Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

El regreso de Cameron Díaz a la pantalla grande genera altas expectativas entre el público y la industria cinematográfica (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Cameron Díaz vuelve a la pantalla grande junto a Jamie Foxx en una etapa renovada de su carrera, marcada por una comedia de acción y motivaciones personales renovadas. Tras una década retirada de la industria, la estrella de Hollywood protagonizó Back in Action, una producción de Netflix. Este regreso representa un nuevo capítulo para Díaz, quien durante años fue reconocida como la actriz mejor paga del cine estadounidense y un emblema del éxito comercial en Hollywood.

De qué trata Back in Action, la nueva película de Cameron Díaz

El retorno de Díaz se concretó gracias al impulso de Jamie Foxx, con quien ya había compartido pantalla en Annie y Un domingo cualquiera. Según BBC, Foxx anunció el regreso de la actriz mediante una llamada telefónica replicada en redes sociales, en la que también intervino Tom Brady para ofrecerle consejos tras el retiro.

Sobre su nueva participación, Díaz admitió sentirse ansiosa pero entusiasmada por el desafío: “Si voy a dejar a mi familia durante 10 horas al día, quiero hacerlo con... el hombre más talentoso del entretenimiento”, señaló en referencia a Foxx, de acuerdo con Sky News.

La película, dirigida por Seth Gordon y producida por Netflix, narra las peripecias de una pareja de exespías obligados a volver a la acción tras años alejados de la vida secreta. El reparto lo completan figuras como Kyle Chandler, Glenn Close y Andrew Scott.

Back in Action marca el reencuentro de Cameron Díaz y Jamie Foxx, quienes ya compartieron pantalla en 'Annie' y 'Un domingo cualquiera' (Netflix/John Wilson)

La expectativa sobre la nueva película es elevada por el retorno de Díaz y la química con Foxx. Netflix continúa apostando por grandes figuras en sus producciones originales, y la participación de la actriz refuerza esta estrategia. La película, de casi dos horas, conjuga acción y comedia, mientras mantiene los detalles de la trama en secreto.

Por qué Cameron Díaz estuvo alejada de la pantalla

La decisión de Díaz de alejarse de la actuación, efectiva desde 2014 y confirmada oficialmente en 2018, respondió a la búsqueda de equilibrio y bienestar personal.

De acuerdo con BBC, expuso en un evento con Gwyneth Paltrow: “Simplemente pensé: ‘No puedo decir quién soy para mí misma’. Lo cual es algo difícil de afrontar. Sentí la necesidad de volver a sentirme completa”. Al abandonar la industria, Díaz experimentó una profunda tranquilidad: “Encontré paz en mi alma, porque finalmente me estaba cuidando”.

Durante su retiro, se dedicó a su familia y a la maternidad junto a su esposo Benji Madden, con quien tuvo una hija en 2019 y un hijo en 2023. Paralelamente, incursionó en el área de la salud y el bienestar, publicó libros sobre longevidad, realizó inversiones en biotecnología y lanzó una marca de vino orgánico. Según Sky News, Díaz valoró la libertad de ser madre y esposa, lejos del escrutinio mediático, y explicó que su regreso a la actuación “tenía sentido para mi familia”, ya que buscaban “cambiar un poco las cosas”.

Durante su retiro, Cameron Díaz se dedicó a la maternidad, el bienestar personal y emprendimientos en biotecnología y vino orgánico (Mega/The Grosby Group)

Qué se sabe sobre la vida personal de Cameron Díaz

En su vida personal, Cameron Díaz ha priorizado la familia y el bienestar desde su alejamiento de la pantalla. Casada con el músico Benji Madden, integrante de la banda Good Charlotte, ha formado una familia a la que dedicó los años de retiro. Juntos tienen dos hijos: una niña nacida en 2019 y un segundo hijo nacido en 2023.

La actriz encontró satisfacción en su rol de madre y esposa lejos de la exposición pública, y aprovechó este periodo para vincularse a proyectos empresariales relacionados con el bienestar y la vida saludable, así como para publicar libros sobre envejecimiento y longevidad.

Cómo inició su carrera Cameron Díaz

El ingreso de Díaz en la industria fue inesperado. Con 21 años y sin experiencia actoral, debutó en 1994 junto a Jim Carrey en la exitosa comedia La Máscara. Una decisión de la directora de casting Fern Champion fue clave, al invitarla a audicionar pese a no figurar entre las favoritas. Entonces, Díaz trabajaba como modelo, y enfrentó un riguroso proceso de selección, compitiendo contra candidatas como Anna Nicole Smith y Jennifer Connelly.

El debut de Cameron Díaz en La Máscara en 1994 fue el inicio de una carrera icónica en el cine estadounidense (Captura de video)

Su perseverancia y la química lograda con Carrey convencieron finalmente a los productores, que antes dudaban de su capacidad. Durante el proceso de casting, Díaz tomó clases de actuación y baile, padeció episodios de insomnio y estrés, pero su interpretación de Tina Carlyle la catapultó como una nueva promesa.

Todas las películas que protagonizó Cameron Díaz

A lo largo de su trayectoria, Cameron Díaz participó en numerosos éxitos y proyectos emblemáticos. Entre ellos destacan:

La Máscara (1994)

Una vida menos ordinaria (1997)

Loco por Mary (1998)

Los ángeles de Charlie (2000)

La cosa más dulce (2002)

Los ángeles de Charlie: Al límite (2003)

En sus zapatos (2005)

Vacaciones (2006)

Un sueño para ella (2008)

La decisión más difícil (2009)

La profesora mala (2011)

Annie (2014)

De vuelta a la acción (Back in Action, 2025)

Díaz fue reconocida por sus interpretaciones en comedias románticas, películas de acción y dramas, y su regreso genera altas expectativas en la industria y entre el público, que ven en esta nueva etapa la posibilidad de revivir grandes momentos del cine contemporáneo. Su historial demuestra una carrera icónica, marcada por producciones que han dejado huella en Hollywood, por sus personajes memorables y su versatilidad ante la cámara.

El regreso de Cameron Díaz confirma su vigencia, capacidad de reinventarse y el interés constante del público por su presencia en la gran pantalla.