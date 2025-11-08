Entretenimiento

‘The Batman: Part II’ comenzará su rodaje el próximo año con Robert Pattinson de regreso como el Caballero Oscuro

La próxima entrega del universo de DC se prepara para su rodaje tras meses de especulación

Warner Bros. Discovery confirmó que
Warner Bros. Discovery confirmó que The Batman Part II iniciará su rodaje en primavera de 2026 bajo la dirección de Matt Reeves.

En una carta dirigida a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), el consejero delegado David Zaslav confirmó que la película The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves, comenzará su rodaje en la primavera de 2026. El estreno en cines ya tiene fecha fijada para el 1 de octubre de 2027.

La nota interna además elogió el reciente éxito de Superman, producido por el co-jefe de DC Studios James Gunn, que ha recaudado más de 560 millones de dólares a nivel mundial. Con estos anuncios, WBD marca una nueva etapa en la reorganización del universo cinematográfico de DC Comics.

Planes para el universo DC y la “superfamilia”

En la misma carta, Zaslav indicó que James Gunn ya está trabajando en el guion para la próxima película de la “superfamilia” de DC. El comunicado dijo que Gunn “ya se está preparando para escribir” el próximo capítulo del universo de súper-héroes.

Los proyectos citados explícitamente incluyen Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), Clayface (2026) y una próxima película de Wonder Woman – Nuevo Capítulo. Este enfoque se enmarca en una visión a diez años para DC que abarca cine, televisión, videojuegos, productos de consumo y redes sociales, según el documento a los accionistas.

James Gunn trabaja en el
James Gunn trabaja en el guion de la próxima película de la “superfamilia” y lidera los nuevos proyectos del universo DC.

Reparto, producción y contexto de la secuela

La película volverá a contar con Robert Pattinson en el papel del Caballero Oscuro, mientras que Matt Reeves ha confirmado el regreso de Colin Farrell como el Pingüino, en continuidad con la serie de HBO.

La producción entró oficialmente en fase de “pre­producción" según fuentes especializadas. Cabe recordar que el estreno de la primera entrega data de 2022, y habían transcurrido varios años de desarrollo del guion.

Retrasos y justificación del calendario

Originalmente, la secuela estaba prevista para estrenarse en 2025, pero fue pospuesta primero a 2026 y luego a 2027. Gunn defendió el retraso señalando que los intervalos de cinco años o más entre secuelas de gran escala son “bastante comunes”, citando ejemplos como Alien, Terminator, entre otros.El guion de Reeves se completó en junio de 2025, lo que permitió fijar oficialmente el arranque de rodaje en primavera.

Estrategia más amplia y retos futuros

La misiva a los accionistas también subraya que la franquicia DC nunca ha sido “gestionada de manera tan cohesionada, colaborativa y estratégica” como ahora, según WBD. Entre los proyectos televisivos destacados se mencionan la serie The Penguin, la nueva temporada de Peacemaker y la serie Lanterns, prevista para 2026.

El anuncio marca un nuevo
El anuncio marca un nuevo capítulo en la reestructuración de DC Studios, con el regreso de actores clave y la promesa de una planificación más coherente que unificará cine, televisión y proyectos derivados en una sola línea narrativaREUTERS/Tom Nicholson

El paradigma apunta a una integración cada vez mayor entre películas, televisión, productos y experiencias; un desafío para mantener coherencia creativa y calendarios de producción ajustados.

Warner Bros. Discovery ha puesto en marcha la segunda entrega de The Batman con un calendario definido y un marco más amplio de expansión para DC Studios, con la expectativa de producir un flujo constante de contenido cinematográfico y televisivo en los próximos años.

