeling, una experiencia que consideró “espiritualmente alucinante y, a la vez, mundana”. “Aprendí muchísimo. Era un joven de 19 años que no sabía nada, y la experiencia me marcó profundamente”, relató.

Inicios profesionales y grandes desafíos

En cuanto a su carrera, Cumberbatch repasó sus inicios en cine y televisión. Recordó con humor la confusión de su primer rodaje en To Kill a King y el nerviosismo en su debut en la serie Heartbeat. “No sabía si lo que hacía era bueno o malo. Quería ver el resultado, pero no podía. Era como tener un público invisible que lo capturaba todo”, explicó.

Subrayó la importancia de la confianza con los directores y la necesidad de asumir riesgos en cada papel: “Me siento emocionado cuando asumo un gran reto. El primer gran salto fue interpretar a Stephen Hawking en una serie de televisión. Tras la euforia inicial, sentí un miedo enorme”.

Trabajar con grandes figuras y presión escénica

El protagonista de Sherlock habló
El protagonista de Sherlock habló sobre la presión de interpretar personajes icónicos y la necesidad de mantener la originalidad (The Grosby Group)

El episodio también abordó el trabajo con otros actores y el temor escénico. Cumberbatch relató su experiencia en Tinker Tailor Soldier Spy junto a figuras como Gary Oldman y Colin Firth.

“Cuando conocí a Gary, sentí que tenía que impresionarlo, pero luego me di cuenta de que él también estaba asustado. Ver esa vulnerabilidad en alguien tan extraordinario fue revelador”, afirmó. Defendió la autenticidad y la empatía como valores esenciales del oficio: “Todos somos iguales, en realidad. Todos dudamos de nosotros mismos el primer día en el set”.

Personajes icónicos, creatividad y presión

Sobre la creatividad y la presión de encarnar personajes icónicos —como Sherlock Holmes o Doctor Strange—, fue claro: “Sientes una gran responsabilidad ante los fans, pero tienes que olvidarte de eso. Hay que comprometerse con algo que no puede complacer a todos. Si juegas a agradar a la mayoría, pierdes la originalidad y la vida del personaje”.

La pasión de Benedict Cumberbatch
La pasión de Benedict Cumberbatch por el surf y su conexión con la naturaleza refuerzan su búsqueda de equilibrio y comunidad fuera del cine (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Hacia el final del episodio, Cumberbatch compartió su pasión por el surf, afición que descubrió en Nueva Zelanda durante el rodaje de The Power of the Dog.

“Empecé en mis cuarenta y sigo sintiéndome principiante. No puedo explicar a quien no ha surfeado lo que se siente cuando la naturaleza te lleva desde el océano hasta la orilla. Es pura magia cuando sucede”, expresó. También relató la reciente operación de hombro y cómo el surf le permite mantenerse conectado con la naturaleza y con la comunidad.

Proyectos actuales y nuevos desafíos

Respecto de sus proyectos actuales, compartió detalles sobre Esa cosa con alas, película que también produce y que le llevó diez años concretar. “Es la historia de un hombre que pierde a su esposa y debe criar solo a sus hijos. La obra explora el duelo masculino de una forma imaginativa y conmovedora”, explicó.

Cumberbatch destacó la importancia de
Cumberbatch destacó la importancia de la honestidad y la rareza como valores fundamentales en su vida y carrera artística (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, confirmó su trabajo en la adaptación de Rogue Male, una novela que considera “el original de las historias de fugitivos” y que espera llevar a la pantalla próximamente.

La participación de Benedict Cumberbatch en SmartLess destacó su autenticidad y cercanía, mostrando que, más allá de la fama y los personajes emblemáticos, el actor valora la rareza y la honestidad como virtudes fundamentales.

Temas Relacionados

Benedict CumberbatchSmartLessDoctor StrangeSherlock HolmesThe Thing with FeathersNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Linda Hamilton, la estrella de ‘Terminator’, defiende sus 20 años de celibato: “No me arrepiento ir a la cama sola en las noches”

La figura emblemática del cine de acción defendió la decisión personal que marcó un antes y un después en su búsqueda de estabilidad emocional

Linda Hamilton, la estrella de

Estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix: desde qué hora se podrá ver en Argentina

La quinta temporada de la exitosa serie se despide con lanzamientos en tres fechas claves, prometiendo emociones fuertes y nuevos desafíos para los habitantes de Hawkins

Estreno de la temporada 5

Murió Michael DeLano, actor de Ocean’s Eleven y estrella de la televisión estadounidense

El artista falleció tras sufrir un infarto a los 84 años. Fue una figura recurrente en series de los años 70 y trabajó junto a Arnold Schwarzenegger en “Comando”

Murió Michael DeLano, actor de

“No sé quién soy”: Sadie Sink reveló el duelo emocional que atraviesa tras el final de “Stranger Things”

La actriz compartió en una entrevista exclusiva con Vanity Fair su incertidumbre personal y profesional al enfrentar nuevos retos en Londres, lejos de la fama de la serie

“No sé quién soy”: Sadie

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

La quinta temporada de Stranger Things llega con una producción monumental, guiños a la cultura pop de 1987 y la promesa de revelar todos los misterios del Otro Lado en una despedida que hará historia en la televisión

El elenco de Stranger Things
DEPORTES
Se dieron a conocer los

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez tuvo un

Sofía Jujuy Jiménez tuvo un percance con su auto en plena avenida y fue asistida por sus hermanas: “Me dio bronca”

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

INFOBAE AMÉRICA

Qué recordar de “Stranger Things” antes del

Qué recordar de “Stranger Things” antes del estreno de la temporada final

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear