“Soy un hombre renacentista”: la etapa más madura de A$AP Rocky entre el set, la alta costura y la paternidad

A$AP Rocky redefine su carrera artística al incursionar en la actuación y consolidar su imagen como hombre renacentista (REUTERS/Eduardo Munoz)

A$AP Rocky se encuentra en una fase de transformación artística que lo coloca en el centro de la conversación cultural. En diálogo con Vanity Fair, el rapero, pareja de Rihanna y figura clave de la moda se define como un hombre renacentista, convencido de que la actuación es una prolongación natural de su creatividad.

“Actuar es solo otro componente de las grandes artes. Y yo soy un hombre renacentista”, afirmó Rocky, quien observa su futuro con la misma confianza con la que construyó su imagen pública desde Harlem.

Transformación artística y origen en la cultura pop

El paso de Rocky del rap a la actuación no responde a un simple cambio, sino a una evolución cuidadosamente cultivada desde el inicio de su carrera.

El artista explora nuevos retos actorales en 'If I Had Legs I’d Kick You', un drama psicológico de A24 junto a Rose Byrne

Antes de consolidarse junto a Rihanna como figura central en la cultura pop, Rocky ya destacaba como miembro de A$AP Mob, uniendo relatos urbanos con la ostentación de diseñadores como Rick Owens y Raf Simons. Su magnetismo fue una herramienta desplegada a voluntad, consolidando su presencia tanto en la música como en la moda.

El salto al cine junto a referentes de peso

En el ámbito cinematográfico, Rocky da un salto decisivo con su participación en Del cielo al infierno, un thriller dirigido por Spike Lee que se estrenará en 2025. En la película, comparte escenas con Denzel Washington, interpretando a un joven que desafía las reglas impuestas por un experimentado ejecutivo discográfico.

Trabajar junto a Lee y Washington resultó revelador para Rocky, quien describió la dinámica entre ambos: “Washington sabe cómo manejar a Spike; Spike, a su vez, sabe cómo manejar a su estrella. Creo que se aportan mutuamente eso. Es una certeza en la ejecución y una certeza en la pasión… está en el aire y no se puede negar”, declaró Rocky según Vanity Fair.

Colaboración creativa y estilo personal

La moda y la alta costura siguen siendo pilares en la vida de A$AP Rocky, quien copresidió la Met Gala tras ser absuelto en un juicio (REUTERS/Aude Guerrucci)

Observar a estos referentes motivó a Rocky a reflexionar sobre sus propias colaboraciones, en especial con el artista Robert Gallardo y el estilista Matthew Henson, figuras fundamentales en su identidad experimental. “Lo que aprendí de Henson es cómo identificar marcas nuevas y antiguas… vamos a apoyar a los jóvenes”, explicó el rapero, subrayando el peso de la moda en su camino.

Su interés por la alta costura y apuestas vanguardistas, que en sus comienzos generaban controversia en el hip-hop, hoy definen tendencia en el género. A los 37 años, Rocky se considera un veterano en cuestiones de estilo, lo que le permitió valorar aún más el tiempo compartido en el set con Washington: “Estoy en un punto en el que, cada vez que estoy cerca de un OG, solo absorbo conocimiento”.

Nuevos retos: el alcance actoral de Rocky

La entrada al cine de Rocky abarca más de un proyecto. Este año, tendrá un rol destacado en If I Had Legs I’d Kick You, un drama psicológico de A24 donde interpreta a un singular encargado de motel junto a Rose Byrne.

La relación con Rihanna y la llegada de sus hijos transforman las prioridades y la visión de futuro de A$AP Rocky (REUTERS/Manon Cruz)

El personaje le permitió mostrar su carisma distintivo y sentido del humor travieso, pero también implicó un reto que lo distancia de sus orígenes en el hip-hop y lo acerca a historias más complejas, como la maternidad.

“Siempre tuve ese deseo, esa pasión innata por hacer estos papeles”, confesó Rocky a Vanity Fair. Compartir espacio con otros actores en la portada de la revista le brindó una sensación de pertenencia: “Estar en ese lugar y ser reconocido y respetado como actor, o simplemente como artista en general… honestamente, fue cosa de chicos”.

La moda y la familia como pilares

La moda permanece como un pilar esencial para Rocky. A comienzos de año, copresidió la Met Gala apenas tres meses después de ser absuelto en un juicio por asalto, y sus trajes de corte impecable generaron expectación en redes sociales.

El rapero y pareja de Rihanna destacó la actuación como una extensión natural de su creatividad y visión artística (Evan Agostini/Invision/AP)

Junto a Rihanna, posó para los flashes tras el veredicto, consolidando su posición como pareja dominante en el ámbito cultural. Rocky es consciente de la naturaleza mutable de la moda y de que su reinado tendrá un final: “Después de mí, vendrá alguien especial, y espero saber quién es esa persona. Y será alguien que, en mi opinión, lo merezca”, expresó en la entrevista con Vanity Fair.

La vida familiar ocupa un lugar central en esta etapa. La relación con Rihanna y la llegada de sus hijos transformaron sus prioridades y su visión de futuro. Poco después de compartir portada con otros actores para Vanity Fair, la familia creció con el nacimiento de su hija, a quien él y Rihanna llamaron Rocki Irish.

Este hecho representó un punto de inflexión personal: al finalizar el rodaje, Rocky recibió la noticia con una sonrisa que reflejaba el momento especial que vive.