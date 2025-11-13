Entretenimiento

Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con una canción inédita en el Vaticano

La artista italiana vivió un encuentro inolvidable donde entregó al pontífice la única copia de una obra inspirada en San Francisco de Asís y fue reconocida con el premio ‘Global Icon’ de Billboard Italia

La cantante italiana recibe el premio ‘Global Icon’ de Billboard Italia en una ceremonia histórica junto al Sumo Pontífice - (Instagram)

La Ciudad del Vaticano vivió un encuentro especial cuando Laura Pausini se presentó ante el papa León XIV con una canción inédita dedicada al Santo Padre.

Es que la cantante italiana ofreció al pontífice la única copia existente de una canción inédita inspirada en el ‘Cántico de las criaturas’ de San Francisco de Asís, y además recibió el premio ‘Global Icon’ de Billboard Italia.

La audiencia tuvo lugar junto al Aula Pablo VI y transcurrió bajo el estricto protocolo vaticano. Pausini llegó completamente vestida de negro, incluyendo las uñas pintadas en ese mismo tono. De este modo, atendió la norma que obliga a las mujeres a elegir atuendo formal y discreto en presencia del Papa. Solo algunas mujeres de la realeza, entre ellas la reina Letizia y la reina Sofía, cuentan con el ‘Privilegio de blanco’ que permite llevar vestimenta blanca ante el pontífice, subrayó ¡HOLA!

Laura Pausini entrega al papa León XIV una canción inédita inspirada en el ‘Cántico de las criaturas’ durante su visita al Vaticano - (EFE)

En este caso, Pausini asistió acompañada de su equipo de Warner Bross y portó una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, como recogieron las imágenes difundidas por la Santa Sede, de acuerdo con EFE. El acto central del encuentro surgió en el momento en que la artista entregó una grabación exclusiva en la que interpreta el ‘Cántico de las criaturas’, obra fundamental atribuida a San Francisco de Asís.

En declaraciones tomadas por ¡HOLA!, la artista explicó: “He querido regalarle algo personal, con una canción a la que estoy muy unida desde que la cantaba en la iglesia cuando era niña”.

La obra, titulada “Fratello sole Sorella luna” (1972, Claudio Baglioni), cobra especial significado porque las autoridades italianas eligieron el ‘Cántico de las criaturas’ como himno del patrón de Italia a partir del próximo año, según constató la misma fuente.

El protocolo vaticano exige vestimenta negra a las mujeres, salvo a quienes poseen el ‘Privilegio de blanco’, como la reina Letizia - (EFE)

Durante la ceremonia, Billboard Italia entregó a Pausini el premio ‘Global Icon’ al reconocer su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”, reiteró la revista y consignó EFE. El hecho de recibir el galardón ante el papa le dio un carácter excepcional, pues a lo largo de más de 30 años de carrera, Pausini nunca experimentó la entrega de un premio frente al Sumo Pontífice.

En ese mismo evento, Billboard Italia otorgó al papa una placa simbólica en la que resalta “la importancia de que las voces de las mujeres en la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”, según ambas agencias.

El ambiente del encuentro se impregnó de gestos de cercanía y recuerdos personales. Pausini, emocionada, confesó que atravesó una “jornada surrealista y extraordinaria. Fue un momento y un encuentro que recordaré para siempre”, aseguró la cantante, según ¡HOLA!

Por otra parte, el papa León XIV manifestó abiertamente su admiración por Pausini, al comentar que seguía su música durante su estancia en Perú, cuando las comunidades lo conocían como Robert Prevost. Además, destacó la presencia del sacerdote Edgard Rimaycuna Inga en la sala, a quien definió como “su principal fan, si no del mundo, sí de América Latina”, compartió la publicación.

El evento resalta el valor del arte y la música en el diálogo entre espiritualidad y cultura contemporánea, marcando un hito en la historia vaticana - (Foto Jose Breton/Invision/AP)

El Vaticano consagró estos días su papel como punto de encuentro relevante para figuras del arte y la cultura. Junto a la visita de Pausini, la Santa Sede recibió a personalidades como Naomi Campbell.

En los días siguientes, el papa León XIV tiene agendado un diálogo con artistas internacionales como Cate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee y el español Albert Serra para analizar el lugar de la creatividad artística dentro de la Iglesia, comunicó ¡HOLA!

El histórico evento no solo subrayó el valor del arte y la música en escenarios universales, también remarcó el diálogo respetuoso entre la espiritualidad y la cultura contemporánea. Para Pausini, la ocasión significó mucho más que un reconocimiento profesional, ya que obsequió lo que considera una parte profunda de su identidad y memoria personal y, a su vez, obtuvo el apoyo de una de las instituciones más influyentes del mundo.

El emotivo intercambio mostró la fuerza de la música y la creación artística para inspirar vínculos de empatía y respeto, incluso en contextos donde la tradición y el ceremonial ocupan un lugar central. Un día que marcó tanto a la artista como a la historia reciente del Vaticano.

