Así se le ocurrió a Ryan Reynolds pedir a Gwyneth Paltrow grabar un comercial tras el escándalo de Astronomer

Ryan Reynolds habló de cómo eligió a Gwyneth Paltrow como protagonista de su comercial. (Créditos: Reuters. Captura de video)

Ryan Reynolds relató cómo participó en una arriesgada campaña que involucró a Gwyneth Paltrow y a la empresa tecnológica Astronomer, luego de que la compañía se viera envuelta en un sonado escándalo durante el verano.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el WSJ CMO Council Summit, el actor de 49 años explicó el proceso detrás del anuncio que produjo a través de su firma creativa, Maximum Effort, apenas horas después de que Astronomer se volviera tendencia nacional.

El motivo: su entonces CEO, Andy Byron, fue captado en una “kiss cam” abrazando a Kristin Cabot, exejecutiva de recursos humanos de la misma compañía, durante un concierto de Coldplay en Massachusetts.

El momento no tardó en viralizarse, especialmente después de que Chris Martin, vocalista de la banda y exesposo de Paltrow, bromeara desde el escenario insinuando que la pareja podría estar teniendo una “aventura”.

Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados por la kiss cam en un concierto de Coldplay. (Captura de video)

Tanto Byron, de 51 años, como Cabot, de 53 años, todavía trabajaban juntos en Astronomer en ese momento, lo que disparó cuestionamientos públicos y una intensa cobertura mediática.

En los días posteriores, ambos renunciaron a la empresa. “Nuestros líderes deben ser ejemplo en conducta y responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió”, señaló la compañía tras la salida de Byron.

Frente a la crisis, Ryan Reynolds vio una oportunidad para redirigir la narrativa. Durante el evento, recordó que, apenas 14 horas después de la viralización del incidente, su equipo ya estaba trabajando en un nuevo enfoque para la marca.

“No tenía todavía su aprobación, pero sabía que nadie en ese momento sabía realmente qué hacía Astronomer. ¿Y si Gwyneth lo explicaba?”, comentó.

Ryan Reynolds pensó que Gwyneth Paltrow era la opción correcta para el comercial. (Captura de video)

Y añadió: “Resulta que Astronomer es una empresa increíble. Realmente hacen cosas increíbles. Pero fue una verdadera oportunidad para que ellos alejaran la conversación de un punto en el que, en mi opinión, era bastante tóxico, y se concentraran en algo importante de una manera divertida, sencilla, emotiva y encantadora”,

El actor consideró que el prestigio y credibilidad de la actriz podían ayudar a la empresa a recuperar el control del discurso público. Y así fue. El PSA protagonizado por Gwyneth Paltrow fue publicado en las redes de Astronomer con el mensaje “Gracias por su interés en Astronomer”.

En el video, la actriz inicia diciendo: “He sido contratada de manera muy temporal para hablar en nombre de los más de 300 empleados de Astronomer”, para luego reconocer que la empresa había recibido “muchas preguntas” desde la viralización del escándalo.

Finalmente, cerró el mensaje con una declaración clara: “Ahora regresaremos a lo que mejor sabemos hacer, que es ofrecer resultados revolucionarios para nuestros clientes. Gracias por su interés en Astronomer”.

El comercial protagonizado por Gwyneth Paltrow se publicó en el Instagram oficial de Astronomer. (Instagram)

Mientras tanto, la vida personal de los implicados continuó siendo objeto de escrutinio, pues Kristin Cabot, quien ya estaba separada y viviendo aparte de su esposo, Andrew, presentó una demanda de divorcio.

Una fuente cercana afirmó que ella y Byron “no estaban involucrados románticamente” y calificó la exposición mediática como “devastadora” para ambas familias. Byron, por su parte, no ha ofrecido declaraciones públicas, aunque fue visto recientemente junto a su esposa, Megan, en Maine, ambos aún usando sus anillos de matrimonio.