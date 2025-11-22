Tom Holland reveló cómo Robert Downey Jr. salvó su debut como Spider-Man en Marvel

Tráiler de "Capitán América: Civil War", película donde apareció por primera vez en el UCM el Spider-Man de Tom Holland

Tom Holland rindió homenaje a Robert Downey Jr. por su papel clave en el inicio de su carrera como Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor británico reconoció que, gracias a la intervención de Downey Jr., pudo grabar íntegramente su primera escena como el superhéroe en Capitán América: Civil War, un momento decisivo tanto para su trayectoria como para el desarrollo de la saga.

Según detalló Espinof, la participación de Downey Jr. evitó que la presentación de Holland quedara reducida a un breve fragmento, permitiendo que el debut del nuevo Spider-Man tuviera el impacto esperado por los seguidores de Marvel Studios.

La intervención de Robert Downey Jr. permitió que Tom Holland grabara su primera escena completa en "Capitán América: Civil War" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El desafío de introducir a Spider-Man

El contexto de este episodio se remonta al rodaje de Capitán América: Civil War, cuando Holland fue seleccionado para interpretar a Peter Parker. La película, dirigida por los Hermanos Russo, se caracterizaba por la presencia de numerosos personajes y una trama centrada en el enfrentamiento entre los principales héroes de la franquicia, como el Capitán América, Viuda Negra, Falcon, el Soldado del Invierno, Pantera Negra, Ant-Man, entre otros.

La película dirigida por los Hermanos Russo reunió a los principales héroes de Marvel en una trama de enfrentamiento

En ese escenario, la introducción de Spider-Man suponía un reto, ya que debía destacar entre un elenco repleto de figuras consolidadas. Espinof recuerda que, aunque se trabajó en una escena introductoria para el personaje, las limitaciones de tiempo obligaron a los directores a recortar el metraje, lo que amenazaba con reducir la participación de Holland a apenas dos páginas de guion.

La situación cambió cuando Robert Downey Jr., quien interpretaba a Iron Man, intervino en el set de rodaje. Holland relató en una entrevista recogida por Espinof: “Cuando llegué al set de rodaje después de lograr el papel, mi escena había sido reducida significativamente de lo que hice en la audición. Ahora eran quizás dos páginas”.

El debut de Tom Holland en Marvel Studios marcó un momento decisivo para su carrera y la saga del UCM (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

Ante esta situación, Downey Jr. preguntó: “¿Adónde se fueron todas las líneas del chico?”. Los directores le explicaron las dificultades de metraje, pero el actor insistió: “No, van a querer dedicar tiempo a esto. Rodemos todo lo de la audición. Siempre pueden cortarlo, pero van a querer tenerlo”.

Finalmente, los Hermanos Russo accedieron y grabaron la escena completa, que terminó utilizándose en la película. Holland reconoció: “Y usaron todo. Se lo debo a él. Eso es realmente genial”.

La escena completa de Tom Holland, defendida por Downey Jr., finalmente se utilizó en la película de Marvel (Marvel Studios)

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia. El actor británico ha compartido en varias ocasiones anécdotas sobre su primera experiencia en el UCM y ha expresado su deseo de, en el futuro, poder asumir un rol similar como mentor de un posible Miles Morales, aunque por ahora no hay una fecha definida para ese proyecto.

Nuevas apariciones y expectativas

En cuanto al futuro de Holland como Spider-Man, Espinof informa que el actor regresará a la gran pantalla a mitad del año próximo con el estreno de Spider-Man: Brand New Day. Además, existe la posibilidad de que el superhéroe aparezca antes en Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas por la magnitud de su reparto. Ambas películas se perfilan como grandes éxitos de taquilla, en línea con el desempeño comercial de las anteriores entregas protagonizadas por Holland.

Hasta la fecha, las películas en solitario de Spider-Man con Holland al frente han recaudado más de 3.900 millones de dólares en taquilla, una cifra impulsada especialmente por el fenómeno de No Way Home, donde compartió pantalla con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"No Way Home" reúne a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en una colaboración histórica para la franquicia (Sony Pictures)

El reto para la próxima entrega será igualar ese nivel de éxito, aunque la expectación y la presencia de invitados especiales mantienen el interés de los seguidores, como destaca Espinof.