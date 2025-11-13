Entretenimiento

La luchadora Christy Martin defendió a Sydney Sweeney tras fuertes críticas: “Ella es mi amiga y aliada”

Sweeney interpreta a la legendaria boxeadora en el drama biográfico “Christy”

Sweeney recibió elogios por su compromiso físico y emocional para retratar la historia de superación de la boxeadora. (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

La legendaria boxeadora Christy Martin salió en defensa de Sydney Sweeney luego de que la actriz enfrentara una ola de críticas por el bajo desempeño en taquilla de Christy, el biopic que narra la historia de su vida.

La película, estrenada el 7 de noviembre de 2025, recaudó apenas 1,3 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, una cifra muy por debajo de sus 15 millones de presupuesto.

La cinta —producida por Black Bear y presentada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF)— había despertado expectativas por su potencial en la temporada de premios, con elogios tempranos a la interpretación de Sweeney como la “Coalminer’s Daughter” del boxeo femenino.

Sin embargo, tras su flojo debut, las redes sociales se llenaron de mensajes que apuntaban directamente a la actriz de Euphoria, culpándola del tropiezo comercial.

Christy Martin salió en defensa de la actriz y la llamó "aliada"(Captura: Instagram)

Ante los ataques, la propia Christy Martin decidió pronunciarse en Instagram para respaldar públicamente a la intérprete que llevó su historia a la pantalla.

“He sido una luchadora toda mi vida. Mi vida lo refleja en todos los sentidos y ahora peleo por otros”, escribió la exdeportista de 57 años. “En los últimos días he visto a algunas personas atacar a mi amiga Sydney Sweeney. Syd no solo trabajó duro por esta película, trabajó duro por mí. Por mi historia. Por tantas otras personas que sufren en silencio. Así que quiero dejar claro quién es Syd: ella es mi amiga y aliada”.

Sweeney, al encarnar a la exboxeadora en el filme, se enfrentó a un proceso de transformación que la exigió a nivel físico y emocional. Christy Martin fue víctima de violencia doméstica y sobrevivió a años de abuso de su entrenador y esposo, ángulo que se aborda en la película.

Christy Martin, ícono del boxeo femenino, posó junto a Sydney Sweeney durante la gira promocional de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Puedes sentir la energía de una persona. Sydney se sintió muy sencilla y con los pies en la tierra. Está en esto por la misma razón que yo: compartir una historia que marque la diferencia”, había dicho la luchadora en declaraciones previas para PEOPLE.

La reciente publicación de Christy Martin también se ha interpretado como una respuesta indirecta a los comentarios ácidos que emitió Ruby Rose, actriz de Orange Is the New Black y Batwoman.

En una publicación vía Threads del 11 de noviembre, Rose afirmó que había estado vinculada al proyecto en sus primeras etapas y que iba a interpretar a Rosie, un personaje inspirado en Sherry Lusk, la novia de Christy Martin durante su adolescencia.

“El guion original era increíble y cambió mi vida”, escribió Rose y aseguró que “la autenticidad queer” del relato se perdió con los cambios posteriores.

La actriz australiana Ruby Rose criticó públicamente a Sweeney y la acusó de “arruinar la película” (Composición fotográfica)

“Para su equipo de relaciones públicas hablar de que la película fracasó y decir que SS lo hizo ‘por la gente’... Nadie de ‘la comunidad’ quiere ver a alguien que los odia, desfilando por ahí pretendiendo ser una de nosotras. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy merecía algo mejor”, escribió indignada.

La respuesta de Sydney Sweeney

Por su parte, la estrella de Euphoria no ha eludido la baja recaudación de Christy en taquilla; sin embargo, ella le resta importancia al aspecto financiero en comparación con la reflexión social de la película.

“No siempre hacemos arte por los números, lo hacemos por el impacto”, escribió Sweeney en sus redes sociales. “Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida”.

“Esta película representa supervivencia, coraje y esperanza. Si Christy dio a una sola mujer el valor de dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos triunfado”, señaló.

