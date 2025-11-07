Entretenimiento

La cláusula de Vin Diesel y Dwayne Johnson para las peleas de Rápidos y Furiosos: “Son dos alfas”

Entre egos, acuerdos de invencibilidad y estrictas negociaciones, la franquicia diseñó un método único para que sus estrellas nunca queden en desventaja durante los combates más explosivos

Vin Diesel y Dwayne Johnson
Vin Diesel y Dwayne Johnson mantienen una cláusula de invencibilidad en Rápidos y Furiosos para no perder peleas en pantalla (foto: IMDb)

La exitosa franquicia Rápidos y Furiosos ha conquistado a millones de fanáticos en el mundo gracias a sus espectaculares carreras, explosivas escenas de acción y un elenco marcado por carismáticos protagonistas. Pero detrás de los motores rugientes y las persecuciones imposibles, existe una cláusula contractual casi inédita en Hollywood: ni Vin Diesel ni Dwayne “La Roca” Johnson pueden perder una pelea en pantalla.

Este acuerdo, pensado para proteger los egos y el estatus de sus estrellas, condicionó la manera en que se escriben y se coreografían las escenas de la franquicia. Su polémico trasfondo revela un universo donde el equilibrio de poder no solo es parte de la ficción, sino también de la vida real.

El contrato de Vin Diesel
El contrato de Vin Diesel y La Roca limita la cantidad de castigo que reciben sus personajes en cada combate (foto: IMDb)

“No pueden perder golpes”: la cláusula que define a los alfas de la saga

El conflicto entre Vin Diesel y Dwayne Johnson es bien conocido por los seguidores de la saga y la prensa especializada. Según información revelada por The Wall Street Journal en 2019, tanto Diesel como Johnson —junto a Jason Statham— cuentan en sus contratos con una condición insólita: la cantidad de castigo que reciben sus personajes debe estar limitada y estrictamente contabilizada. Este mecanismo fue diseñado para evitar que alguno de los actores pareciera perdedor frente a su contraparte.

De acuerdo al productor Michael Fottrell, muchas de las peleas en las películas fueron coreografiadas con esta cláusula en mente, asegurando que ningún protagonista quedara como el gran derrotado. Un ejemplo claro ocurrió en ‘Fast & Furious 8’, donde el personaje de Dwayne Johnson sufrió “una paliza”, pero el actor pidió quedarse sentado en vez de tumbado tras el combate, para no disminuir su aura de invencible. La escena fue adaptada para cumplir ese deseo: “El actor solicitó sentarse y no tumbarse después para no parecer un perdedor”, reveló una de las fuentes de la producción a SensaCine.

Un sistema de puntuación equilibra
Un sistema de puntuación equilibra los golpes entre Vin Diesel y Dwayne Johnson en las películas de la saga (foto: IMDb)

El sistema de puntuación entre Vin Diesel y La Roca

La rivalidad entre ambos actores alcanzó tal nivel que Vin Diesel habría ideado un auténtico sistema de puntuación para vigilar cuántos golpes, patadas o cabezazos recibía cada uno. Así lo detalló el citado artículo de The Wall Street Journal, citando testimonios del propio equipo de la película. El sistema buscaba que todo golpe estuviera equitativamente repartido.

Según las fuentes, este método terminó resultando impracticable. Aun así, el espíritu de la cláusula se mantuvo durante el rodaje: “No siempre es fácil ser un alfa. Y son dos alfas”, admitió Diesel en una entrevista con USA Today en 2017 refiriéndose al conflicto con Johnson. Otro editor anónimo de la saga lo resumió así: “Es como ese viejo cliché en el que un actor llega y quiere más primeros planos. Quieren más músculos”.

Esta obsesión por mantener la imagen de dureza y superioridad alimentó las tensiones entre ambos, abriendo una nueva dimensión en las ya complejas negociaciones y en la planificación de cada entrega de la saga.

Johnson junto a Jason Statham
Johnson junto a Jason Statham en su propio spin-off junto a Jason Statham: 'Hobbs & Shaw' (foto: IMDb)

Impacto y futuro de la franquicia Rápidos y Furiosos

El enfrentamiento contractual no solo reflejó las personalidades y exigencias de sus estrellas, también condicionó el futuro de la saga. Tras una ausencia notoria después de ‘Fast & Furious 8’, Johnson regresó a la franquicia con una aparición especial en la poscréditos de ‘Fast & Furious X’ (2023), tras protagonizar su propio spin-off junto a Jason Statham: 'Hobbs & Shaw' (2019).

La reconciliación entre Johnson y Diesel se anunció en 2023, al confirmarse que La Roca encabezará una nueva película centrada en el personaje de Hobbs, diseñando el terreno para el esperado estreno de la undécima entrega programada para 2027. Aunque aún no hay detalles finales, los fanáticos esperan ansiosos por ver cómo se plasmará esta “batalla de alfas” en las próximas películas, con Louis Leterrier a cargo de la dirección.

