La razón por la que Kourtney Kardashian continúa amamantando a su hijo Rocky de dos años

La empresaria sorprendió al revelar que amamantar a su hijo la mantiene con energía

Kourtney Kardashian reveló los hábitos
Kourtney Kardashian reveló los hábitos que sigue para poder amamantar a su hijo Rocky. (Grosby/Instagram/@kourtneykardash)

Kourtney Kardashian compartió detalles íntimos de su vida como madre durante su participación en The Catalysts el evento anual de Women’s Wear Daily (WWD) celebrado el martes en Nueva York.

La estrella de The Kardashians, de 46 años, reveló que aún está amamantando a su hijo Rocky Thirteen, quien cumplió dos años este noviembre, una confesión que generó sorpresa entre los asistentes.

Durante la conversación, la empresaria habló sobre su rutina de bienestar, la maternidad y las decisiones personales que han moldeado su estilo de vida.

La revelación surgió cuando la moderadora, Jenny B. Fine de WWD, le preguntó de dónde obtiene la energía para manejar su apretada agenda siendo madre de cuatro hijos.

Kourtney Kardashian admitió que amamantar
Kourtney Kardashian admitió que amamantar a su hijo Rocky le da energía. (Instagram/Kourtney Kardashian)

“¿Cómo consigo mi energía? Honestamente, no tengo idea. Me lo pregunto a mí misma. No tomo alcohol. Estoy amamantando”, dijo.

Huck intervino recordando que, antes de su embarazo, ella era “una chica del matcha”, a lo que Kourtney añadió: “No puedo esperar para volver a tomar matcha”.

La estrella explicó que, aunque técnicamente podría consumir cafeína mientras amamanta —según dijo—, lo ha convertido en una decisión personal evitarla por completo. Para compensar la falta de estimulantes, recurre a suplementos.

Por si fuera poco, Kourtney Kardashian aprovechó el foro para reflexionar sobre la importancia de establecer rutinas. “Para mí, el bienestar es encontrar un ritmo. Así es como puedes ser consistente”, afirmó.

Kourtney Kardashian aseguró que tener
Kourtney Kardashian aseguró que tener una rutina le ayuda a estar bien con ella misma. (Instagram/Kourtney Kardashian)

Entre sus hábitos “no negociables”, mencionó caminar diariamente, dormir al menos ocho horas y seguir religiosamente su protocolo de suplementos.

También compartió que actualmente está “batallando un pequeño resfriado” y, por ello, está “doblando” su consumo de productos para la inmunidad, a los que añade aceite de orégano.

La fundadora de Lemme, que también es madre de Mason (15), Penelope (13) y Reign (10) —todos fruto de su relación anterior con Scott Disick—, reconoció que no siempre logra mantener un estilo de vida ideal.

“Hay momentos en los que soy la chica del bienestar a tiempo completo, y otros en los que, como muchas mamás entenderán, tú quedas al final de la lista”, expresó.

Kourtney Kardashian admitió que no
Kourtney Kardashian admitió que no siempre puede lograr cuidar de ella misma como madre de cuatro hijos. (Instagram/@kourtneykardash)

La confesión sobre la lactancia llega días después de que crecieran rumores de un posible quinto embarazo, alimentados por una foto donde Travis Barker sostenía un par de zapatitos Vans.

Aunque Kourtney Kardashian ha negado estar esperando otro bebé, fuentes cercanas sugieren que la pareja sí contempla ampliar la familia. Por ahora, la estrella continúa enfocada en su maternidad, su salud y su creciente emporio de bienestar.

