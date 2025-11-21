Entretenimiento

Miss Universo 2025: Estas son las 5 finalistas que esperan ser coronadas esta noche

Tras desfilar en vestido de noche, los jueces seleccionaron a las cinco participantes que merecen la corona

Las últimas cinco candidatas del
Las últimas cinco candidatas del Miss Universe luchan por coronarse. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La la 74.ª edición del concurso del Miss Universe, celebrada 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, reunió a 120 aspirantes en una de las competencias más reñidas de los últimos años.

Tras casi dos horas de espectáculo, tensión y momentos inesperados, el certamen presentó finalmente a sus cinco finalistas, quienes avanzaron hacia la ronda decisiva luego de desfilar con sus vestidos de noche.

Los jueces de este año que seleccionaron a las finales fueron la Miss Tailanda 1998 Dra. Nok Chalida, Ismael Cala, Saina Nay-Wal la Miss Universo 2020 Andrea Meza, Natalie Glebova, a actriz Sharon Fonseca, Minnie Baloyi, el músico Louie Hereddia.

Las cinco finalistas que lograron sobresalir gracias a una combinación de desempeño escénico, carisma y dominio absoluto de las pruebas del certamen fueron las siguientes:

  • Praveenar Singh (Tailandia)
  • Athisa Manalo (Filipinas)
  • Stephany Abasali (Venezuela)
  • Fátima Bosch (México)
  • Olivia Yacé (Costa de Marfil)
Fátima Bosch es parte de
Fátima Bosch es parte de las cinco finalistas. (Captura de video)

¿Cuál sería el premio de la ganadora?

De acuerdo con Bloomberg en línea la Miss Universo 2025 aspira a un premio inicial de 250 mil dólares en efectivo, el cual está destinado a cubrir los gatos derivados de sus compromisos profesionales que forman parte del reinado.

Por si fuera poco, la revista People informó que la reina universal recibe 50 mil dólares al mes para cubrir sus gastos personales. De hecho, esta cifra también fue reportada en 2024 por EFE para la victoriosa Miss Dinamarca.

Además del pago directo, la ganadora puede instalarse durante un año en el departamento de lujo que la organización mantiene en Nueva York, un beneficio confirmado por Lifestyle Asia y que forma parte de la tradición del certamen.

La ganadora de Miss Universo
La ganadora de Miss Universo no solo se lleva la lujosa corona, sino dinero en efectivo para cumplir sus deberes. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Un ítem aparte es el valor del accesorio que llevan en la cabeza: la corona valorada en más de 5 millones de dólares. El elemento denominado Lumière de l’Infini no forma parte del “premio en efectivo”, pero representa el estatus del certamen y su impacto cultural.

