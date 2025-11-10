MrBeast lanza su parque de retos inspirados en YouTube

Entretenimiento

Visitantes podrán participar en desafíos
Visitantes podrán participar en desafíos únicos inspirados en los videos de MrBeast en un parque temporal instalado en la capital de Arabia Saudita (EFE)

La inauguración de un parque temático inspirado en las acrobacias y desafíos del youtuber MrBeast tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en Riad, capital de Arabia Saudita.

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, dio a conocer a través de la red social X que el parque llevará el nombre de Beast Land.

Este lugar contará con juegos originales desarrollados a partir de los videos que lo han convertido en el creador más seguido de YouTube, con una audiencia que supera los 450 millones de seguidores.

El recinto estará disponible durante un periodo limitado, desde el 13 de noviembre hasta el 27 de diciembre.

En ese sentido, ofrecerá actividades como “Tower Siege”, donde los visitantes podrán utilizar catapultas para lanzar pelotas hacia grandes cilindros de 18 metros (60 pies) de altura.

Beast Land abrirá sus puertas
Beast Land abrirá sus puertas en Riad con juegos originales, retos de destreza y la promesa de la pared de premios más grande del mundo (Instagram/@mrbeast)

Otro de los retos, denominado “Drop Zone”, sitúa a seis participantes sobre trampillas activadas por botones que determinan quién cae último.

Además, los asistentes encontrarán “Airmail”, un juego en el que deberán soltarse por una tirolesa para dejar caer bolsas con peso en el centro de un objetivo, y el recorrido de pruebas tipo laberinto llamado “Dungeon Espace”.

Jimmy Donaldson enfatizó que su objetivo era evitar el modelo tradicional de los parques de diversiones.

“No quería que esto fuera como un parque temático típico, pensé todo desde los principios básicos y creé juegos que me encantaría probar”, expresó el creador en un mensaje difundido en X.

Y agregó: “Tendremos muchos juegos originales y, por supuesto, habrá montañas rusas y atracciones”.

MrBeast lleva su marca más
MrBeast lleva su marca más allá de YouTube, invitando a fanáticos a experimentar en persona desafíos que antes solo veían en línea (REUTERS/Kylie Cooper)

La elección de Riad como sede generó preguntas entre los seguidores del youtuber, mayoritariamente ubicados fuera de Estados Unidos.

“Medio del mundo porque la mayoría de mi audiencia está fuera de América y contamos con una gran base de fans en Oriente Medio. Quería darles la oportunidad de participar”, explicó MrBeast en sus redes sociales.

La apertura de Beast Land forma parte de un acuerdo firmado en mayo entre Jimmy Donaldson y el festival cultural y de entretenimiento Riyadh Season, según reportó el medio local Saudi Gazette y confirmado por People.

En ese contexto, MrBeast ya había colaborado en un reto grabado para su canal junto al futbolista portugués Cristiano Ronaldo en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudita.

Los juegos diseñados para el parque replican la espectacularidad y el nivel de desafío que se han convertido en sello de la marca MrBeast.

Los juegos diseñados replican las
Los juegos diseñados replican las acrobacias, las competencias y la espectacularidad que caracterizan al popular youtuber estadounidense Jimmy Donaldson (YouTube)

La presencia de una “pared de premios más grande del mundo” constituye uno de los principales atractivos de la instalación, configurando una experiencia que busca involucrar a visitantes fanáticos de los concursos y pruebas de habilidad.

El canal de MrBeast se ha distinguido por realizar proezas de alto impacto y entregas millonarias.

Entre sus iniciativas destacan la recaudación de 20 millones de dólares para plantar 20 millones de árboles, la réplica en la vida real de Squid Game, la construcción y entrega de 100 casas y el financiamiento para intervenciones médicas que devolvieron la movilidad a 2.000 personas.

No obstante, la notoriedad de Jimmy Donaldson ha estado acompañada de controversias relacionadas con la seguridad en sus desafíos.

En septiembre, el creador enfrentó cuestionamientos a raíz de un video titulado “Would You Risk Dying For $500,000?”, donde un participante navegó una serie de “trampas mortales” con obstáculos de fuego, cañones y explosiones para competir por medio millón de dólares.

MrBeast seleccionó Riad como sede
MrBeast seleccionó Riad como sede por su audiencia internacional y un acuerdo estratégico con el festival cultural Riyadh Season (YouTube)

Ante las críticas del público, MrBeast aseguró: “Queremos mencionar que nos tomamos la seguridad extremadamente en serio. Cada reto fue probado por distintos especialistas y hubo un equipo de rescate presente con bomberos, paramédicos y buzos”.

Las polémicas también han estado presentes fuera de la pantalla. En septiembre de 2024, cinco concursantes del reality Beast Games demandaron al youtuber por supuestos malos tratos, abuso sexual y salarios impagos.

Dentro de la comunidad digital y los medios especializados, las acciones deMrBeastpermanecen bajo escrutinio mientras consolida su expansión más allá del espacio virtual.

Al menos ocho muertos y 20 heridos tras la explosión de un vehículo en el centro histórico de Nueva Delhi