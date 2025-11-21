Entretenimiento

Melinda Gates y sus hijas revelan secretos de su vínculo familiar

En una entrevista con Vogue, la empresaria y sus hijas, Jennifer y Phoebe, comparten detalles inéditos sobre su convivencia, el impacto de la educación y la importancia de la honestidad en la construcción de un legado filantrópico y personal

Guardar
La entrevista conjunta de Melinda
La entrevista conjunta de Melinda French Gates y sus hijas revela la importancia de los valores familiares y el legado filantrópico de los Gates (Instagram @melindafrenchgates)

La primera entrevista conjunta de Melinda French Gates y sus hijas, Jennifer Gates Nassar y Phoebe Gates, realizada en un estudio fotográfico de Manhattan y recogida por Vogue, ofreció una visión inédita sobre la dinámica familiar, los valores que guiaron su crianza y el legado filantrópico que deseaban consolidar.

“Crecimos viendo a mi mamá luchar por lo que cree”, afirmó Phoebe Gates durante la conversación, donde las tres exploraron abiertamente su vínculo, el activismo y el futuro de la familia Gates.

Una familia marcada por la búsqueda de normalidad

La familia Gates priorizó la
La familia Gates priorizó la protección de la identidad y la vida cotidiana de las hijas durante su infancia y adolescencia (Melinda Gates)

La relación entre Melinda y sus hijas se forjó en un entorno que, pese a la notoriedad de Bill Gates, procuró preservar la privacidad y cierta normalidad. Phoebe recordó la puntualidad de Jenn desde la infancia: “Ella siempre llegaba temprano si podía”. Melinda añadió que, al llevarla a la escuela, prefería llegar justo después de los profesores.

La convivencia entre hermanas estuvo definida por la admiración y la complicidad: “Estaba obsesionada con ella”, confesó Phoebe sobre Jenn, quien asumió el papel de segunda madre, mientras Phoebe se dedicaba a desafiar los límites y provocar pequeñas travesuras.

La exposición mediática llevó a Melinda a establecer estrategias para proteger a sus hijos. “Hasta la secundaria, las niñas usaban mi apellido de soltera; Bill no podía llevarlas a la escuela en las primeras semanas del año escolar, y apagábamos la televisión si él aparecía en las noticias”, relató Melinda a Vogue.

El compromiso social y la
El compromiso social y la exigencia de contribuir a la sociedad fueron pilares en la educación de Jennifer y Phoebe Gates (Foto: tomada de Instagram/@PhoebeGates)

La filántropa, criada en Dallas dentro de una familia de clase media, reflexionó: “Había estado rodeada de chicos adinerados en la universidad y sabía cómo no quería que fueran mis hijos. Pensé mucho en los valores de clase media con los que crecí”.

Valores, exigencia y renuncias en la crianza

La educación en la familia Gates estuvo permeada por la exigencia de contribuir a la sociedad. Melinda reiteraba: “A quien mucho se le da, mucho se le exige”. Jenn recordó una versión menos solemne de su madre: “Decía: ‘No somos personas que se sientan a comer bombones’. Si tienes suerte de tener mucho, puedes elegir no hacer nada o puedes elegir contribuir”.

Cuidar de sus hijas implicó renuncias y aprendizajes. Melinda narró en su libro cómo, tras el nacimiento de Jenn, experimentó un amor maternal profundo: “Me di cuenta de que habría muerto por ella esa noche”, escribió.

Jennifer Gates Nassar y Phoebe
Jennifer Gates Nassar y Phoebe Gates siguieron caminos profesionales distintos, pero mantienen un lazo familiar y de apoyo mutuo (Instagram: thisisbillgates)

Para estar presente, abandonó su carrera en Microsoft y fijó límites estrictos: “No hacía llamadas de trabajo cuando los niños iban en el coche”, una norma que solo rompió en una ocasión, lo que permitió a Phoebe escuchar conversaciones sobre liderazgo y gestión de equipos. Phoebe recordó: “Hablabas de construir el equipo adecuado y encontrar a las personas correctas. Era muy joven, pero pude absorber esas lecciones”.

Caminos propios y la transmisión de valores

Jenn, ahora médica residente en pediatría en el hospital Mount Sinai de Nueva York, y Phoebe, emprendedora y cofundadora de la aplicación Phia, siguieron rutas distintas, pero mantuvieron un lazo estrecho.

Entre las dos creamos nuestro propio pequeño ecosistema”, señaló Jenn, quien vivía en Nueva York con su esposo, el jinete Nayel Nassar. Phoebe expresó: “Dudo que alguna vez me vaya de aquí”.

El legado de la familia
El legado de la familia Gates se basa en la transmisión de valores de clase media, el compromiso social y la honestidad en el hogar (EFE/Julien de Rosa/Archivo)

Melinda viajaba con frecuencia desde Seattle para visitarlas y disfrutaba una etapa más relajada como abuela: “Cuando estamos con las nietas, estamos literalmente en el suelo”, afirmó. Phoebe observó: “Cuando la veo con las hijas de Jenn, estaba dispuesta a entregarse al juego y al caos”.

Legado familiar y honestidad como pilares

El futuro y la transmisión de valores ocuparon un lugar central para la familia. Melinda lo subrayó: “Pensé mucho en los valores de clase media con los que crecí. Sabía cómo no quería que fueran mis hijos”. Jenn añadió: “Estoy agradecida de haber tenido el ejemplo de una madre que hacía el bien y trabajaba. Espero que mis hijas también vean que trabajo y disfruto lo que hago fuera de ellas”.

La honestidad y la confianza mutua fueron ejes fundamentales. Melinda recordó momentos difíciles en los que sus hijas le señalaron su ansiedad: “A veces estamos ansiosos y no lo vemos, pero que alguien cercano te lo diga te hace reflexionar”.

La entrevista en Vogue revela
La entrevista en Vogue revela el apoyo y la comunicación como claves en la dinámica familiar de los Gates (REUTERS/Caitlin Ochs)

Phoebe compartió: “Siempre usabas mangas largas y te sentías insegura de mostrar tus piernas o brazos. Te decía: ‘Mamá, esto es negativo para mí. Te ves increíble’”. Melinda reconoció entre risas: “Recibo mucha honestidad”. Phoebe sumó: “Solías usar esas horribles faldas-pantalón. ¡Quítate la falda-pantalón!”. Melinda remató: “Ves, recibo mucha honestidad”.

La entrevista, recogida por Vogue, mostró una familia que, pese a la exposición pública y los desafíos, construyó un espacio de apoyo, diálogo y compromiso social. Mientras Phoebe avanzaba con su start-up, Jenn seguía su residencia médica y Melinda se centraba en su labor como abuela y filántropa. El trabajo pendiente seguía siendo amplio y, como demostraron las Gates, el inicio de un cambio podía surgir en cualquier momento y lugar.

Temas Relacionados

Melinda French GatesJennifer Gates NassarPhoebe GatesFamilia GatesFilantropíaDerechos reproductivosWomen’s Health Co-LabVogueNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Sarah Jessica Parker reveló por qué dudó en protagonizar Sex And The City y cómo el teatro junto a Nueva York marcaron su vida

La actriz abordó en una entrevista con The New Yorker su experiencia en la icónica serie, su amor por el escenario y su apoyo a instituciones culturales, revelando también sus aspiraciones fuera del mundo del espectáculo

Sarah Jessica Parker reveló por

Brendan Fraser habló sobre la cuarta película de La Momia: “He estado esperando esta llamada durante 20 años”

El actor confirmó que, tras dos décadas de espera, finalmente está listo para volver a la saga con una historia que, según aseguró, cumplirá los deseos de quienes crecieron con las aventuras de Rick O’Connell

Brendan Fraser habló sobre la

Miss México es la nueva Miss Universo 2025: Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

La mexicana logró imponerse sobre más de 120 candidatas al cetro universal de la belleza en Tailandia. Fátima fue una de las favoritas desde el inicio de la competencia

Miss México es la nueva

Miss Universo 2025: Estas son las 5 finalistas que esperan ser coronadas esta noche

Tras desfilar en vestido de noche, los jueces seleccionaron a las cinco participantes que merecen la corona

Miss Universo 2025: Estas son

Miss Universo 2025: estas son las 12 participantes que competirán en la etapa final por la corona

Tras desfilar en traje de baño, los jueces seleccionaron a las mejores candidatas para avanzar a la etapa final del certamen

Miss Universo 2025: estas son
DEPORTES
La autocrítica de Franco Colapinto

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

TELESHOW
El libro que se convirtió

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

La emotiva noche de Evangelina Anderson en MasterChef: del pase de factura de sus hijos al brindis con Wanda Nara

Maxi López se encontró con sus hijos en MasterChef y lloró al contar lo que más le cuesta: “Me la paso extrañando”

Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York: “Qué locura”

INFOBAE AMÉRICA

La NASA detecta una inusual

La NASA detecta una inusual roca brillante en el cráter Jezero que podría cambiar lo conocido sobre Marte

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa nombró la diputada Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno

Lula celebró la quita de aranceles de Trump a los productos agrícolas brasileños y afirmó que seguirá negociando con EEUU

Hegseth afirmó que EEUU mantiene una estrategia de planificación flexible en sus operaciones en el Caribe: “Nada está descartado”

Las Fuerzas Armadas de Honduras empezaron el despliegue del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre