El lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido revelado por un amigo cercano

Taylor Swift y Travis Kelce han avanzado con los preparativos de su boda. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

Meses después de que Page Six revelara en exclusiva que Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en Rhode Island, un nuevo informe sostiene que la cantante ya está convirtiendo su mansión de Nueva Inglaterra, valorada en 17 millones de dólares, en el escenario de sus sueños para el gran día.

Según el US Sun, la propiedad en Watch Hill se encuentra en plena transformación paisajística para albergar una boda que promete ser tan espectacular como íntima.

La pareja, que inicialmente consideraba celebrar su enlace en Italia, habría optado finalmente por la emblemática casa de Swift al ofrecerles mayor libertad para personalizar cada detalle. El plan más ambicioso incluye la creación de un jardín completamente nuevo, concebido como el corazón del evento.

Solo en paisajismo, la cantante estaría lista para invertir alrededor de 1.2 millones de dólares, una cifra que abarcaría jardineros especializados, diseñadores botánicos y estrictas medidas de seguridad destinadas a mantener las obras en secreto hasta la boda.

Taylor Swift planea invertir 1.2 millones de dólares para decorar su mansión. (Instagram)

De acuerdo con una fuente citada por el medio, Taylor quiere que la mansión esté rodeada por un “mar de flores”, un concepto romántico que lleva soñando desde la adolescencia.

La artista habría solicitado la plantación anticipada de rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías, todas seleccionadas en una paleta que combina blancos, rosas, púrpuras y tonos rojizos. “Quiere que toda la celebración se sienta como una ola floral”, aseguró el informante.

Las flores serán protagonistas no solo en el jardín, sino también en los arreglos que adornarán carpas, pasillos y zonas de recepción.

Además, Taylor Swift desea que todas las amigas invitadas reciban un obsequio especial: un ramo de rosas eternas rojas, un gesto que busca simbolizar la durabilidad de sus vínculos afectivos y el inicio de una nueva etapa.

Taylor Swift regalará un ramo de rosas eternas a sus invitadas. (Instagram/Selena Gomez)

“Taylor sueña con estar completamente rodeada de flores, con arbustos frondosos por todas partes”, añadió la fuente. La idea es que el entorno natural forme parte esencial de la narrativa del evento, un guiño a sus propias letras románticas y estéticas visuales.

Por si fuera poco, a principios de mes, también se supo que Selena Gomez y Gigi Hadid fueron elegidas como dos de las damas de honor. Una decisión que, según un allegado, forma parte del deseo de la cantante de comenzar la experiencia nupcial rodeándose de su círculo más cercano.

“Quiere que sea divertido y memorable para todos, con fiestas, viajes y tiempo juntas antes del gran día”, comentó la fuente.

Gigi Hadid será dama de honor de Taylor Swift. (The Grosby Group)

Aunque la fecha oficial aún no se ha anunciado, Page Six informó previamente que la boda se celebrará “el próximo verano”, impulsada por el deseo de Swift de formar una familia pronto.

Con el avance de las obras y el despliegue logístico ya en marcha, todo indica que la mansión de Watch Hill será el epicentro de una de las bodas más esperadas del mundo del entretenimiento.