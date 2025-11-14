Entretenimiento

Nobu Manchester, el rascacielos de 76 pisos con el que Robert De Niro busca transformar esta ciudad británica

Impulsada por el célebre actor y empresario junto a Nobu Hospitality, esta torre será la más alta fuera de Londres. Apartamentos exclusivos, hotel, restaurante, spa, son algunas de las propuestas de lujo que definen esta edificación

Robert De Niro impulsa el
Robert De Niro impulsa el rascacielos más alto de Manchester (REUTERS/Stephane Mahe)

La ciudad de Manchester experimenta una transformación significativa con lo que será la llegada de un nuevo rascacielos, que será el más alto de la ciudad. Este proyecto nace producto de la visión de Robert De Niro, quien es un gran inversor de esta edificación.

En el corazón de la urbe se colocó la primera piedra para lo que será el centro Nobu Manchester, una idea que aspira a convertirse en un referente arquitectónico y empresarial.

El actor, reconocido por su trayectoria en el cine y su papel como inversor en la hostelería de lujo, impulsa junto a Nobu Hospitality, una firma con decenas de hoteles por el mundo, una iniciativa que busca transformar el perfil urbano de la ciudad y fortalecer su atractivo internacional.

Robert De Niro y Nobu
Robert De Niro y Nobu Matsuhisa, chef y fundador del grupo empresarial que lidera el proyecyo de "Nobu Manchester" (REUTERS/Yara Nardi)

En el acto que inició las obras, De Niro aseguró que la ciudad posee un “carácter auténtico” y ve en este desarrollo una oportunidad para dejar una huella duradera en el norte de Inglaterra. En abril de 2025, el gobierno local dio el visto bueno para que pueda iniciar el trabajo.

Inician las obras de la torre que financia Robert De Niro

Las obras del rascacielos, situadas junto a la parada de tranvía Deansgate-Castlefield, comenzaron en 2024 y marcan la primera incursión residencial de la marca en el Reino Unido fuera de Londres. Durante la ceremonia de inicio de la construcción, el intérprete expresó: “Es genial estar aquí en Manchester, estamos orgullosos de formar parte de ella”.

La implicación personal de la figura en el edificio va más allá de la inversión financiera. Como copropietario de la firma, fundada en 1994 junto al chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper, el actor ha destacado el vínculo especial que siente con la urbe. En declaraciones con la prensa, De Niro describió a Manchester como una ciudad “creativa, apasionada y fuerte”, y reiteró su orgullo por formar parte de su desarrollo. Incluso, se mostró entusiasmado de regresar cuando la obra esté finalizada.

Robert De Niro y el
Robert De Niro y el equipo de Nobu iniciaron con la construcción del próximo rascacielos (Nobu)

En principio, el proyecto requerirá de seis años, periodo durante el cual planea mantenerse involucrado. Asimismo, destacó en reiteradas ocasiones la ciudad de Manchester, la cual contará con una nueva torre. “Estamos orgullosos de formar parte de ella”, insistió el actor la conferencia de prensa inaugural, reforzando la idea de que el proyecto representa tanto un desafío profesional como una apuesta personal por el futuro de la ciudad.

Altura y lujo: los detalles del rascacielos

El Nobu Manchester se perfila como el edificio más alto del Reino Unido fuera de Londres, con una altura que alcanzará los 246 metros y 76 pisos, según anticipó Manchester Evening News. El diseño, a cargo del estudio SimpsonHaugh Architects y promovido por Salboy, contempla 452 apartamentos, un restaurante de alta gama, un hotel de 160 habitaciones y una amplia gama de instalaciones, entre las que se incluyen piscina, spa, gimnasio y un jardín.

El coste estimado del proyecto asciende a USD 474 millones, y la finalización de la obra está prevista para 2031. El desarrollo incluye además un segundo edificio de 23 plantas y 133 apartamentos destinados a vivienda más accesibles, ubicado en Great Bridgewater Street. Esta fase complementa la torre de 40 plantas y 362 apartamentos que Nobu inauguró en 2024 sobre los arcos ferroviarios victorianos del antiguo emplazamiento de la estación central de Manchester.

El proyecto liderado por De
El proyecto liderado por De Niro incluye 452 departamentos, un hotel de lujo, restaurante y exclusivas instalaciones (nobuhotels.com)

Trevor Horwell, director ejecutivo de la empresa, explicó a Financial Times que los precios inmobiliarios en Manchester ya superan a los de muchas ciudades europeas, lo que refuerza la viabilidad de residencias de marca como la que representa este proyecto.

Por su parte, la funcionaria de la ciudad Bev Craig, declaró a Manchester Evening News que la presencia de nombres globales como el de la firma supone “un gran impulso para la ciudad”.

Simon Ismail, director general de Salboy, señaló que atraer a empresas de esta magnitud actúa como catalizador para el desarrollo urbano y la captación de nuevas inversiones. “Manchester merece un alojamiento de lujo que esté a la altura de su creciente posición en el escenario internacional, y el equipo tiene la imaginación y la trayectoria para hacerlo realidad”, agregó el profesional.

Respaldado por la inversión y el entusiasmo de Robert De Niro, el Nobu Manchester se proyecta como un nuevo emblema arquitectónico y empresarial, reforzando la posición de la ciudad como destino preferente para inversiones internacionales y desarrollos de alta gama.

