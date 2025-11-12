Entretenimiento

Ruby Rose lanza duras críticas a Sydney Sweeney por su papel en la película Christy: “Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia”

La actriz australiana expresó su enojo en redes sociales al revelar que fue considerada para protagonizar el drama deportivo dirigido por David Michôd

El estreno del filme sobre la icónica deportista recibió duras críticas por su falta de profundidad emocional y su decepcionante desempeño comercial pese a las altas expectativas del público y la prensa especializada

La actriz Ruby Rose arremetió públicamente contra Sydney Sweeney por su papel protagónico en Christy, la nueva película biográfica sobre la boxeadora estadounidense Christy Martin.

El drama deportivo retrata la vida de una de las primeras mujeres en alcanzar fama en el boxeo profesional estadounidense. Apodada “The Coal Miner’s Daughter”, Martin se convirtió en símbolo de superación en los años noventa y fue la primera boxeadora en firmar un contrato con Don King, uno de los promotores más influyentes del boxeo mundial.

La cinta, dirigida por David Michôd y estrenada el viernes 7 de noviembre, ha generado tanto polémica como decepción en la taquilla, donde apenas recaudó 1,3 millones de dólares en su primer fin de semana, según datos de Box Office Mojo.

Rose, conocida por su trabajo en Orange Is the New Black, publicó una extensa declaración en Threads, donde aseguró que ella fue considerada inicialmente para el papel principal. En su mensaje, criticó duramente a Sweeney, a quien llamó “cretina”, y afirmó que la película no estuvo a la altura del legado de Martin.

Ruby Rose publicó en Threads un mensaje donde reveló que fue considerada para interpretar a Christy Martin antes de la elección de Sydney Sweeney para el papel principal.

“El guion original de Christy Martin era increíble. Te cambia la vida. Yo estaba contemplada para interpretar a Cherry”, escribió Rose. “Que sus relaciones públicas hablen de fracaso y digan que SS [Sydney Sweeney] lo hizo por la ‘gente’. Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia, desfilando por ahí haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor”.

El origen del conflicto y las declaraciones de Ruby Rose

La polémica publicación de Ruby Rose se produjo luego de que la película Christy recibiera críticas dispares y un rendimiento económico por debajo de lo esperado. La actriz australiana de 39 años relató que se sintió profundamente decepcionada por haber perdido el papel, pero enfatizó que lo que más le molestó fue el rumbo que tomó el proyecto y la falta de representación auténtica del mundo queer.

“Todos tenían experiencia con el material básico. La mayoría de nosotros éramos gays. Es parte de por qué me quedé en la actuación. Perder papeles es algo que pasa todo el tiempo”, señaló en su mensaje, dejando entrever que el proyecto originalmente tenía un enfoque más diverso y cercano a las vivencias de Martin, quien ha hablado abiertamente sobre su identidad sexual y las dificultades que enfrentó como mujer lesbiana en el boxeo profesional.

La respuesta de Sydney Sweeney y el fracaso de ‘Christy’

Ruby Rose criticó la falta de autenticidad y representación en la película sobre la boxeadora Christy Martin, símbolo del boxeo femenino. REUTERS/Mario Anzuoni

Sydney Sweeney, de 28 años, no ha respondido directamente a los comentarios de Ruby Rose. Sin embargo, un día antes de la publicación, Sweeney compartió un mensaje en Instagram donde se refirió al modesto desempeño de la película. En él, la actriz de Euphoria se mostró orgullosa de haber dado vida a una historia inspiradora, pese a los bajos números de taquilla.

“Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron y seguirán creyendo en esta historia en los años venideros. Si Christy dio a una sola mujer el valor de dar su primer paso hacia la seguridad, habremos triunfado”, escribió Sweeney. “Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto”.

Un biopic que no logra conectar con el público

A pesar de las altas expectativas, Christy ha sido calificada como uno de los mayores fracasos de taquilla del año, con una recaudación inicial muy inferior a la inversión estimada. Críticos especializados de medios como Variety y The Hollywood Reporter señalaron que la cinta, si bien destaca por el esfuerzo físico de Sweeney, carece de la intensidad emocional necesaria para sostener una historia tan compleja.

La biopic Christy retrata la vida de la campeona Christy Martin, quien sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su exesposo y entrenador Jim Martin. (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

El guion, coescrito por Michôd y Mirrah Foulkes, intenta equilibrar la violencia del ring con los conflictos personales de Martin, quien sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su entonces esposo y entrenador, Jim Martin, en 2010. Sin embargo, varios críticos apuntaron que la película evita profundizar en la identidad sexual de la boxeadora, un aspecto central en su vida real y en su proceso de recuperación posterior.

Para muchos seguidores de Rose, este podría ser el motivo de su frustración. Su mensaje parece aludir a una pérdida de autenticidad y empatía con las comunidades que, como Martin, han sido marginadas en el deporte y en el cine.

Un futuro incierto para Christy y su legado

Pese a las controversias, el filme de Michôd sigue proyectándose en algunos cines independientes y podría encontrar un nuevo público cuando llegue a plataformas de streaming a finales de año. Sin embargo, el daño a su reputación parece difícil de revertir.

Sydney Sweeney aseguró que aumentó más de 10 kilos en menos de 2 meses para interpretar a Christy Martin. (Instagram/Sydney Sweeney)

El propio David Michôd, conocido por Animal Kingdom y The King, ha declarado a medios australianos que se siente “orgulloso” del trabajo de su equipo y de Sweeney, a quien calificó como “una intérprete comprometida y valiente”. No obstante, reconoció que Christy enfrentó dificultades para atraer a una audiencia masiva.

Mientras tanto, Christy Martin, ahora retirada y dedicada a entrenar jóvenes boxeadoras en Carolina del Norte, no ha hecho comentarios sobre la disputa entre ambas actrices.

Eddie Murphy se sinceró sobre

“Ya no hago películas pensando

Liam Hemsworth reveló cómo fue

Mark Harmon sorprendió a los

Rebecca Ferguson analizó su papel
La historia del arquero de

Johnny Depp: “Argentina tiene una

Tras el mortal operativo en

