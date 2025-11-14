La confesión de Billy Bob Thornton sobre la felicidad a los 70 años: “No me permito ser demasiado feliz, porque temo que algo pase”

En la serie 'Landman', Thornton afirmó que la insatisfacción impulsa su creatividad y que el trayecto es más valioso que el destino (Paramount Plus)

“No me permito ser demasiado feliz, porque temo que algo pase”, resumió Billy Bob Thornton en una entrevista con Esquire, sobre la filosofía que guía su vida. A los 70 años, el multifacético actor, músico y guionista, destacó cómo la felicidad, lejos de ser un objetivo absoluto, se convierte para él en un estado que observa con cautela.

Durante una noche tranquila en Texas, donde rueda la serie Landman, el artista reflexionó sobre el equilibrio entre la paz alcanzada y el temor persistente a que la vida le arrebate lo que más valora.

Filosofía de vida con felicidad contenida

La alegría plena le resulta esquiva, no por ausencia de motivos, sino por una especie de superstición que lo protege del dolor. Según explicó, su vida estuvo compuesta por diversas etapas y personajes, y la paz actual le resulta extraña: “Si prometes no ser demasiado feliz, es como un seguro para que no te lo arrebaten de nuevo”.

Para él, la cercanía con la felicidad implica también el riesgo de perderla, un temor que lo acompaña desde hace décadas. “Es difícil pasar por la vida intentando ser verdaderamente feliz cuando la verdadera felicidad es tu mayor miedo”, confesó. Mantener este sentimiento a cierta distancia es su modo de protegerse del dolor imprevisto.

Billy Bob Thornton reveló que su miedo a la felicidad proviene de una superstición y la pérdida de su hermano Jimmy (REUTERS)

Peso de la pérdida: la muerte de su hermano Jimmy

La muerte repentina de su hermano Jimmy en 1988, cuando Thornton tenía 33 años, marcó un punto de inflexión en su percepción de la vida. Jimmy, tres años menor, fue su mejor amigo y compañero de aventuras desde la infancia en Arkansas.

Compartieron la pasión por la música, sueños y dificultades familiares. Una enfermedad cardíaca, agravada en la niñez, le arrebató la vida de manera inesperada. El actor reconoció que, desde entonces, no volvió a experimentar la misma felicidad: “Nunca seré tan feliz como lo fui antes de que Jimmy muriera”.

Desde la ausencia de su hermano se transformó en una herida permanente y, a la vez, en el origen de su fobia a la plenitud.

Familia y relaciones personales

En la actualidad, comparte una relación estable con su esposa Connie, a quien conoció gracias a su cuñada Carrie durante el rodaje de “Bad Santa”. Juntos tienen a Bella, su hija de 21 años y estudiante universitaria, el centro de su existencia.

El actor resaltó que jamás se pierde un cumpleaños de Bella, incluso ante compromisos laborales. También mantiene una relación cercana con sus dos hijos mayores y conserva la amistad con la actriz Angelina Jolie, su exesposa. Sobre la famosa historia de los “viales de sangre”, aclaró a Esquire: “Angie es, hasta hoy, una de mis mejores amigas. Hablamos todo el tiempo”.

El actor mantiene una relación cercana con su esposa Connie y su hija Bella, priorizando siempre la familia sobre el trabajo (REUTERS)

Evolución profesional, excentricidades y rutinas diarias

Thornton creció en Arkansas, en un entorno de pobreza y bajo la exigencia paterna. Abandonó la universidad y trabajó en oficios duros, como aserraderos y cuadrillas de carreteras, antes de llegar a Hollywood.

Asimismo, el salto a la fama lo dio con Sling Blade en 1996, proyecto que escribió, dirigió y protagonizó y que le valió un Óscar al mejor guion original. Desde entonces, alternó papeles en producciones como Armageddon, Monster’s Ball y Friday Night Lights, además de participar en comedias y películas independientes.

“El listón está demasiado alto. Nunca seré tan bueno como los Beatles o como Frederic March”, confesó en la charla. A pesar del reconocimiento, Thornton se considera un outsider y nunca se siente completamente satisfecho con lo que ha logrado.

El intérprete es reconocido por hábitos poco convencionales y varias fobias. Fuma desde los 19 años, aunque los médicos aseguran que sus pulmones están en buen estado. Entre consultas a profesionales de la salud y consejeros intuitivos —como una especialista que afirmó poder “ver órganos” tras una experiencia cercana a la muerte—, el actor evidencia creencias poco comunes.

En el pasado, enfrentó problemas con el alcohol y las drogas, pero se alejó de ellos a los 24 años. Entre sus miedos figuran la propia felicidad, los dragones de Komodo y los muebles antiguos. Durante el rodaje de Landman, donde interpreta a Tommy Norris, recurre a distintos métodos para fumar.

Billy Bob Thornton encarna a Tommy Norris en Landman, un papel escrito especialmente para él por Taylor Sheridan (Paramount+)

Visión sobre el éxito y proyectos actuales

A pesar de su extensa carrera, Thornton nunca siente que alcanzó la meta final. “Creo que cuando tus sueños mueren, tú mueres. Mientras sigas soñando, estás bien”, reflexionó.

De acuerdo con su visión, la importancia reside en el trayecto y planteó: “El listón estaba puesto por Elvis Presley, los Beatles... Nunca voy a ser ninguno de ellos. Así que siempre estaré luchando y nunca estaré en paz con eso. Pero en cierto modo me alegra”. Cada etapa de su vida le pareció una existencia distinta, y considera que la insatisfacción es el motor de su creatividad.

Actualmente, protagoniza la serie Landman, ideada por Taylor Sheridan, quien escribió el papel de Tommy Norris para él. El actor está entusiasmado con este proyecto, que considera un éxito en calidad y audiencia.

También continúa con su banda, The Boxmasters, con la que realiza giras por Estados Unidos. Disfruta de la vida familiar en California y Texas, de noches tranquilas en el jardín observando mapaches y zarigüeyas, y de momentos sencillos muy valorados.

A pesar de la fama, se mantiene cercano a sus orígenes humildes: “¿Privilegiado? Crecí en la pobreza más absoluta. Trabajé en aserraderos, en cuadrillas de carreteras, limpiando después de accidentes. Si eso es privilegio, adelante, pero no lo creo”.

El actor se muestra satisfecho con el éxito de audiencia y crítica de Landman, su más reciente proyecto en televisión (REUTERS)

En su esencia, Billy Bob Thornton continúa siendo aquel joven trabajador, convencido de que la riqueza reside en el trayecto y no en el destino final. Encuentra una paz peculiar en el hecho de seguir soñando y atesorar los momentos simples.