La ex esposa de Justin Trudeau rompió el silencio sobre su relación con Katy Perry

Sophie Grégoire reflexionó sobre su proceso personal tras la separación y la exposición mediática del romance entre la cantante y el político canadiense

Sophie Grégoire se sinceró sobre
Sophie Grégoire se sinceró sobre cómo tomó el romance entre Justin Trudeau y Katy Perry. (Créditos: EFE. TMZ)

Sophie Grégoire habló abiertamente sobre el proceso emocional que ha vivido tras la separación de su esposo, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, y la reciente relación del político con Katy Perry.

Sus declaraciones tuvieron lugar el 12 de noviembre, durante una entrevista en el pódcast Arlene Is Alone, donde reflexionó con honestidad sobre lo que significa lidiar con los cambios personales bajo la mirada pública.

La mujer de 50 años, aseguró que resulta “normal” sentirse afectada cuando una expareja inicia un nuevo romance, especialmente cuando dicha relación acapara la atención mediática.

Al ser consultada por la presentadora Arlene Dickinson sobre el impacto que ha tenido en ella la exposición pública de la relación entre el político de 53 años y la cantante de 41 años, la comunicadora respondió sin rodeos.

Sophie Grégoire reaccionó al romance
Sophie Grégoire reaccionó al romance de Katy Perry y Justin Trudeau. (X)

“Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Normal. Cómo reaccionas es tu decisión. Yo elijo intentar escuchar la música en lugar del ruido”, dijo.

La ex primera dama añadió que es consciente de que la sobreexposición mediática puede convertirse en un detonante emocional.

“Estoy muy al tanto de que muchas cosas públicas pueden ser disparadores. Somos humanos. Lo que hago con eso es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión”, señaló.

Pese a su determinación, Sophie Grégoire reconoció que permitir que las emociones fluyan es inevitable y necesario, pero aseguró que intenta encontrar un equilibrio entre la vulnerabilidad personal y la responsabilidad emocional que implica vivir una separación en el foco público.

Sophie Grégoire aseguró que intenta
Sophie Grégoire aseguró que intenta que las emociones por su divorcio de Justin Trudeau no la afecten demasiado. (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

“¿Significa eso que no tengo emociones? ¿Que no lloro, grito, río? No. Sobre todo porque tengo un corazón muy tierno. Pero después de la emoción viene la decisión sobre cómo reaccionar”, expresó.

Cabe recordar que Grégoire anunció su separación de Trudeau en 2023, tras 18 años de matrimonio, y desde entonces ha mantenido un discurso centrado en el autocuidado y el respeto mutuo. En el pódcast reiteró que, aunque la situación ha sido emocionalmente desafiante, intenta no permanecer en un estado reactivo.

Puedes quedarte en ese modo reactivo, pero sufrirás las consecuencias. A los 50 estoy aprendiendo que la gente se enfrenta a la vida desde el lugar interno en el que se encuentra… Es tu decisión ver eso y preguntarte: ‘¿Cómo voy a dejar que esto afecte mi felicidad?’”, afirmó.

Para ella, el crecimiento personal ha sido un eje fundamental durante esta etapa. Aseguró que, como defensora de la salud mental, entiende la importancia de permitirse sentir plenamente: “Me dejaré estar decepcionada por alguien, me dejaré estar enojada, triste. Y sé lo importante que es sentir esas emociones”.

Para Sophie Grégoire, controlar
Para Sophie Grégoire, controlar sus sentimientos es fundamental. (EFE/Isaac Esquivel)

En cuanto a los tres hijos que comparte con Justin Trudeau —Xavier, de 18 años; Ella-Grace, de 16 años; y Hadrien, de 11 años—, Sophie Grégoire destacó que la prioridad de ambos padres ha sido mantener estabilidad y unidad familiar.

“Tenemos vidas separadas, pero una vida familiar. Se necesita una decisión consciente y común de que nuestra familia es nuestra mayor creación, y vamos a alimentarla juntos, sin importar si estamos en caminos de vida diferentes”, explicó.

Las declaraciones llegan semanas después de que Justin Trudeau y Katy Perry hicieran su primera aparición oficial como pareja el 25 de octubre en París, durante la celebración del cumpleaños de la artista. La pareja había sido vinculada por primera vez en julio, cuando fueron vistos paseando a un perro.

Ray J contrademanda a Kim

Todo lo que se sabe

El show de AC/DC hizo

"No están preparados": Guillermo Del

Glenn Close revela cómo su
Javier Frana, en la previa

Eleonora Wexler: "Vivía atrapada en

Parisi instó a Kast y

