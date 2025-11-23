El consejo de Paul Newman que cambió la perspectiva de George Clooney sobre la fama

Paul Newman filmaba Message in a Bottle cuando coincidió con Clooney en los estudios de Warner Bros. (REUTERS/EFE)

Tiempo atrás, cuando George Clooney aún era una estrella emergente gracias a la serie ER: Sala de urgencias, un encuentro fortuito en los estudios de Warner Bros. lo llevó a recibir una de las lecciones más valiosas de su vida profesional. Del otro lado estaba Paul Newman, uno de los actores más influyentes del siglo XX, a quien Clooney ya admiraba profundamente desde joven.

La anécdota salió a la luz en una entrevista reciente del protagonista de La gran estafa con The New York Times. Eran los 90s, y Paul estaba filmando Message in a Bottle en los mismos estudios donde trabajaba Clooney.

“Newman estaba sentado afuera fumando un cigarrillo, así que me acerqué en el carrito de golf y le dije: ‘Hola, solo quería saludar’”.

“Él no tenía idea de quién era”, recordó Clooney entre risas. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta que el joven era conocido en el estudio.

George Clooney ya era un talento emergente con su trabajo en la serie "ER" (NBCU Photo Bank)

“Todos los que pasaban en los carritos de golf decían: ‘Hola, George’. ‘¡George!’”, explicó. Fue así como Newman dedujo, poco a poco, que aquel colega y admirador tenía cierto peso en la industria.

Mientras conversaban, Clooney compartió que tenía una tendencia a evitar los espacios públicos para proteger su vida privada. Fue entonces cuando Newman, ya con décadas de experiencia lidiando con la fama, le ofreció un consejo que aplicó en su vida desde entonces.

“Entonces me dijo: ‘George, no dejes que te mantengan en casa’”, recordó la estrella de Los descendientes.

Newman le advertía sobre un riesgo que conocía bien: el aislamiento autoimpuesto al que pueden caer las celebridades cuando la interacción pública se vuelve abrumadora.

“Se refería específicamente a esa tendencia a aislarse porque intentas aferrarte a algo de privacidad. Mi tendencia en ese momento era quedarme en casa, y escuchar a Newman decir eso tuvo sentido de inmediato”.

El consejo de Newman ayudó a Clooney a replantear cómo manejar su vida personal ante el escrutinio público (REUTERS/Jim Ruymen JR/File Photo)

La admiración de Clooney por Newman

Mucho antes de ese primer intercambio, Clooney ya tenía a Newman en un pedestal. En 2008, el actor confesó a Time que, aunque nunca habían compartido set, él seguía su carrera desde años atrás y que sí existía cierta influencia en su interpretación en pantalla.

En esa entrevista destacó el monólogo del veterano de Hollywood en The Verdict como una de sus escenas favoritas. “Para mí, es una de las mejores interpretaciones en cualquier filme, de todos los tiempos”, enfatizó.

Aunque nunca trabajaron juntos, estuvieron a punto de hacerlo. En 2020, durante el Festival de Cine de Londres, Clooney reveló que él y Paul casi protagonizan The Notebook. La idea era que Clooney interpretara la versión joven del personaje de Newman.

El proyecto The Notebook estuvo a punto de unir a Clooney y Newman en la pantalla grande por primera vez (EFE/Carlo Ferraro/Archivo)

Pero el entusiasmo inicial no duró mucho. Después de repasar algunos clásicos del astro del cine, Clooney comenzó a dudar.

“Él es uno de los hombres más atractivos que se ha visto. Le dije, ‘Creo que no puedo interpretarte. No me parezco a ti. Sería muy loco’”.

Finalmente ambos desistieron de la idea. “Era una película que queríamos hacer porque queríamos trabajar juntos, pero al final no era lo correcto para nosotros”, explicó a PEOPLE.