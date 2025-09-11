Entretenimiento

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

La esperada cinta dirigida por David Freyne desafía las reglas del género al proponer un universo donde las decisiones afectivas ponen a prueba la fidelidad y el sentido de pertenencia. Dilemas existenciales y vínculos inquebrantables son elementos claves en un mundo donde las reglas terrenales dejan de existir

Por Ramiro Manera

Guardar
Eternity explora el valor de
Eternity explora el valor de los vínculos afectivos y la lealtad en un universo donde la vida terrenal deja de ser un límite (REUTERS/Mark Blinch)

El Festival Internacional de Cine de Toronto vivió el estreno de Eternity, una comedia romántica protagonizada por Miles Teller, Elizabeth Olsen y Callum Turner. La cinta, dirigida por David Freyne, examina el valor de los vínculos afectivos y la lealtad en escenarios donde la existencia terrenal deja de ser un límite, abriendo interrogantes sobre el significado del amor en condiciones extraordinarias.

Elenco y director presentan un dilema existencial

Durante la presentación celebrada el domingo 7 de septiembre de 2025 en Toronto, los protagonistas y el realizador compartieron sus impresiones con el público asistente.

Tras la proyección, se desarrolló una sesión de preguntas y respuestas en la que Miles Teller abordó la esencia de su personaje y sus propias percepciones sobre el amor. El actor explicó que, para él, la historia de Eternity permite observar lo que ocurre tras las apariencias cotidianas, en especial la entrega silenciosa y la dedicación diaria que conforman una relación estable y verdadera.

Miles Teller destaca la influencia
Miles Teller destaca la influencia de su educación y experiencias personales en la interpretación de su personaje en Eternity (REUTERS/Mark Blinch)

Teller afirmó que su educación influyó intensamente en su interpretación. Señaló que creció rodeado de hombres cuya principal prioridad era la felicidad de su pareja, un contexto que, según el actor, se traduce en la autenticidad con la que aborda el tema en pantalla.

“Esto era una forma hermosa de echar un vistazo tras la cortina de la gente que uno se cruza en el supermercado, gente que se mantiene firme”, comentó Teller, subrayando la honestidad de los vínculos cotidianos y cómo estos nutren el relato del largometraje.

Una historia de amores eternos y decisiones imposibles

Eternity relata la travesía de Larry, interpretado por Teller, quien muere y se enfrenta a una elección trascendental en un universo más allá de la vida. En ese entorno, las personas recién fallecidas deben decidir cuál será su destino final.

Larry, sin embargo, pronto descubre un inesperado conflicto: su esposa Joan, a quien da vida Elizabeth Olsen, conserva sentimientos profundos por su primer marido, encarnado por Callum Turner.

La película plantea un dilema
La película plantea un dilema existencial sobre la fidelidad y las decisiones imposibles tras la muerte (REUTERS/Mark Blinch)

El personaje de Turner, un soldado caído durante la guerra de Corea, ha permanecido aguardando 67 años un reencuentro con Joan.

Este planteo desata una tensión emocional sobre la naturaleza de la fidelidad y las nuevas posibilidades de elección cuando las reglas terrenales dejan de aplicar. La película invita al espectador a reflexionar sobre cómo la memoria, el afecto y las lealtades pasadas se reconfiguran ante la inmortalidad.

Visión creativa y construcción de personajes

El director David Freyne presentó su visión acerca del eje central del film: el dilema complejo de elegir entre dos grandes historias de amor. Además, puntualizó que la problemática central radica en la difícil decisión de Joan, atrapada entre el amor presente y los lazos con su pasado. El filme, de esta manera, transita el terreno de lo sobrenatural, pero mantiene el foco en experiencias íntimas y reconocibles.

El director David Freyne subraya
El director David Freyne subraya el enfoque íntimo y emocional de Eternity, más allá de su premisa sobrenatural (REUTERS/Mark Blinch)

Por su parte, Elizabeth Olsen describió el reto de interpretar a una mujer sumida en el desconcierto por la intensidad de sus emociones.

“Simplemente, intenté hacer lo que estaba escrito lo mejor que pude”, explicó Olsen, destacando que se propuso transmitir la confusión y vulnerabilidad de su personaje de acuerdo con el guion. La actriz resaltó la importancia de ser fiel al texto y reconocer que, ante ciertas situaciones, solo queda actuar con honestidad emocional.

La vida sentimental del elenco y su relación con la obra

Durante el evento, la vida personal de Miles Teller cobró relevancia. El actor está casado desde 2019 con la actriz y modelo Keleigh Sperry.

En una reciente conmemoración por su sexto aniversario de bodas, Teller compartió públicamente un mensaje de gratitud y amor hacia su esposa, evidenciando cuánto valora la conexión y el respeto mutuo, aspectos que, según él, son el motor de cualquier relación duradera.

La vida sentimental de Miles
La vida sentimental de Miles Teller y su relación con la obra aportan autenticidad al estreno de Eternity (REUTERS/Mark Blinch)

La presencia de los actores y sus testimonios otorgaron al estreno un tono introspectivo que reflejó la búsqueda de autenticidad no solo en la ficción de Eternity, sino también en la manera como los artistas viven sus propios vínculos fuera de la pantalla.

Este enfoque aportó profundidad al diálogo entre el público y el equipo, enriqueciendo la recepción del largometraje.

Próximo estreno en salas y expectativas

La llegada de Eternity a los cines está programada para el 26 de noviembre, fecha en la que se espera que más espectadores puedan adentrarse en una historia donde el amor trasciende las fronteras convencionales.

Eternity llegará a los cines
Eternity llegará a los cines el 26 de noviembre, invitando a reflexionar sobre el amor, la fidelidad y la eternidad en las relaciones humanas (REUTERS/Mark Blinch)

La propuesta de Freyne busca, a través del humor y la emoción, cuestionar hasta dónde las decisiones acerca de a quién amar se limitan por el tiempo y las circunstancias.

El film promete situar a la audiencia frente a preguntas universales sobre los afectos, la fidelidad y el sentido de la eternidad en las relaciones humanas.

Con un elenco consolidado y una mirada novedosa sobre el género romántico, Eternity aspira a dejar huella en quienes busquen algo más que un relato convencional de amores terrenales.

Temas Relacionados

Festival Internacional de Cine de TorontoEternityMiles TellerElizabeth OlsenDavid FreyneComedia románticaGuerra de CoreaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El político fue asesinado a tiros mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Desde Chris Patt hasta Stephen

El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

Los actores forjaron una estrecha amistad luego de trabajar juntos en la cinta “Deadfall”.

El día que Charlie Sheen

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955

La canción de Bill Haley & His Comets marcó una generación y un punto de inflexión en la música popular al posicionarse en el primer puesto en Billboard. Cómo su incursión alteró para siempre los sonidos juveniles y transformó las costumbres en la posguerra

“Rock Around the Clock”: el

Jon Cryer ganó menos dinero que Charlie Sheen en “Dos hombres y medio” pese a sus escándalos por adicción

El actor recordó cómo la producción de CBS pagó cifras récord a su colega aun en plena adicción, mientras él recibía solo una fracción.

Jon Cryer ganó menos dinero

Jerry Seinfeld comparó el movimiento “Free Palestine” con el Ku Klux Klan

El comediante volvió a enfrentar críticas de estudiantes, quienes lo habían abucheado en su discurso de graduación en 2024.

Jerry Seinfeld comparó el movimiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro del Interior afirmó

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

Anticipan “lluvia débil” para la noche del miércoles en el AMBA: el pronóstico para el resto de la semana

En medio de la crisis, el gobierno de Misiones toma distancia de la administración de Javier Milei

Los docentes universitarios convocaron a un paro en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos responsabilizó al régimen

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

TELESHOW
El enojo de Georgina Barbarossa

El enojo de Georgina Barbarossa por no ser nominada como conductora en los Martín Fierro 2025: “Es insólito e injusto”

La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”