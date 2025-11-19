Entretenimiento

Miss Universo 2025: Miss Noruega causa revuelo global con su traje típico en forma de salmón

La candidata noruega desató debate mundial con un traje típico inspirado en el salmón, símbolo económico y ambiental clave para su país

Guardar
La candidata noruega usó un traje típico inspirado en el salmón, símbolo económico y ambiental de su país. Créditos: Redes Sociales

La pasarela preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia sumó este fin de semana uno de los momentos más comentados —y virales— del certamen.

La aparición de Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, causó sorpresa debido a que desfilo envuelta en un traje típico inspirado en el salmón, uno de los pilares culturales y económicos más importantes de su país.

La propuesta, que de inmediato dividió opiniones, se transformó en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Durante el desfile, Miss Noruega avanzó con un atuendo en tonos naranja cobrizo, texturas escamadas y una estructura que reproducía la silueta de un salmón.

Miss Noruega representó a su
Miss Noruega representó a su país con un traje con silueta de salmón. (Captura de video)

La pieza, de gran volumen, parecía envolverla por completo. Al abrirse la estructura principal, dejó al descubierto un enterizo transparente que contrastaba con el exterior escultórico.

Sin embargo, la audiencia apenas pudo detenerse en los detalles: la propuesta general acaparó toda la atención por su carácter inesperado y su contundente simbolismo visual.

En redes sociales, el look se convirtió en un fenómeno inmediato. En X, TikTok e Instagram circularon miles de comentarios y memes que iban desde bromas sobre “convertir la pasarela en un menú de mariscos” hasta comparaciones con disfraces teatrales.

El traje noruego se mantuvo durante horas entre los temas más comentados del certamen, con usuarios debatiendo si se trataba de una genialidad conceptual o una apuesta demasiado arriesgada para el escenario de Miss Universo.

El traje típico de Miss
El traje típico de Miss Noruega en la pasarela causó revuelo en las redes sociales. (Captura de video)

Aunque para algunos espectadores el diseño parecía un disfraz, el concepto tenía raíces profundas. El salmón no solo es un recurso económico clave para Noruega; también constituye una tradición que ha marcado a comunidades pesqueras por generaciones.

Es así que el traje representa trabajo, historia, balance ecológico y, en tiempos recientes, uno de los debates más importantes sobre sostenibilidad marina.

De acuerdo con el equipo de Leonora, la candidata quiso “contar una historia, no solo lucir espectacular”.

Leonora Lysglimt-Rødland deseaba tener un
Leonora Lysglimt-Rødland deseaba tener un concepto profundo en su traje típico. (Captura de video)

El traje buscó reflejar tres ejes principales: la importancia histórica de la pesca en la formación del país, la relevancia económica del salmón noruego en el comercio internacional y la urgencia de promover prácticas responsables para proteger los ecosistemas marítimos.

En un certamen donde el traje típico suele recurrir a folclore, artesanías o símbolos mitológicos, la elección noruega apostó por una narrativa contemporánea y ambiental.

¿Quién es Miss Noruega 2025?

Con apenas 19 años, Leonora Lysglimt-Rødland se ha convertido en una de las participantes más comentadas del certamen. Campeona mundial de baton twirling, atleta, bailarina y representante internacional en competencias deportivas, la joven modelo ha logrado posicionarse como una candidata disciplinada y con una fuerte carga de propósito social.

Además de modelo, Leonora Lysglimt-Rødland
Además de modelo, Leonora Lysglimt-Rødland es atleta y bailarina. (Instagram/@leonoralysglimt)

Es además activista por la sostenibilidad y promotora de la moda consciente, con especial énfasis en el uso de fibras naturales como el abacá, material que la llevó a ser apodada “Miss Abaca” en su país.

Su presencia en Miss Universo 2025 no solo ha sido marcada por su desempeño en las pasarelas, sino también por la intención de integrar conciencia ambiental en cada una de sus presentaciones, algo que su traje de salmón terminó de consolidar como sello personal.

Temas Relacionados

Miss NoruegaMiss Universoentretenimiento

Últimas Noticias

Paul Mescal y una nueva etapa artística: “Estoy agradecido, pero no espero que todos me entiendan”

En entrevista con Vanity Fair, el actor irlandés dijo que necesita un respiro de los papeles que lo hicieron famoso y ahora prioriza la autenticidad, el equilibrio personal y la toma de decisiones sin depender de la aprobación ajena

Paul Mescal y una nueva

Así fue la caída de Miss Jamaica en la gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado actual

La concursante fue sacada en camilla del escenario tras desplomarse mientras caminaba por la pasarela

Así fue la caída de

“Ya no persigo el éxito a cualquier precio”: Lili Reinhart se reinventa tras el fenómeno de Riverdale

Lejos de buscar la aprobación de Hollywood, la actriz prioriza su salud mental, proyectos auténticos y relaciones genuinas. Su visión sobre el éxito, la valoración del pasado y el equilibrio entre la fama y el bienestar cotidiano, en una entrevista con Marie Claire

“Ya no persigo el éxito

El vergonzoso recuerdo de Kate Winslet y su primer encuentro con el rey Carlos III: “No me importa mucho lidiar con el golpe”

Winslet contó que solo un abrigo la salvó de pasar un momento incómodo frente al representante de la realeza británica

El vergonzoso recuerdo de Kate

D4vd es investigado por muerte de adolescente dos meses después del hallazgo del cuerpo en su Tesla

El cuerpo de Celeste Rivas, joven de 15 años, fue localizado a mediados de septiembre

D4vd es investigado por muerte
DEPORTES
“Deja de marcar goles”: las

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

TELESHOW
Dani La Chepi contó su

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Una esmeralda de 300 kilos

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar

Zelensky y Erdogan aseguraron que se han “reactivado” los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia

Nvidia aumentó sus ganancias un 65% y prevé ingresos superiores a las estimaciones para el cuarto trimestre

Rafael Correa calificó de “inoportunas” las declaraciones de Luisa González sobre dos cuadros del correísmo

La ministra de Ambiente de Ecuador en la COP30: “No renunciaremos a nuestras reservas”