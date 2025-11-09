Entretenimiento

Así respondieron los creadores de “Stranger Things” a los rumores sobre Millie Bobby Brown y David Harbour

Los hermanos Duffer abordaron la polémica por un supuesto conflicto entre los actores

Los hermanos Duffer hablaron sobre
Los hermanos Duffer hablaron sobre el ambiente en el set de "Stranger Things" a raíz de los rumores entre Millie Bobby Brown y David Harbour (REUTERS/Instagram)

Las especulaciones sobre un posible conflicto entre Millie Bobby Brown y David Harbour dentro del set de Stranger Things acapararon la atención en la gira de prensa previa al estreno de la quinta y última temporada de la serie.

La presunta acusación de acoso y bullying presentada por Brown contra Harbour, revelada por medios como Daily Mail y Page Six, motivó la reacción de los creadores y el círculo de producción de la exitosa ficción de Netflix.

Durante la alfombra roja del estreno mundial de la nueva temporada en Los Ángeles, la prensa consultó a los hermanos Duffer, creadores del fenómeno, sobre la rumoreada disputa.

“Obviamente, entiendes que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros”, dijo Ross Duffer a The Hollywood Reporter.

"Somos una familia y nos
"Somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros", sostuvo Ross Duffer al ser consultado sobre la polémica (REUTERS/Daniel Cole)

Y añadió en la misma declaración: “Así que nada es más importante que tener un ambiente donde todos se sientan seguros y felices”.

Por su parte, el director y productor ejecutivo Shawn Levy explicó a The Hollywood Reporter el compromiso de producción con el bienestar de quienes integran el equipo de Stranger Things.

“Al final del día, ese es el trabajo: necesitas crear un entorno laboral respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Estamos orgullosos de haberlo logrado”, sostuvo Levy.

En ese sentido, abordó directamente los titulares que se dieron a conocer en los últimos días. “He leído varias historias y algunas son sumamente inexactas. Hay mucho ruido alrededor”, aclaró.

Shawn Levy defendió el clima
Shawn Levy defendió el clima de respeto y seguridad en el equipo de la serie en medio de versiones sobre conflictos internos (REUTERS/Mike Blake)

“Pero la verdad es que consideramos a este elenco y a este equipo como una familia, y nos tratamos con respeto. Eso siempre ha sido un pilar fundamental”, concluyó.

Durante el estreno, tanto Millie Bobby Brown como David Harbour posaron juntos ante las cámaras, sin hacer alusión directa a los informes ni a las preguntas relacionadas.

Cabe destacar que Netflix y los representantes de ambos actores evitaron pronunciamientos oficiales tras la difusión de la denuncia.

Millie Bobby Brown habría presentado
Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia contra David Harbour, según informes de Daily Mail, aunque las acusaciones permanecen confidenciales (REUTERS/Daniel Cole)

La supuesta denuncia de Millie Bobby Brown como David Harbour

Los reportes señalaron que Brown habría presentado una acusación formal contra Harbour antes de iniciar el rodaje de la temporada final.

El informe, según fuentes citadas por Daily Mail, involucraba “páginas y páginas de acusaciones”, aunque sin mención a conductas sexuales impropias. Tampoco se divulgó el resultado de la investigación interna ni se detallaron las alegaciones específicas.

Durante la filmación, indican los mismos reportes, Brown contó con la presencia constante de un representante personal en el set.

Si bien la investigación se prolongó por varios meses, las fuentes mencionadas anticiparon el mantenimiento de la confidencialidad por parte de la empresa y la ausencia de comunicados públicos sobre el caso.

Ni Netflix ni los representantes
Ni Netflix ni los representantes de los actores reaccionaron oficialmente tras la publicación de la supuesta denuncia de Brown contra Harbour (Netflix)

En la serie, el vínculo entre los intérpretes es muy cercano desde el inicio: Millie Bobby Brown da vida a Eleven, la protagonista de Stranger Things, mientras que David Harbour interpreta a Jim Hopper, jefe de policía en el pueblo de Hawkins y figura paterna para la adolescente.

Con anterioridad, el actor se había referido a su relación con Brown. En 2021, el actor expresó cómo ha sido la dinámica con su compañera en el podcast That Scene With Dan Patrick.

Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que llegara toda esta fama. Tengo una verdadera sensación de protección hacia ella. Siento una preocupación real por ella y por todo lo que tiene que afrontar”.

En ese sentido, remarcó que su rol como mentor fue cediendo espacio a medida que los actores más jóvenes maduraron y crearon sus propios caminos.

