El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

Eternity explora el valor de los vínculos afectivos y la lealtad en un universo donde la vida terrenal deja de ser un límite (REUTERS/Mark Blinch)

El Festival Internacional de Cine de Toronto vivió el estreno de Eternity, una comedia romántica protagonizada por Miles Teller, Elizabeth Olsen y Callum Turner. La cinta, dirigida por David Freyne, examina el valor de los vínculos afectivos y la lealtad en escenarios donde la existencia terrenal deja de ser un límite, abriendo interrogantes sobre el significado del amor en condiciones extraordinarias.

Elenco y director presentan un dilema existencial

Durante la presentación celebrada el domingo 7 de septiembre de 2025 en Toronto, los protagonistas y el realizador compartieron sus impresiones con el público asistente.

Tras la proyección, se desarrolló una sesión de preguntas y respuestas en la que Miles Teller abordó la esencia de su personaje y sus propias percepciones sobre el amor. El actor explicó que, para él, la historia de Eternity permite observar lo que ocurre tras las apariencias cotidianas, en especial la entrega silenciosa y la dedicación diaria que conforman una relación estable y verdadera.

Miles Teller destaca la influencia de su educación y experiencias personales en la interpretación de su personaje en Eternity (REUTERS/Mark Blinch)

Teller afirmó que su educación influyó intensamente en su interpretación. Señaló que creció rodeado de hombres cuya principal prioridad era la felicidad de su pareja, un contexto que, según el actor, se traduce en la autenticidad con la que aborda el tema en pantalla.

“Esto era una forma hermosa de echar un vistazo tras la cortina de la gente que uno se cruza en el supermercado, gente que se mantiene firme”, comentó Teller, subrayando la honestidad de los vínculos cotidianos y cómo estos nutren el relato del largometraje.

Una historia de amores eternos y decisiones imposibles

Eternity relata la travesía de Larry, interpretado por Teller, quien muere y se enfrenta a una elección trascendental en un universo más allá de la vida. En ese entorno, las personas recién fallecidas deben decidir cuál será su destino final.

Larry, sin embargo, pronto descubre un inesperado conflicto: su esposa Joan, a quien da vida Elizabeth Olsen, conserva sentimientos profundos por su primer marido, encarnado por Callum Turner.

La película plantea un dilema existencial sobre la fidelidad y las decisiones imposibles tras la muerte (REUTERS/Mark Blinch)

El personaje de Turner, un soldado caído durante la guerra de Corea, ha permanecido aguardando 67 años un reencuentro con Joan.

Este planteo desata una tensión emocional sobre la naturaleza de la fidelidad y las nuevas posibilidades de elección cuando las reglas terrenales dejan de aplicar. La película invita al espectador a reflexionar sobre cómo la memoria, el afecto y las lealtades pasadas se reconfiguran ante la inmortalidad.

Visión creativa y construcción de personajes

El director David Freyne presentó su visión acerca del eje central del film: el dilema complejo de elegir entre dos grandes historias de amor. Además, puntualizó que la problemática central radica en la difícil decisión de Joan, atrapada entre el amor presente y los lazos con su pasado. El filme, de esta manera, transita el terreno de lo sobrenatural, pero mantiene el foco en experiencias íntimas y reconocibles.

El director David Freyne subraya el enfoque íntimo y emocional de Eternity, más allá de su premisa sobrenatural (REUTERS/Mark Blinch)

Por su parte, Elizabeth Olsen describió el reto de interpretar a una mujer sumida en el desconcierto por la intensidad de sus emociones.

“Simplemente, intenté hacer lo que estaba escrito lo mejor que pude”, explicó Olsen, destacando que se propuso transmitir la confusión y vulnerabilidad de su personaje de acuerdo con el guion. La actriz resaltó la importancia de ser fiel al texto y reconocer que, ante ciertas situaciones, solo queda actuar con honestidad emocional.

La vida sentimental del elenco y su relación con la obra

Durante el evento, la vida personal de Miles Teller cobró relevancia. El actor está casado desde 2019 con la actriz y modelo Keleigh Sperry.

En una reciente conmemoración por su sexto aniversario de bodas, Teller compartió públicamente un mensaje de gratitud y amor hacia su esposa, evidenciando cuánto valora la conexión y el respeto mutuo, aspectos que, según él, son el motor de cualquier relación duradera.

La vida sentimental de Miles Teller y su relación con la obra aportan autenticidad al estreno de Eternity (REUTERS/Mark Blinch)

La presencia de los actores y sus testimonios otorgaron al estreno un tono introspectivo que reflejó la búsqueda de autenticidad no solo en la ficción de Eternity, sino también en la manera como los artistas viven sus propios vínculos fuera de la pantalla.

Este enfoque aportó profundidad al diálogo entre el público y el equipo, enriqueciendo la recepción del largometraje.

Próximo estreno en salas y expectativas

La llegada de Eternity a los cines está programada para el 26 de noviembre, fecha en la que se espera que más espectadores puedan adentrarse en una historia donde el amor trasciende las fronteras convencionales.

Eternity llegará a los cines el 26 de noviembre, invitando a reflexionar sobre el amor, la fidelidad y la eternidad en las relaciones humanas (REUTERS/Mark Blinch)

La propuesta de Freyne busca, a través del humor y la emoción, cuestionar hasta dónde las decisiones acerca de a quién amar se limitan por el tiempo y las circunstancias.

El film promete situar a la audiencia frente a preguntas universales sobre los afectos, la fidelidad y el sentido de la eternidad en las relaciones humanas.

Con un elenco consolidado y una mirada novedosa sobre el género romántico, Eternity aspira a dejar huella en quienes busquen algo más que un relato convencional de amores terrenales.