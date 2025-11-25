Entretenimiento

Miss Ecuador critica la cantidad de seguidores en redes sociales como ventaja en Miss Universo

Nadia Mejía-Webb ha destacado entre las voces que expresaron inconformidad tras la coronación de Fátima Bosch en Tailandia

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando reacciones entre algunas de las participantes del certamen. La representante de México obtuvo el título durante la 74ª edición del concurso, celebrado el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

La victoria, que marcó la cuarta ocasión en que México logra la corona, ha sido seguida por expresiones públicas de inconformidad por parte de varias representantes, entre ellas Nadia Mejía-Webb, Miss Ecuador 2025.

En una serie de historias de Instagram, la modelo mencionó que la experiencia en Tailandia “le dejó dolor”.

Por si fuera poco, la modelo ecuatoriana insinuó que algunas misses que lograron llegar a la final lo hicieron por la cantidad de seguidores en sus redes sociales.

No podemos medir nuestro valor con números. Lo que realmente importa es el impacto que generas en las personas que ya están a tu lado. nadie te recordará por el número que aparece en tu perfil —te lo prometo—“, escribió.

Y añadió: “Te recordarán por cómo los hiciste sentir. Ya sea que tengas 100 seguidores o 10 millones, lo que se llevarán de ti será tu corazón, tu bondad y tu autenticidad”.

La representante de Ecuador amplió su mensaje hacia países con menor presencia o influencia en concursos de belleza.

Nunca reduzcan un potencial porque alguien les diga que no tienen el mismo poder que otros. Son capaces de lograr absolutamente todo lo que se propongan”, señaló.

Y continuó: “A cada país pequeño, a cada nación pasada por alto, a cada lugar donde un pasaporte fuerte no es un privilegio garantizado: nunca dejen de soñar en grande”.

En un mensaje anterior, la representante ecuatoriana describió sus emociones durante el proceso del certamen.

“Mentiría si dijera que no me duele. Sé que este momento completamente fuera de mi control, pero lo que sí estuvo en mis manos fue la forma en que me entregué a mi país. Ecuador me ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resiliencia, valentía y esperanza. Luchamos por lo que es correcto”, expresó.

No obstante, indicó que la ausencia de la corona no reducía el orgullo que sintió al competir en nombre de su país.

“Ecuador me ha enseñado que incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resiliencia, valentía y esperanza”, escribió, destacando el apoyo que recibió de sus seguidores.

En su mensaje de agradecimiento, Mejía-Webb expresó que “su corona” reside “en los corazones de su gente”, enfatizando la conexión con quienes la respaldaron durante la competencia.

