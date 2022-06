Comenzó el rodaje de “Cuando ellas quieren 2” con Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton y Mary Steenburgen

Se reveló la primera imagen de la secuela de "Cuando ellas quieren". (Universal Pictures)

El club femenino de lectura está de vuelta y se embarcan en un divertido viaje hacia Italia. El pasado 31 de mayo iniciaron las filmaciones de la segunda parte de Cuando ellas quieren (Book Club), que traerá de vuelta a Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton y Mary Steenburgen a sus cómicos roles dentro de este simpático grupo de amigas mayores que conocimos en 2018.

La cinta original se centró en cuatro mujeres que eligen leer Cincuenta sombras de Grey como parte de las lecturas mensuales de su longevo club. Al conocer profundamente la historia y cada personaje de este relato erótico escrito por E. L. James, algo cambia en ellas en términos de cómo ven sus relaciones personales y sus vínculos amorosos. Han hecho esta actividad por 40 años y solo una novela para adultos logró que vuelvan a conocerse a sí mismas otra vez.

La película de 2018 se centró en un grupo de cuatro mujeres que mantienen un longevo club de lectura y se ven en un dilema cuando leen por primera vez "Cincuenta sombras de Grey". (Paramount Pictures)

En esta continuación, las protagonistas evidentemente ya terminaron con su etapa aficionada por el sadismo de Christian Grey y toman un nuevo rumbo que las lleva a tierras europeas, específicamente a Italia. Según la descripción oficial, “ las vacaciones del club se descarrilan después de que se revelan los secretos, enviándolas a una ‘aventura a campo traviesa única en la vida’. Presumiblemente, se disfrutarán las vistas, se consumirá pasta y vino y se aprenderán lecciones. Quizás los libros también entren en todo esto ”.

Además de las actrices que integran el elenco principal, regresarán Andy Garcia, Don Johnson y Craig T. Nelson, así como también se sumarán nuevas estrellas como Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie y Vincent Riotta. Cuando ellas quieren 2 será dirigida por Bill Holderman, el cineasta que estuvo detrás de la primera entrega. El guion es una creación original de Holderman y Erin Simms, y el dúo también figura con crédito en la producción. Universal Pictures se encargará de su distribución a nivel global.

La comedia abarcó el género romántico desde el enfoque de la vida de un adulto mayor. (Paramount Pictures)

Una comedia romántica con veteranas del cine

En épocas en las que el cine romántico está mayormente enfocado en audiencias adolescentes y jóvenes, Cuando ellas quieren llegó como un regalo para el público adulto maduro y mayor. La comedia fue protagonizada por cuatro estrellas femeninas con largas carreras en Hollywood: Jane Fonda (84 años), Candice Bergen (76 años), Diane Keaton (76 años) y Mary Steenburgen (69 años) .

A Fonda se le conoce por grandes títulos de la pantalla grande como El regreso, La jauría humana, Nine To Five, Gringo viejo, entre otros más. Ha sido ganadora de dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y un premio Emmy. Recientemente, su serie Grace and Frankie (la más larga en toda la historia de Netflix) acabó con la séptima temporada. En el caso de Bergen, también ha recibido galardones en los Globos de Oro y la gala de los Emmy por sus producciones cinematográficas y de televisión como Ricas y famosas, Gandhi, Sweet Home Alabama, Murphy Brown y Boston Legal.

A sus 84 años, Jane Fonda retornará a su icónico rol para "Cuando ellas quieren". (Paramount Pictures)

Por su parte, Keaton también es respaldada por un Oscar, dos Globos de Oro y un BAFTA. Debutó con su carrera actoral en el clásico El padrino y, desde entonces, participó en otros filmes célebres como Annie Hall, El padre de la novia, The First Wives Club y Buscando al Sr. Goodbar. La más joven del equipo es Steenburgen, pero eso no recorta su amplia experiencia como ganadora del Oscar por su trabajo en Melvin y Howard, y por sus roles inolvidables en Volver al futuro 2 y el drama noventero Filadelfia. Asimismo, la comedia es infaltable en su filmografía con películas como Último viaje a Las Vegas, ¿Y dónde están los Morgan?, Ni en tu casa ni en la mía y La propuesta.

